Александр Радулов организовал победный гол «Ак Барса» в овертайме, а «Локомотив» «отмазался» перед своими болельщиками за домашний погром.

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«Торпедо» обыгрывает всех подряд, а «Лада» лишает «Трактор» очков и звезды. Итоги дня КХЛ

12 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

На второй минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Максима Шабанова и Артёма Блажиевского открыл счёт в матче. Но этот эпизод оказался последним положительным моментом для «Трактора».

Уже в следующей смене Кравцов пропустил чувствительный силовой приём, в результате которого не смог продолжить участие в матче. За партнёра по команде заступился Блажиевский, и «Трактор» остался в меньшинстве, чем и воспользовалась «Лада». На шестой минуте периода Скотт Космачук с передач Николая Демидова и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.В середине третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева вывел тольяттинский клуб вперёд. Окончательный счёт установил Никита Попугаев, забросивший в пустые ворота.

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На восьмой минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Коди Кёррана и Джемела Смита открыл счёт в матче. На 18-й минуте второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Александра Радулова восстановил равенство в счёте.

Исход встречи решился в овертайме, где сначала голкипер казанцев Тимур Билялов парировал опаснейший бросок в исполнении заходившего на дубль Пинчука, а в ответной атаке Радулов мастерски ассистировал Кириллу Семёнову, который не промахнулся с метра.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Андрей Сергеев с передачи Степана Никулина открыл счёт в матче. На последней минуте периода Спенсер Фу с передач Зака Лесли и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв принёс хозяевам победу. В ассистентах — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Таким образом, «Локомотив» сумел «отмазаться» перед болельщиками за домашний разгром от «Сочи» (0:5).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В первом периоде команды голов не забили.На 11-й минуте второго периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Антона Силаева упрочил преимущество «Торпедо».

На пятой минуте третьего периода Павел Варфоломеев с передачи Даниила Гутика сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Игорь Ларионов с передачи Никиты Артамонова сделал счёт 3:1. Нижегородская команда одержала четвёртую подряд победу на старте сезона КХЛ и остаётся единственной в лиге с нулём в графе поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.На 11-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Ильи Талалуева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передачи Дмитрия Вишневского сделал счёт 2:0 в пользу «Спартака». В конце матча Ансель Галимов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, красно-белые одержали самую крупную сухую победу над СКА за 19 лет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 13 сентября

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