11 хоккеистов, которым посчастливилось избежать гибели с «Локомотивом»

Прошло 12 лет со дня гибели ярославского «Локомотива». Ужасная катастрофа унесла жизни всего состава железнодорожников, летевшего на первый матч сезона-2011/2012 в Минск. Их судьбы посчастливилось не повторить 11 игрокам, которые покинули «Локомотив» незадолго до этой страшной трагедии.

Сергей Жуков

Сезон перед трагедией стал последним в карьере для защитника-домоседа, проведшего невероятные 19 сезонов в свитере «Локомотива»/«Торпедо». После ухода Сергей провёл несколько лет в родном Новосибирске, а в 2015 году вернулся в Ярославль, но уже в другой роли – Жуков занялся развитием детского и юношеского хоккея в системе «Локомотива».

Сергей Жуков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Йори Лехтеря

Год в Ярославле стал для финского форварда первым в КХЛ, но после не самой удачной игры в плей-офф он сменил обстановку, переехав в Новосибирск. Там Йори и сделал себе имя, заслужив дальнейшее приглашение в НХЛ. Проведя пять лет за океаном, Лехтеря совершил ещё один заход в нашу лигу, успев поиграть в СКА и «Спартаке». Год назад нападающий вернулся на родину, пошумел в «Таппаре», но перед новым сезоном сменил команду и перешёл в ХИФК из Хельсинки.

Дмитрий Кочнев

Немецко-российский вратарь провёл всего год в Ярославле, который стал для него там единственным во многом из-за неубедительной игры в плей-офф. Следующим клубом Дмитрия стал «Атлант», который вместе с «Салаватом Юлаевым» открывал сезон-2011/2012 в день трагедии. Сам Кочнев вместе с ещё одним экс-железнодорожником Константином Руденко тогда был в заявке мытищинцев. После года в «Атланте» голкипер вернулся в Германию, где провёл остаток карьеры в «Гамбурге».

Константин Руденко

Нападающий, который отдал «Локомотиву» 11 лет игровой карьеры, перед сезоном-2011/2012 подписался с «Атлантом», но надолго там не задержался, уже через год переехав в родной Казахстан. Заканчивал Константин именно там – три с половиной сезона в «Барысе» стали последними для Руденко в профессиональном хоккее. С тех пор на радарах форвард появился только однажды, в 2018 году приняв участие в благотворительном матче в поддержку защитника Самвела Мнацяна, который, к сожалению, скоропостижно скончался осенью 2019 года.

Константин Руденко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Александр Гуськов

Один из самых прославленных защитников в истории отечественного хоккея в межсезонье 2011 года сменил «Локомотив» на ЦСКА, чтобы через полтора сезона вновь, пусть и ненадолго, вернуться в Ярославль. Затем последовали небольшие периоды в «Тракторе», «Северстали» и «Нефтехимике», после которых Гуськов повесил коньки на гвоздь. Но он и по сей день неразрывно связан с КХЛ – после нескольких лет в качестве эксперта на телевидении Александр взял на себя роль функционера. Сегодня он является вице-президентом лиги по развитию молодёжного хоккея.

Александр Гуськов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алексей Михнов

Форвард, начинавший свою профессиональную карьеру в Ярославле, перед сезоном-2011/2012 подписал контракт с «Магниткой», но провёл там только один год. Впоследствии Алексей сменил ещё несколько клубов в КХЛ, успешнее всего отыграв в «Автомобилисте», в 2018 году ненадолго заглянул в Румынию, а в 2019-м, после непродолжительного периода в «Северстали», окончательно покинул Россию. После четырёх сезонов в Беларуси 41-летний нападающий решил бросить себе новый вызов, летом этого года сменив белорусский «Брест» на французский.

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Даниэль Чернквист

«Локомотив» был единственным клубом Чернквиста в России – швед покинул КХЛ после сезона-2010/2011 и больше в нашу лигу не возвращался. После Ярославля Даниэль отыграл год на родине, но последние сезоны в карьере провёл в Германии, а точнее – в «Кёльне». Пусть заключительная для защитника игра состоялась в 2015 году, он ещё пытался найти варианты для продолжения и официально повесил коньки на гвоздь в 2016-м.

Даниэль Чернквист Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Субботин

Опытный форвард ненадолго заглянул в Ярославль под конец карьеры, проведя в «Локомотиве» шесть матчей в концовке регулярки и 11 матчей в плей-офф в 2011 году. Однако затем их пути разошлись – ветеран не пригодился железнодорожникам, которые не стали продлевать с ним контракт, и он вернулся в «Автомобилист», откуда и пришёл. Заканчивал Субботин уже в ВХЛ – проведя по году в Екатеринбурге и Нижнекамске, нападающий на год переехал в Краснодар, где отыграл последний сезон в карьере.

Михал Баринка

Чех, как и Субботин, в «Локомотиве» также появился ненадолго – семь матчей в конце регулярки и девять — в плей-офф. Ни до, ни после Баринка в России не играл – после Ярославля был год в Швейцарии, а затем защитник вернулся на родину, откуда больше не уезжал. За это время Михал успел сменить пять клубов, среди которых был и «Кладно» — на закате карьеры, закончившейся год назад, Баринка успел немного поиграть с Яромиром Ягром.

Александр Королюк

Ближе к концу карьеры Александр регулярно менял команды. Вот и в «Локомотиве» он задержался только на один год, в межсезонье-2011 перейдя в «Нефтехимик». Затем были «Витязь», «Металлург», снова «Витязь», снова «Нефтехимик» и «Югра» — но Королюк так нигде и не нашёл своё место, в 2015 году завершив профессиональную карьеру. Однако совсем играть не закончил, нередко появляясь в любительских лигах и гала-матчах.

Александр Королюк Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Алексей Васильев

Руководство «Локомотива» не стало продлевать контракт с воспитанником в 2011 году, после чего Васильев на пару лет переехал в Нижний Новгород, где выступал в составе «Торпедо». Однако заканчивал Алексей в родном клубе – последние два года карьеры опытный защитник провёл в качестве наставника для многочисленной молодёжи команды.