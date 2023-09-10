«В какой-то момент я приму решение». В НХЛ может вернуться ещё один легендарный тренер?

Два года назад Джоэля Кенневилля выгнали из «Флориды». Теперь он близок к возвращению в лигу.

В межсезонье шесть клубов Национальной хоккейной лиги сменили главных тренеров. Самая громкая отставка произошла в Нью-Йорке, где после отчасти сенсационного вылета в первом раунде Кубка Стэнли полетела голова Жерара Галлана, руководившего «Рейнджерс». Канадский наставник, в позапрошлом сезоне приведший «синерубашечников» к их первому с 2015 года финалу Восточной конференции, на второй год работы на Манхэттене не смог преодолеть сопротивление «Нью-Джерси», имея в своём распоряжении нападение с Артемием Панариным, Патриком Кейном и Владимиром Тарасенко.

Самое громкое назначение, в свою очередь, произошло также в Столичном дивизионе – «Коламбус» вернул в НХЛ Майка Бэбкока спустя почти четыре года после его увольнения из «Торонто».

На сегодняшний день все 32 клуба лиги обеспечены главными тренерами. Однако, как известно, отставки – довольно частое явление. В случае если такое произойдёт в предстоящем сезоне (в чём не приходится сомневаться), вернуться в НХЛ может ещё один легендарный тренер.

Джоэль Кенневилль, в отличие от Бэбкока, покинул своё предыдущее место работы в лучшей лиге мира отнюдь не из-за плохих результатов. Возглавляемая в октябре 2021 года канадским специалистом «Флорида» демонстрировала едва ли не лучший старт в своей истории и шла на семиматчевой победной серии в тот момент, когда из-за скандала времён первого чемпионства «Чикаго» в XXI веке руководство «пантер» приняло решение (=пошло на поводу у общественности) расстаться с опытным наставником.

За почти два года с момента увольнения шумиха, естественно, улеглась. Но, хоть репутационный урон Кенневиллю был нанесён серьёзный – в Америке буквально требовали навсегда преградить ему путь в НХЛ, — закрывать дверь насовсем руководство лиги перед ним не стало.

На недавнем собрании тренеров и генеральных менеджеров НХЛ, прошедшем в Чикаго, появились Кенневилль и Стэн Боумэн, который в чемпионских «Блэкхоукс» занимал должность генменеджера. И пусть комиссионер лиги Гэри Беттмэн не дал чётко понять, разрешит ли он обоим вернуться к работе в НХЛ, их присутствие явно произошло неспроста. «Они получили возможность рассказать всем о своём опыте и усвоенных уроках», — поделился Беттмэн после собрания.

«Это то, на чём я сфокусируюсь, и в какой-то момент я приму решение. Но пока я не хочу говорить об этом публично. Мне ещё предстоит подумать, когда будет приемлемо восстановить их права в лиге, если это вообще будет приемлемо. Прямо сейчас я не готов ответить на этот вопрос», — подвёл итоги встречи комиссионер НХЛ. И кажется, что он лукавит – если бы Беттмэн не был готов вернуть Кенневилля и Боумэна к работе, то и приглашать их в Чикаго «высказаться» он бы тоже не стал.

Джоэль Кенневилль и Стэн Боумэн Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Скорее всего, первое за два публичное появление чемпионского дуэта из «Чикаго», да ещё и в городе, где они достигли главных успехов в карьере – очевидный сигнал к тому, что возвращение уже не за горами, дело только в наличии доступных должностей. К тому же ещё в конце предыдущего сезона ходили слухи о переговорах Боумэна с «Калгари», да и Кенневилля активно сватали в «Рейнджерс», что говорит о заинтересованности и готовности к сотрудничеству и со стороны клубов.