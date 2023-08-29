СКА отправил в «Ладу» ещё одного игрока, в КХЛ не будет Fan ID. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 августа.

СКА и «Лада» произвели новый обмен

Санкт-петербургский СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в тольяттинскую «Ладу» на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.

25-летний Моисеев начинал свою карьеру в подмосковном «Витязе», после четырёх сезонов в котором перешёл в СКА. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 Моисеев сыграл 22 матча, в которых набрал одно (0+1) очко при показателе полезности «-1».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ нападающий провёл 237 матчей, в которых смог набрать 53 (19+34) очка при показателе полезности «-12» и 85 минутах штрафа.

В КХЛ высказались о перспективах введения Fan ID

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов высказался о возможном введении в хоккее карты болельщика, заявив, что аудитория данного вида спорта разительно отличается от футбольной, где Fan ID был введён в прошлом сезоне. Также функционер отметил, что игры лиги часто посещают женщины и дети.

«Мы не проводили исследования на тему того, было ли какое-то перетекание болельщиков из футбола к нам на фоне введения Fan ID. Утверждать мы этого не можем. У нас нет опасений, что могут ввести Fan ID в хоккее. Мы обсуждали этот вопрос и с министерством спорта. На хоккее совершенно другой контингент: у нас нет мата, у нас семейная аудитория, до 20% процентов болельщиков — это дети, которые приходят вместе с родителями. На некоторых аренах количество женщин-посетителей достигает 50% — то есть половина аудитории женская. Нам действительно удалось сместить нашу аудиторию в эту сторону. У нас опасений относительно Fan ID в хоккее нет.

Насколько справедливо, что футбол пострадал, а остальные виды спорта — нет? Наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы ввести Fan ID в футбол», — приводит слова Доброхвалова Metaratings.

В НХЛ заявили, что Федотов не должен был подписывать продление контракта с «Филадельфией»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова, сообщив, что по правилам лиги соглашение вратаря с «Филадельфией Флайерз» было автоматически продлено на новый сезон.

«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Овечкин ответил на вопрос, когда планирует побить рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда он планирует побить рекорд бывшего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«В какой день я планирую побить рекорд Гретцки? Я думаю, что это произойдёт не скоро. У меня ещё три года контракта, надеюсь, что на третий… Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм, но индивидуальная задача забить 40 голов была выполнена. В этом году понятно, что будут говорить о каждом голе: «Он приближается, он приближается». Давит ли на меня это психологически? Каждый раз, когда я даю интервью, знаю, что этот вопрос будет. Что нового от меня хотят услышать, я не понимаю. Как я могу сказать конкретную дату? Через два года посмотрим», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Тарасенко попал в топ-30 лучших свободных агентов НХЛ в 2024 году

Североамериканский журналист Алекс Шованси в статье на портале The Hockey Writers составил предварительный список лучших неограниченно свободных агентов Национальной хоккейной лиги на межсезонье 2024 года.

В список вошёл российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко. 31-летний форвард занял 24-е место. Напомним, 28 июля 2023 года Тарасенко подписал однолетнее соглашение с канадским клубом.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс». Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс». Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг». Девон Тэйвз, «Колорадо Эвеланш». Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз». Джо Павелски, «Даллас Старз». Марк Шайфли, «Виннипег Джетс». Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз». Чандлер Стивенсон, «Вегас Голден Найтс». Мэтт Дюшейн, «Даллас Старз».

«Спартак» обменял Александра Хохлачёва в «Амур»

В результате обмена со «Спартаком» нападающий Александр Хохлачёв переходит в «Амур», столичный клуб получает нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию, сообщает пресс-служба хабаровчан.

Александр Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

В Казахстане оценили вероятность выхода «Барыса» из КХЛ

Бывший государственный тренер Республики Казахстан по хоккею с шайбой Сергей Шавернёв оценил вероятность выхода «Барыса» из КХЛ из-за вероятных санкций ИИХФ в связи с контрактной ситуацией голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Сейчас идёт мощное давление на саму структуру российского спорта, которая и без этого уже пострадала — национальные команды под санкциями, ограничения — флаг, гимн и так далее. Мы всё это видим. Дельцам из ИИХФ, которые переобулись и используют политическую ситуацию в своих интересах, это всё на руку.

Выбить Казахстан из хоккейной обоймы будет коварным ударом. На сегодня Казахстан как минимум 13-й в международном рейтинге — это огромный показатель в хоккее, и такую планку мы держим давно. Позади нас Италия, Франция, Венгрия, другие европейские богатые страны. Естественно, им всем это всё не нравится, и, случись отстранение Казахстана от международного хоккея, как например, отстранили Россию, они будут в кулуарах хлопать в ладоши.

Казахстан зацепился за элиту, уже без лифта, и теперь его тоже хотят загнать под плинтус. В скандальной ситуации с вратарём Россия встала в позу, и ЦСКА тоже — им уже терять, в принципе, нечего. От Люка Тардифа, которого я лично знаю, не ожидал такой политики.

На нас давят и показывают, что мы страна третьего мира. Тем самым нарушается спортивный принцип самой ИИХФ, где основным девизом является честная игра. Вопрос по возможному выходу «Барыса» из состава КХЛ в случае санкций со стороны ИИХФ будут принимать на уровне Федерации казахстанского хоккея, комитета по спорту. Вероятность такого исхода, безусловно, имеется», — приводит слова Шавернёва Sports.kz.