«Северсталь» будет играть в атакующий хоккей. Как «Барселона» в лучшие годы, с тики-такой»

«Северсталь» значительно изменилась за это межсезонье – в предстоящий сезон команда войдёт с новым главным тренером и новой философией. Одним из лидеров череповчан является нападающий Кирилл Пилипенко. В прошлой регулярке форвард стал третьим бомбардиром команды и обновил личный рекорд по очкам, совершив 37 результативных действий.

В интервью с корреспондентом «Чемпионата», которое состоялось на следующий день после крупной победы «Северстали» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова с «Сочи» (7:1), Кирилл поделился первыми впечатлениями от работы с Андреем Козыревым, рассказал, чего не хватило его команде для победы в первом раунда Кубка Гагарина с ЦСКА, а также объяснил, почему срок его нового контракта с «Северсталью» составил два года.

«Все хотят побеждать, ради этого играем»

— Вчера наконец-то одержали первую победу в предсезонке, какие ощущения?

— Эмоции положительные. Многое получалось из того, что тренировали на сборах. Во вчерашней игре всё воплотилось. Всегда приятно выигрывать, строить всё на позитиве. До этого тоже играли неплохо, но не было нужного результата.

— Результаты на предсезонке сильно влияют на общее настроение?

— Все хотят побеждать, ради этого играем. В целом и так были на позитиве, победа его удвоила.

— Первый гол в матче с «Сочи» напомнил прошлый сезон. Новый тренерский штаб использует предыдущие наработки?

¬- Нет, просто мы с Даниилом Вовченко давно играем вместе, хорошо чувствуем друг друга на льду. Руки помнили, получилось сыграть красиво. Не сказал бы, что это с прошлого сезона, мы так играли и раньше.

— Как получилось быстро найти «химию» с Данилом Аймурзиным?

— От игры к игре у нас всё больше получается, мы хорошо общаемся и за пределами льда, поддерживаем его. Он и сам хорошо влился с первого дня. Тренерский штаб тоже помогает. Данил такой игрок, который умеет отдать-открыться, что нам и нужно для звена.

— Дружба с Вовченко сильно помогает на льду?

— Помогает магическим образом (улыбается). Приятно, что играем вместе. Много кто хотел бы такое. Хорошо, что у нас так получается.

Даниил Вовченко и Кирилл Пилипенко Фото: photo.khl.ru

— Ваше желание играть с ним сработало буквально через несколько месяцев.

— Отправил мысли в космос, но получилось, можно сказать, случайно.

— Вы любите путешествовать, как вам Петербург?

— Хороший город с большой историей. Сюда всегда приятно приезжать, будь то на игры или же просто погулять.

— Для хоккея лучше жить в таком мегаполисе, где много развлечений, или же в небольшом городе?

— Я жил пять лет в Москве, жил и в маленьких городах – Ханты-Мансийск, Череповец. Для меня разницы большой нет.

— Как отдыхаете в Череповце?

— Гуляю, хожу в кафе, там есть чем заняться. Есть хорошая баня, там парильщик, который профессионально этим занимается. Правильная баня – чай, мёд (улыбается).

«Нужно больше креативить на льду, быть артистами»

— Есть ли чёткое понимание, чего требует Андрей Козырев?

— Да, конечно. У нас постоянно проходят собрания, работаем с видео. Нам сразу же сказали, что будет атакующий хоккей, креатив, быстрый пас. Будем играть как «Барселона» в лучшие годы, с тики-такой (смеётся). Мне нравится такое видение игры.

— Если сравнивать с хоккеем Андрея Разина, какой нравится больше?

— У каждого тренера свой стиль. Мне больше по душе атакующий креативный импровизационный хоккей.

— На льду теперь стало свободнее, можно поимпровизировать?

— Не то чтобы свободнее. Стало больше движения, передач, больше надо думать. На импровизации всё и строится, нельзя быть как роботы. Нужно больше креативить на льду, быть артистами.

— Алексей Кручинин сказал, что в «Торпедо» Козырев был стратегом, а Игорь Ларионов больше отвечал за харизму и идеологию. Кто взял на себя эту роль в «Северстали»?

¬- Андрей Леонидович отвечает и за стратегию, и за харизму. Другие тренеры ему в этом помогают. Со стороны кажется, что тренерский штаб друг друга хорошо дополняет.

— При этом Козырев ещё ни разу не был главным тренером в КХЛ. Лидеры «Северстали» оказывают ему поддержку?

— Наоборот, он помогает нам стать лучше. Андрей Леонидович нам доверяет, мы хотим это доверие оправдать. Он не нуждается в поддержке. Ему нужно, чтобы команда была сплочённой и выигрывала.

