Шесть иностранцев променяли КХЛ на Европу в межсезонье. Кого из них будет не хватать лиге?

Первый месяц лета приближается к своему завершению, и уже через две недели команды Континентальной хоккейной лиги постепенно начнут выходить из отпусков, чтобы приступить к подготовке к началу нового сезона. Пока же генеральные менеджеры клубов продолжают активную селекционную работу, устраняя проблемные места в своих командах, в том числе заполняя легионерские вакансии.

Новые иностранцы сейчас с большой неохотой соглашаются на работу в России. На данный момент известны фамилии лишь трёх иностранных игроков, которые в следующем сезоне впервые в жизни будут играть в КХЛ. На этой теме мы подробно останавливались накануне. Но при этом те иностранные хоккеисты, которые уже хорошо знакомы с реалиями лиги, не спешат расставаться с возможностью продолжать выступать на аренах России, Казахстана и Беларуси.

Из почти четырёх десятков представителей дальнего зарубежья, находящихся на действующих контрактах с клубами КХЛ, 95% хоккеистов составляют легионеры, когда-либо уже игравшие в лиге. И на данный момент лишь шесть иностранцев, выступавших в КХЛ в прошлом сезоне, в это межсезонье уехали из России и ближнего зарубежья в европейские чемпионаты. Кого из этих иностранцев будет сильнее всего не хватать лиге в новом сезоне?

Адам Рейдеборн — из ЦСКА в Швейцарию

Вне всяких сомнений, наиболее чувствительным ударом для лиги в целом и для ЦСКА в частности стала потеря Адама Рейдеборна. К шведскому вратарю были обоснованные претензии по качеству демонстрируемой им игры в регулярном чемпионате, но, когда начался плей-офф, 31-летний вратарь вышел на совершенно новый уровень и стал тащить армейскую команду к победе в Кубке Гагарина.

В кубковой части сезона Адам почти на два (!) процента (93 против 91,2) улучшил показатель отражённых бросков, что является просто грандиозным скачком для вратарской статистики. А его пять шат-аутов в 25 матчах стали одним из лучших результатов за всю историю плей-офф КХЛ. Ярче же всего о вкладе Рейдеборна в итоговый успех ЦСКА свидетельствует цитата главного тренера московского клуба Сергея Фёдорова, который назвал шведа самым важным игроком своей команды во второй части сезона.

Адам Рейдеборн (справа) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Шведский голкипер должен был продолжать карьеру в столице России, но в этот вопрос неожиданно вмешались обстоятельства непреодолимой силы. По словам президента ЦСКА Игоря Есмантовича, новый контракт с вратарём был уже согласован, но в этот момент в Казахстане подвис вопрос с гражданством Даррена Дица. Даррен может лишиться паспорта этой страны, что должно повлечь за собой потерю статуса нелегионера в КХЛ. И тогда в стане армейцев не захотели рисковать и тратить позицию иностранного игрока на вратаря.

Реакция Сергея Фёдоров на уход Адама Рейдеборна из КХЛ Фёдоров: лично я просто потрясён игрой Рейдеборна. Думал, что он останется в КХЛ

Потеряв контракт в ЦСКА, Адам мог пополнить состав «Салавата Юлаева», но в уфимском клубе сделали осознанную ставку на Александра Самонова, также не захотев подписывать голкипера-легионера. Дальше у Рейдеборна ещё был вариант с продолжением карьеры в минском «Динамо», но бурная деятельность сына главного тренера белорусского клуба Никиты Квартальнова отпугнула шведского вратаря от предложения «зубров». В итоге Адам перебрался в Швейцарию, став игроком «Берна».

Линден Вей — из «Барыса» в Германию

В другую страну Западной Европы – Германию – проследовал один из главных иностранных старожилов КХЛ последнего времени Линден Вей. 31-летний форвард выступал в лиге на протяжении шести последних сезонов, проведя в общей сложности 340 матчей и набрав за это время 252 очка. Период своей карьеры в КХЛ канадский форвард закольцевал Казахстаном. В «Барыс» Линден приехал в 2017 году, затем поиграл за два армейских клуба, после чего вернулся в столицу Казахстана и провёл там последние полтора сезона.

