«Мы не новички, заняли своё законное место». Как прошло возвращение «Лады» в КХЛ

Игровой день 2 сентября в КХЛ получился достаточно событийным. За субботу зрители увидели два напряжённых дерби – сибирское и уральское — в каждом из которых соперников разделила лишь одна шайба; дебютные матчи участников самых громких переходов прошедшего межсезонья – Алекса Гальченюка и Александра Хохлачёва, — где оба статусных новичка помогли своим командам добиться положительных результатов; триллер в Москве, закончившийся неожиданной победой «Куньлуня» в игре со «Спартаком»; и, конечно, суперкамбэк минского «Динамо» в Нижнекамске, вишенкой на котором стало гениальное в своей лаконичности флэш-интервью наставника «зубров» Дмитрия Квартальнова.

По-настоящему особенным вечер выдался и в Тольятти. Впервые с 1 марта 2018 года местные зрители увидели в родном городе матч Континентальной хоккейной лиги – спустя пять с половиной лет их «Лада» вновь входит в элиту российского хоккея. Это возвращение для клуба из Самарской области стало уже вторым – тольяттинцы дважды с интервалом в восемь лет были исключены из КХЛ, но на этот раз намерены плотно осесть в высшем дивизионе: «Лада» вернулась всерьёз и надолго, чтобы вновь заявить о себе, восстановить традиции. Мы не новички, просто заняли своё законное место, которое принадлежит нам по праву, за которое бились все наши воспитанники», — заявил генеральный директор клуба Александр Чеботарёв на встрече руководства «Лады» с журналистами за несколько часов до начала матча с «Трактором».

Первый домашний матч «Лады» в КХЛ спустя 5,5 года Фото: vk.com/hc_lada

Там же Чеботарёв представил своего нового советника, которым стал воспитанник тольяттинского хоккея Игорь Григоренко. «Будем возвращать традиции Тольятти, возвращать воспитанников, которые гремели на аренах страны и мира. Смотреть, развивать, стремиться делать настоящих качественных хоккеистов», — сказал новоиспечённый функционер «Лады».

Пока что о воспитанниках в составе в Тольятти только мечтают: добрая часть команды состоит из экс-игроков СКА, также в ростере «новичков» КХЛ можно найти нескольких ветеранов лиги и абсолютно новых для неё лиц. Из последних в нападении «Лады» сложилось целое звено, в котором играют чешский россиянин Остап Сафин и два канадца – Скотт Космачук и Трой Джозефс. После утренней раскатки они задержались на льду – дополнительно отрабатывали броски и взаимодействие в связке: «Нам легче коммуницировать, мы все говорим по-английски. Пытаемся приспособиться к игровым стилям друг друга. Мы определённо будем прибавлять в «химии» по ходу сезона», — рассказал Джозефс.

Также форвард отметил, что все в команде взволнованы перед возвращением в «Лады» в КХЛ. Это волнение можно было почувствовать в каждом уголке «Лада-Арены» — его испытывал диктор, который заряжал зрителей на протяжении всего матча, испытывали работники клуба, для которых переход на уровень КХЛ также стал новым вызовом, и, конечно, болельщики – коленки многих буквально тряслись за считаные минуты до стартового вбрасывания. Даже техника не выдержала такого напряжения, слегка подпортив ТВ-картинку.

Тольяттинцы рекой хлынули на арену, чтобы поддержать команду в исторический для неё момент – билеты на первый матч сезона раскупили за пару дней до его наступления. Такую атмосферу, создаваемую изголодавшейся по КХЛ публикой, хотелось прочувствовать лично. Поэтому даже большое разнообразие бутербродов с чаем и более удобный обзор из пресс-центра не смогли удержать меня от просмотра матча с трибун.

Пожалеть о таком решении не пришлось ни разу – болельщики слегка размяли голосовые связки, тепло встретив чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву и Егора Бердина, а затем в унисон мощно зарядили «Лада»! «Лада»! во время выхода игроков на площадку. Уже тогда было видно, что свободные места, несмотря на заявленный солд-аут, всё-таки остались – видимо, не все обладатели билетов (или абонементов) смогли присутствовать на игре.

На атмосфере, однако, это не сказалось никоим образом – об этом мне подсказали мурашки, которые пробегали по телу отнюдь не от близости прохладного льда. Они забегали ещё быстрее через несколько минут, когда шайба после броска Никиты Попугаева влетела в сетку ворот «Трактора». В ту секунду почти шесть тысяч пришедших болельщиков «Лады» звучали как все 16, если не больше – настолько громко было в момент первого гола тольяттинцев после возвращения в КХЛ. Усилению шумового эффекта поспособствовала хорошая акустика арены, которая ещё не раз за игру заставила усомниться, действительно ли трибуны вмещают всего шесть тысяч. Эпичности моменту добавила голевая композиция — эмоциональное празднование Попугаева сопровождало «Небо славян».

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Музыкальный вечер поддержал гостевой сектор «Трактора», которому нужно отдать должное — болельщики челябинцев практически без остановки поддерживали свою команду и хорошо дополняли общую атмосферу. Помимо сугубо хоккейных кричалок, в их репертуаре оказались и знакомые многим песни. К примеру, в исполнении уральцев прозвучал один из главных хитов «Миража» «Музыка нас связала», а чуть позже гости напомнили, что пора переворачивать календари — 3 сентября «Трактор» не играл, поэтому переворачивать пришлось 2-го, когда всё ещё было всерьёз.

Домашний матч «Лада» проиграла Фото: vk.com/hc_lada

На льду, действительно, было серьёзнее некуда — высокий градус на трибунах с площадки поддерживался частыми потасовками и бескомпромиссным (хотя и не самым качественным) хоккеем: «Много брака у «Трактора»? Если честно, у нас шайба тоже скакала. Были моменты, когда в большинстве упускали шайбу из зоны атаки без причины. Где-то присутствовало и волнение, не всё получалось в техническом плане», — поделился мнением об игре капитан «Лады» Михаил Фисенко.

Его команда долго вела в счёте и дарила домашним болельщикам надежду на успех в первом же матче после возвращения. Однако начало третьего периода повергло тольяттинских зрителей в шок – в течение двух минут «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд. Второй гол получился курьёзным – голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский слишком долго расставался с шайбой, за что и был тут же наказан.

«Никто не застрахован от ошибок. Это неприятно для него в первую очередь, но он здорово играл всю игру. Он заслужил право на одну ошибку. Обидно, что она стала решающей», — резюмировал после матча главный тренер хозяев Олег Браташ.

Несмотря на обидное поражение, возвращение «Лады» в КХЛ получилось добротным. Команда показала, что способна биться наравне со старожилами лиги, а болельщики – что большой хоккей в Тольятти действительно нужен и интересен. Сегодня «Ладу» ждёт ещё бóльшая проверка в лице СКА. Билетов на игру уже нет, а это значит, что на арене вновь будет жарко.