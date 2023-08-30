Хохлачёв — в «Амуре», Прохоркин — в «Сибири». Итоговая таблица трансферов межсезонья КХЛ

1 сентября матчем за Кубок Открытия между чемпионом двух последних сезонов ЦСКА и финалистом минувшего розыгрыша Кубка Гагарина стартует сезон Континентальной хоккейной лиги – 2023/2024. Подводим итоги селекционной работы клубов в нашей итоговой таблице трансферов межсезонья.

За две недели, прошедшие с публикации предыдущей таблицы, в истории с возвращением в ЦСКА отслужившего в армии голкипера Ивана Федотова так и не поставлена окончательная точка. Контракт голкипера зарегистрирован в КХЛ с пометкой от ФХР о наложенной на вратаря решением ИИХФ четырёхмесячной дисквалификации. По состоянию на данный момент 26-летний вратарь не имеет права принимать участие в матчах КХЛ вплоть до 31 декабря 2023 года. Впрочем, у руководства армейского клуба на этот вопрос своя точка зрения.

СКА заключил двухлетний контракт с новичком лиги американским нападающим Алексом Гальченюком, а также обменял в «Ладу» сначала вратаря Владислава Подъяпольского, а затем ещё и форварда Даниила Моисеева. В ХК «Сочи» был обменян белорусский нападающий Никита Комаров. Туда же изначально было обменян ещё и Николай Прохоркин, но экс-игрок питерских армейцев расторг контракт с южным клубом и уже на правах свободного агента поставил подпись под однолетним контрактом с «Сибирью».

Московское «Динамо» давно завершило активную трансферную деятельность, но одно изменение в составе команды Алексея Кудашова ещё может произойти. Бело-голубые ведут работу над возвращением в клуб защитника Сергея Бойкова, который после завершения прошлого сезона по семейным обстоятельствам отправился в Северную Америку.