Линден Вей Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

В последнем чемпионате Линден, как обычно, был настоящим лидером «Барыса». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром казахстанской команды, но его усилия не помогли коллективу Андрея Скабелки прорваться в плей-офф. После завершения контракта в Астане центральный форвард считался одним из самых интригующих лотов на трансферном рынке, и хорошо известно, что из числа российских клубов наиболее предметный интерес к игроку проявлял «Спартак». Но Вей принял решение провести следующий сезон в Германии, где он подписал контракт с «Мангеймом».

Якоб Лилья — из «Динамо» (Москва) в Швейцарию

Шведский форвард оставил максимально неоднозначное впечатление от своей игры за московское «Динамо». С одной стороны, Якоб набрал лишь 27 очков в 52 матчах в регулярном чемпионате, что для иностранного игрока, которого брали в «Динамо» на роль лидера, никак не могло считаться положительным результатом. С другой стороны, главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов всегда защищал своего хоккеиста и обращал внимание журналистов и болельщиков, что Лилья выполняет на льду много незаметной работы.

В плей-офф 29-летний хоккеист выглядел вполне прилично, отметившись четырьмя очками в шести матчах в серии с «Торпедо». Но чувство недосказанности от игры шведа всё равно оставалось очень сильное. Как ни крути, но легионер должен решать моменты и забивать ключевые голы, как это делали те же Эрик О’Делл и Джордан Уил, но на фоне двух канадцев Якоб зачастую смотрелся инородным элементом.

Якоб Лилья Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Контракт хоккеиста с «Динамо» был рассчитан ещё на один сезон, но остаться в московском клубе Лилья мог только в случае получения гражданства Казахстана. Однако сделать этого у Якоба то ли не получилось, то ли он сам не горел желанием заниматься данной юридической процедурой. В итоге весь вопрос заключался только в том, как стороны урегулируют расторжение контракта. Лилья выкупил соглашение по своей инициативе и уехал играть в Швейцарию за «Амбри-Пиотту».

Патрис Кормье — из «Автомобилиста» в Германию

33-летний канадец провёл в КХЛ последние пять сезонов, начав период карьеры в лиге с «Барыса», продолжив «Ак Барсом» и завершив «Автомобилистом». В екатеринбургском клубе опытный нападающий окончательно трансформировался в центра силового плана, который очень хорошо играет на «точке». На вбрасываниях Кормье буквально доминировал, выигрывая свыше 65% единоборств.

Но в условиях нового лимита на легионеров от форварда-иностранца хотелось бы видеть нечто большее, а с голами у Патриса в последнем сезоне совсем не задалось – всего семь голов в 62 матчах. При сохранении лимита в пять иностранцев Кормье наверняка нашёл бы работу в КХЛ, а может быть, его с радостью оставил бы и сам «Автомобилист».

Патрис Кормье Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

При новом же лимите в Екатеринбурге сделали понятную ставку на Брукса Мэйсека, Ника Эберта и Стефана Да Косту, тогда как Патриса поблагодарили за проделанную работу. Теперь Кормье будет играть за берлинский «Айсберен».

Фил Вароне — из «Спартака» в Германию

Джон Гилмор — из «Динамо» Мн в Германию

В немецком чемпионате продолжат свои карьеры также нападающий Фил Вароне и защитник Джон Гилмор. Оба игрока совершенно точно не могут занести себе в актив последний сезон в КХЛ.

Канадский форвард провалился в «Спартаке», не сумев справиться с лидерской ношей. Во второй половине чемпионата 32-летний нападающий добавил и начал набирать результативные действия, но к тому моменту для его клуба было упущено уже слишком многое. Красно-белым требовалась от Фила игра совершенно другого уровня в начале чемпионата, а там Вароне выглядел не просто блёкло, а откровенно слабо – четыре очка в 18 матчах. А именно тогда Фил должен был помогать «Спартаку» набирать важные очки в турнирную таблицу. Яркая вспышка во второй половине сезона не убедила руководство «Спартака» в необходимости продолжать сотрудничество с форвардом.

Филип Вароне Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается Гилмора, то худший в команде показатель полезности «-21» говорит сам за себя. Главное воспоминание от игры канадского защитника в минском «Динамо» – это его регулярное использование Крэйгом Вудкрофтом в роли форварда четвёртого звена. В новом сезоне Вароне будет играть за «Дюссельдорф», а Гилмор составит компанию Вею в «Мангейме».