— Отсутствие баллонов – плюс или минус?

— Да я и у Разина с ними не бегал. Нынешний тренировочный процесс включает в себя больше игровых упражнений, мне это по душе.

«Северсталь» нормально восприняла уход Разина»

— Как команда отреагировала на уход Разина? Всё-таки пять лет у руля был.

— Нормально восприняли это. Андрей Владимирович сам сказал, что хочет сделать шаг вперёд. На этом и попрощались.

— Он хотел видеть вас в «Северстали» ещё до вашего перехода в «Сочи». В «Металлург» не звал?

— Если честно, даже не слышал об этом. В Магнитогорск он меня не звал.

— Вы достаточно быстро подписали новый контракт с «Северсталью».

— Мы посовещались с агентом, узнали, кто будет тренером, после этого сразу решили, что я останусь.

— При этом новый договор уже не на один, а на два года.

— Через два года я выхожу на рынок неограниченно свободных агентов, об этом тоже разговаривали. «Северсталь» как раз на этот срок предложила контракт.

— Можно сказать, что вы закрепились в КХЛ, будете начинать третий сезон подряд.

— Хочется постоянно прибавлять с точки зрения и личного, и командного результата. У нас новая молодая команда. Хотим не только попасть в плей-офф, но и подольше там поиграть.

— Прошлый сезон вы начали с шести очков в четырёх матчах, при этом сплошь голевые передачи. За счёт чего удался такой резвый старт?

— Играл на партнёров, они забивали. Самое главное, что команда выигрывала.

— При этом в целом стали гораздо чаще ассистировать по сравнению с первым сезоном в Череповце. Что-то поменяли в игре?

— Не сказал бы, что что-то поменял. От передач получаешь ещё больше удовольствия, чем от голов. В команде стараемся играть на партнёров. Голы забивать приятно, но если есть возможность отдать пас, то почему бы этого не сделать?

— Бросали вы тоже чаще, но забивать от этого больше не стали.

— Где-то не летело, не хватило удачи. Но установки такой не было.

«Могли пройти дальше в Кубке Гагарина»

— В прошлом сезоне в матче с «Динамо» вы получили штраф за симуляцию. Расскажите, как это выглядело с вашей стороны.

— Игрок засунул мне клюшку между ног, я разворачивался и упал. Судья посчитал, что это симуляция. Раз удалили, значит, было. Подумал про себя: «Окей, хорошо».

— В серии с ЦСКА вы отыграли не все матчи, почему?

— Это вопрос не ко мне.

— Каково это – наблюдать за такой серией со стороны?

— В любом случае старался быть с командой. Болел за команду, пытался после игры обсудить что-то с товарищами, подсказать. Хотелось даже так приносить пользу.

— После серии было больше гордости от игры или расстройства от поражения?

— Скорее всего, больше расстройства. Могли пройти дальше.

— Чего для этого не хватило?

¬- Опыта игры в седьмых матчах.

— Но ведь так произошло два раза подряд.

— Нет психологии победителей. Именно в седьмых матчах.

— В раздевалке обсуждаете, что пора преодолевать порог первого раунда?

— Иногда шутим с ребятами, что пора не только проходить в плей-офф. Заканчивать не в начале марта, а в конце апреля.

Кирилл Пилипенко Фото: ХК Северсталь

— Может ли «Северсталь» позаимствовать что-то у «Адмирала», чтобы забраться дальше?

— У нас игра отличается. «Адмирал» играет в оборонительный хоккей, мы — в атакующий. Думаю, это они могли бы от нас что-то взять (смеётся).

«Есть желание сыграть за сборную, но пока никто не обращался»

— Второй сезон подряд будет большое количество матчей в регулярке. Готовы к этому физически?

— Мне нравится, что много матчей. Играть всегда лучше, чем тренироваться. Первый раз было немного непривычно, но сейчас, мне кажется, физически будет легче.

— Вы вновь работаете с Евгением Ставровским. За что он отвечает в «Северстали»?

¬- За нападение, игру в большинстве. У нас с ним хорошее рабочее общение. Он знает меня с молодёжки, в «Сочи» приглашал.

— В 2013 году вас выбирали на драфте КХЛ. Нужна ли такая процедура сейчас?

— Даже не знаю. Наверное, для игроков это было бы интересно.

— Из Кубка Петрова вы поели чемпионского шашлыка. Что будете есть, если возьмёте Кубок Гагарина?

— Сначала надо выиграть его. Пока об этом не думал.

— Хотели бы дебютировать за сборную России в нынешних условиях – не на Евротуре или ЧМ, а на небольших турнирах?

— Всегда приятно играть за сборную, неважно, в каких матчах. Желание есть, но пока ко мне никто не обращался.