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Один же из самых громких обменов всего межсезонья осуществил «Спартак». За несколько дней до старта сезона красно-белые расстались со своим лидером Александром Хохлачёвым, отправив игрока в «Амур», с которым нападающий уже успел подписать новый двухлетний контракт.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА т. Попов (из системы клуба), в. Федотов*** т. Чебатуркин, в. Рейдеборн («Берн», Швейцария), з. Сергеев (СКА), н. Гуськов («Салават Юлаев»), з. Дуда (Университет Мэна, NCAA), н. Брюквин («Нефтехимик»), н. Максимов (вернулся из аренды в «Барыс» и обменян в «Торпедо»), н. Шалышкин («Адмирал», аренда) н. Карнаухов, н. Васин, н. Дронык, н. Окулов, н. Мингачёв, з. Ибрагимов (пробный), н. Абрамов, н. Юртайкин, з. Ибрагимов СКА т. Ключников («Адмирал»), з. Земчёнок, н. Лайпсик (оба — «Металлург» Мг), з. Зоркин («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Дедунов («Авангард»), н. Зинченко, н. Старков (оба — «Витязь»), н. Кадейкин («Салават Юлаев»), н. Мичков (ХК «Сочи», возврат из аренды), з. Сергеев (ЦСКА), н. Толчинский, н. Грицюк (оба — «Авангард»), в. Маттссон («Автомобилист»), з. Сапего, н. Алистров (оба — «Динамо» Мн), н. Синяткин («Динамо» СПб, ВХЛ), в. Плешков, з. Выдренков (оба — ХК «Сочи») з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — «Торпедо»), н. Гальченюк з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — «Витязь»), н. Гусев («Динамо» М), н. Кетов (завершил карьеру), н. Яшкин, н. Жафяров (оба — «Ак Барс»), з. Бринкман, з. Смирнов, н. Волков (оба — «Динамо» Мн), з. Рукавишников («Спартак»), з. Ожиганов («Динамо» М), в. Богданов, в. Подъяпольский, з. Колабушкин, з. Солянников, н. Алтыбармакян, н. Колтыгин, н. Ожгихин, н. Моисеев, н. Попугаев (все — «Лада»), н. Прохоркин («Сибирь»), н. Савунов («Торпедо»), н. М. Грошев («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Огирчук («Салават Юлаев»), н. Комаров (ХК «Сочи») з. Фальковский, н. Комаров, н. Воробьёв «Динамо» М гд. Сушко, з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Северсталь»), н. Пакетт («Динамо» Мн), н. Петухов («Барыс»), н. Ильенко («Локомотив»), н. Лапин («Дизель», ВХЛ), в. Моторыгин («Тамбов», ВХЛ), з. Ожиганов, н. Гусев (оба — СКА), з. Волченков («Металлург» Жл, Беларусь), з. Каратай (сборная Беларуси U18), н. Гизатуллин («Нефтяник», ВХЛ), н. Густомесов («Полёт», НМХЛ, пробный), з. Бойков н. Скоренов («Северсталь»), н. Ефремов («Салават Юлаев»), н. Якимов (завершил карьеру), н. Потапов, н. Лилья («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Новиков («Баффало», НХЛ), н. О. Зайцев, з. Бойков** (Канада), з. Е. Зайцев («Спартак»), з. А. Волков (ХК «Сочи»), н. Игумнов («Авангард»), н. Кодола («Динамо» Мн) з. Прибыльский, з. Менелл, з. Готовец, н. Каблуков, н. Яковлев, н. Буруянов, н. Муранов, н. Михайлов, н. О'Делл «Спартак» гт. Жамнов, н. Бурмистров («Металлург» Мг), в. Сковронский («Авангард», возврат из аренды), в. Кареев («Салават Юлаев»), з. Чайковски («Сибирь»), н. Порядин, н. А. Галимов (оба — «Нефтехимик»), з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Куньлунь Ред Стар», возврат из аренды), н. Филин («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Е. Зайцев («Динамо» М), н. Голдобин («Металлург» Мг), н. Беляев («Ижсталь», ВХЛ), з. Рукавишников (СКА), н. Морозов («Вегас», НХЛ, аренда), н. Пашин («Каролина», НХЛ, аренда), з. И. Исаев («Трактор»), н. Гуменюк («Амур») гт. Заварухин, з. Чудинов («Адмирал»), з. Сериков, н. Злодеев (оба — «Нефтехимик»), з. Емелин, н. Любимов, н. Старченко («Барыс»), н. Чибриков («Виннипег», НХЛ), н. Свечков («Баффало», НХЛ), н. Вароне («Дюссельдорф», Германия), н. Квартальнов («Металлург» Мг), н. Шипов (АКМ, ВХЛ), н. Мусоров («Тамбов», ВХЛ), в. Красиков («Липтовски-Микулаш», Словакия), н. Хохлачёв («Амур») в. Рыбар, н. Принс, н. Кожевников, н. Баранов, н. Рубцов, н. В. Джиошвили «Локомотив» з. Береглазов («Авангард»), н. Лихачёв («Амур», возврат из аренды), з. Гернат («Лозанна», Швейцария) н. Коршков («Амур»), н. Ильенко («Динамо» М), з. Мисюль («Нью-Джерси», НХЛ), з. Лукичёв («Адмирал»), з. Осипов («Автомобилист»), з. Марченко з. Черепанов, н. Алексеев, н. Волков, н. Каюмов, н. Аверин, в. Д. Исаев, з. Акмальдинов, н. Никулин, н. Берёзкин, з. Кожевников «Витязь» гт. Завьялов (был помощником), в. Устименко («Трактор»), з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — СКА), з. Р. Педан, н. Руденков (оба — «Амур»), з. Тимашов («Северсталь»), н. Барак («Эссет», Финляндия), н. Точицкий (ХК «Сочи») гт. Буцаев, н. Буцаев, н. Граовац (оба — «Адмирал»), н. Зинченко, н. Старков (оба — СКА), з. Абросимов («Авангард»), з. Волгин («Амур»), н. Рассказов (ХК «Сочи»), н. Кугрышев («Лада») в. Клоберданец, в. Шикин, з. Валенцов, з. Бусыгин, з. Рой, з. Рыдченко, з. Сараев, н. Аркалов, н. Галузин, н. Гончаров, н. Ежов, н. Кара, н. Попов, н. Уилсон, н. Яремчук, н. Яровой, н. Смолин «Торпедо» т. Занковец, з. Варлаков (оба — «Югра», ВХЛ), н. Воробьёв («Зауралье», ВХЛ), н. Максимов (ЦСКА), н. Коваленко («Колорадо», НХЛ, аренда), в. Мельничук («Авангард»), н. Савунов (СКА) т. Козырев, з. Буренов (оба — «Северсталь»), н. Михеев («Сибирь»), н. Агостино, н. Венгрыжановский («Авангард»), з. Мишарин (завершил карьеру, т. «Горняк-УГМК», ВХЛ), з. М. Федотов, н. И. Федотов (оба — СКА) з. Бокун, з. Стеклов, н. Кручинин, н. Летунов, н. Сато, з. Сизов, н. Веряев, н. Ураков, н. Мисников, н. Уткин, н. Левинский, в. Гуска, з. Конюшков ХК «Сочи» в. Тулинов («Сибирские Снайперы», МХЛ), з. Аляев, з. Корягин (оба — «Амур»), з. Грэм, н. Сагадеев (оба — «Барыс»), н. Рассказов («Витязь»), н. Криштоф («Адмирал»), н. Шиксатдаров («Югра», ВХЛ), н. Рендулич («Адлер», Германия), з. Манухов («Трактор»), з. А. Волков («Динамо» М), н. Комаров (СКА) з. Александров, з. Гормли, н. Точицкий («Витязь»), н. Мичков (СКА, возврат из аренды), н. Бабенко, н. Иванюженков, н. Стальнов (все — «Лада»), з. Ващенко, в. Плешков, з. Выдренков (оба — СКА), з. Кудако, н. Самойлов гт. Кокорев, в. Третьяк, з. Ващенко, з. Косовец, з. Кудако, з. Новиков, з. Юзбашян, н. Николаев, н. Тянулин, н. Уткин, н. Ярулин, в. Бердин, н. Феоктистов «Северсталь» гт. Козырев («Торпедо»), в. Шостак («Динамо» Мн, возврат из аренды), з. Барберио («Динамо» Мн), з. Буренов («Торпедо»), з. Давыдов, н. Муханов (оба — «Авангард»), н. Агапов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Скоренов («Динамо» М), н. Степанов («Югра», ВХЛ), в. Самойлов («Металлург» Жл, Беларусь), з. Шумилов, н. Аймурзин (оба — «Салават Юлаев»), з. Токранов («Ак Барс») гт. Разин, з. Пресс, з. Хабаров (все — «Металлург» Мг), в. Самонов, з. Луговяк (оба — «Салават Юлаев»), з. Тимашов («Витязь»), з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Динамо» М), н. Гераськин, н. Соловьёв (оба — «Авангард»), н. Суворов («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Колмыков («Адмирал») в. Королёв, з. Денисов, н. Абросимов, н. Казаков, н. Моисеев, н. Пилипенко, н. Рожков, н. Петунин «Динамо» Мн гт. Квартальнов, н. Суворов («Северсталь», возврат из аренды), з. Бринкман, з. Смирнов, н. Волков (оба — СКА), в. Вельмакин («Буран», ВХЛ), з. Жихарев («Огненные Рыси», Беларусь), в. Колосов («Филадельфия», НХЛ, аренда), в. Фергюсон («Оттава», НХЛ), з. Калдис («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Энас («Хёрши», АХЛ), з. Коробов («Металлург», Беларусь), з. Т. Ковгореня («Юность», Беларусь), н. Кодола («Динамо» М), н. Стась («Трактор») гт. Вудкрофт, в. Шостак («Северсталь», возврат из аренды), з. Барберио («Северсталь»), з. Зоркин (СКА, возврат из аренды), з. Гилмор («Адлер», Германия), н. Мартынов, н. Спунер (оба — «Авангард»), н. Варфоломеев («Адмирал»), н. Пакетт («Динамо» М), н. Соколов («Авангард», возврат из аренды), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Шумаков («Лада»), з. Сапего, н. Алистров (оба — СКА), з. Душак («Спрингфилд», АХЛ), з. Лалонд, н. Козун, н. Мосалёв, н. Шалагин, з. Парфенюк («Куньлунь», аренда) в. Колосов, н. Сотишвили, н. Игнатенко, н. Михалёв, н. Горбунов, н. Клавдиев, н. н. Меркли «Куньлунь Ред Стар» гт. Игнатьев (был помощником), н. С. Фу («Вегас», НХЛ), в. Лазушин («Адмирал», пробный), з. Хлыстов («Прешов», Словакия, пробный), з. Юйэнь (без клуба), н. Мойл (университет Мичигана, NCAA), н. Вон (университет Гарварда, NCAA), з. Парфенюк («Динамо» Мн, аренда), з. Р. Меркли («Колорадо», АХЛ) гт. Айрленд, в. Мурыгин, з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Спартак», возврат из аренды), н. Юрчо, н. Лисин

В Восточной конференции сразу несколько громких новостей. В «Авангарде» после ухода Корбана Найта выменяли у «Амура» центрального нападающего Ивана Николишина, отправив в обратном направлении молодых Спиценко и Фесенко, а также заплатив деньги. Очень выгодная и нужная сделка для Омска.

«Сибирь» совершила самый громкий для себя трансфер последних лет: олимпийский чемпион Николай Прохоркин, с которым расстались в СКА, переехал в Новосибирск на однолетний контракт. Андреофф — Прохоркин — два центра в топ-6 атаки команды Дэвида Немировски. Выглядит здорово, посмотрим обоих в деле.

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Пошумел и «Амур». Хабаровчане выменяли у «Спартака» Александра Хохлачёва, отправив в обратном направлении молодого Гуменюка и заплатив денежную компенсацию. Бывший капитан красно-белых подписал с «Амуром» контракт на очень выгодных условиях. В свою очередь, «Лада» продолжает получать подкрепление из СКА: на этот раз вернувшиеся в хоккейную элиту тольяттинцы довольствовались вратарём Владиславом Подъяпольским и нападающим Данилой Моисеевым.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено