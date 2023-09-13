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Результаты матчей КХЛ 12 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

«Торпедо» обыгрывает всех подряд, а «Лада» лишает «Трактор» очков и звезды. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 12 сентября
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Александр Радулов организовал победный гол «Ак Барса» в овертайме, а «Локомотив» «отмазался» перед своими болельщиками за домашний погром.

12 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Шабанов, Блажиевский) – 01:38 (5x5)     1:1 Космачук (Демидов, Кугрышев) – 05:20 (5x4)     1:2 Джозефс (Космачук, Кугрышев) – 50:28 (5x5)     1:3 Попугаев (Алтыбармакян) – 59:47 (en)    

На второй минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Максима Шабанова и Артёма Блажиевского открыл счёт в матче. Но этот эпизод оказался последним положительным моментом для «Трактора».

Уже в следующей смене Кравцов пропустил чувствительный силовой приём, в результате которого не смог продолжить участие в матче. За партнёра по команде заступился Блажиевский, и «Трактор» остался в меньшинстве, чем и воспользовалась «Лада». На шестой минуте периода Скотт Космачук с передач Николая Демидова и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.В середине третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева вывел тольяттинский клуб вперёд. Окончательный счёт установил Никита Попугаев, забросивший в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Кёрран, Смит) – 07:39 (4x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, А. Радулов) – 37:50 (6x5)     2:1 Семёнов (А. Радулов) – 60:48 (3x3)    

На восьмой минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Коди Кёррана и Джемела Смита открыл счёт в матче. На 18-й минуте второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Александра Радулова восстановил равенство в счёте.

Исход встречи решился в овертайме, где сначала голкипер казанцев Тимур Билялов парировал опаснейший бросок в исполнении заходившего на дубль Пинчука, а в ответной атаке Радулов мастерски ассистировал Кириллу Семёнову, который не промахнулся с метра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сергеев (Никулин) – 34:06 (5x5)     1:1 Фу (Лесли, Родевальд) – 39:13 (5x4)     2:1 Лихачёв (Каюмов, Шалунов) – 54:49 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Андрей Сергеев с передачи Степана Никулина открыл счёт в матче. На последней минуте периода Спенсер Фу с передач Зака Лесли и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв принёс хозяевам победу. В ассистентах — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Таким образом, «Локомотив» сумел «отмазаться» перед болельщиками за домашний разгром от «Сочи» (0:5).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Летунов (Коваленко, Артамонов) – 30:41 (5x5)     2:0 Фирстов (Силаев) – 37:20 (5x4)     2:1 Варфоломеев (Гутик) – 44:37 (5x5)     3:1 Ларионов (Артамонов, Сизов) – 56:13 (5x5)    

В первом периоде команды голов не забили.На 11-й минуте второго периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Антона Силаева упрочил преимущество «Торпедо».

На пятой минуте третьего периода Павел Варфоломеев с передачи Даниила Гутика сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Игорь Ларионов с передачи Никиты Артамонова сделал счёт 3:1. Нижегородская команда одержала четвёртую подряд победу на старте сезона КХЛ и остаётся единственной в лиге с нулём в графе поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Талалуев) – 30:37 (5x5)     0:2 Морозов (Вишневский) – 36:39 (5x4)     0:3 Галимов (Бурмистров, Принс) – 59:49 (en)    

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.На 11-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Ильи Талалуева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передачи Дмитрия Вишневского сделал счёт 2:0 в пользу «Спартака». В конце матча Ансель Галимов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, красно-белые одержали самую крупную сухую победу над СКА за 19 лет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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13 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
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Москва
Не начался
Динамо М
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