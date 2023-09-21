«Витязь» — самый грустный клуб КХЛ. В чём его миссия?

Прежние аутсайдеры КХЛ на старте удивляют. «Сочи» играет неброско, но максимально уверенно, а после добавления в состав Матвея Мичкова у «леопардов» и с талантом всё в порядке. «Куньлунь» очень сильно зависит от вратарей, но североамериканский дуэт вытянул для мытищинских китайцев несколько важных побед. В конце таблицы одиноким со своей единственной победой выглядит «Витязь».

Можно было бы задуматься, как Александр Завьялов дебютирует на посту главного тренера после десятилетия работы помощником. Можно прикинуть, почему внезапно для всех раскрывшийся в прошлом сезоне Максим Дорожко пока не тащит команду в одно лицо, как было в прошлом году. Можно снова посетовать на СКА, который весной вытянул из «Витязя» второго лучшего бомбардира Степана Старкова. Но самое печальное в «Витязе» то, что там мало что меняется.

Пожалуй, моя главная ассоциация с командой, которая кочует по Подмосковью — ощущение, что в каждом втором матче при любом тренере и составе «Витязь» получает сорок и более бросков по своим воротам, и происходит это уже лет семь как минимум. Это ещё неплохо, потому что другие ассоциации с командой из Балашихи найти не так просто.

Давайте задумаемся, что хорошего было у «Витязя» в последние десять лет? В первую очередь, конечно, команда славилась классными легионерами. Генеральный менеджер Игорь Варицкий творил чудеса, приглашая в лигу людей без громкого резюме, а в КХЛ они становились звёздами. В Подмосковье начал свой путь в лиге Харри Сятери, потом ставший любимцем Новосибирска, не игравший до Подольска в сборной Миро Аалтонен, Якуб Ержабек транзитом через «Витязь» поиграл в чемпионском «Вашингтоне».

Нико Оямяки и Миро Аалтонен Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Самой интересной в легионерах «Витязя» была именно их неочевидность. Легко ждать успеха от человека с очком за игру в АХЛ, но в Подольске раскрывались люди, которых мы на уровне сборных толком и не видели. Например, Сятери перед «Витязем» имел менее 90% сейвов в АХЛ, забросивший в КХЛ 29 шайб Нико Оямяки за год до этого имел лишь пять голов. Раскрывшийся как топовый атакующий защитник Джереми Рой вообще переходил в «Витязь» из словацкой лиги.

Конечно, у подмосковного менеджмента случались и промашки в лице забытых Мюттюненов, но они были неизбежны. Крутых иностранцев, украшавших лигу своей игрой и техникой, тогда ещё игравший в Подольске, клуб приводил в разы больше. Сейчас и лимит сокращён, и иностранцев в Россию калачом не заманишь даже в Подмосковье, которое раньше привлекало легионеров близостью к столице. Этим летом «Витязь» довольствовался только человеком с мемной фамилией Барак — и продуктивность этого американца пока грустна.

Но «Витязь» был силён и воспитанниками школы — не обязательно коренными, но теми людьми, которые в системе клуба проходили хоккейное становление. С течением времени зависимость «Витязя» от СКА усилилась, и основной клуб фактически стал лишь трамплином для лучших юниоров школы для перехода в питерский клуб. Однако даже СКА не может купить всех — например, в прошлом году раскрылся Станислав Яровой, игравший в подольской школе с 13 лет.

Но после переезда «Витязя» в Балашиху оказалась разорванной и клубная вертикаль. «Мы готовы были сотрудничать со школой Подольска, как и в предыдущие годы, с нашей стороны был подписан договор. На данный момент подольская школа отказалась сотрудничать с ХК «Витязь», в том году мы финансировали две школы, в этом году будет только балашихинская школа. Условия всегда всех устраивали, но по каким-то причинам они отказались с нами сотрудничать», — говорил Варицкий на предсезонной пресс-конференции.

В некоторых анонимных телеграм-каналах писалось, что клуб не выделял положенных 50% сметы на клуб, не обеспечивая СДЮСШОР финансами на экипировку и проживание. Здесь версии могут разниться, но фактом является то, что выпускники подольской школы сейчас будут играть в недавно созданном клубе НМХЛ. Балашихинская школа пока большим количеством игроков похвастать не может.

Кроме того, явно подкосил клуб и переезд в Балашиху. Со стороны может показаться, что Подмосковье сравнительно однородно, но когда-то болельщики «Химика» взвились от переезда из Воскресенска в Мытищи. В Подольске была небольшая арена, «Витязь» шёл в нижней пятёрке лиги по посещаемости, но в доковидные годы стабильно собирал четыре с небольшим тысячи зрителей. До этой отметки в Балашихе клубу дотянуться крайне сложно — на старте этого сезона клуб собирал в среднем 2407 зрителей за матч. Хуже в КХЛ только «Куньлунь».

Бой Джереми Яблонски и Дарси Веро Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Самый главный вопрос вокруг «Витязя» — а в чём, собственно, экзистенциальный смысл существования клуба в нынешнем виде? Понятно, что большие клубы питаются большими амбициями их руководителей, почти всегда они находятся в мегаполисах. Менее успешные клубы из больших городов обычно популярны и без больших турнирных успехов. «Северсталь» и «Нефтехимик», которые несколько лет назад были на грани исключения из лиги, сменили идентичность, прокачивают медийную составляющую, стали играть в атаку, больше заигрывать молодых игроков. Череповец, например, идеально заменил Андрея Разина его тёзкой Козыревым. Игры этих клубов интересно смотреть и нейтральному болельщику (правда, у Нижнекамска пока не получается играть так, как в два прошлых сезона).

А вот у «Витязя» идентичности нет. Раньше она была очень своеобразной — но десять лет назад клуб покинули последние тафгаи в лице Яблонски и Гиллиса, клуб провозгласил курс на чистый хоккей. За это время Подольск трижды выходил в плей-офф, но выиграл лишь раз — и не в серии, в игре. Понятно, что отношение к старому «Витязю» было максимально полярным, да и сам клуб был довольно «тёмным», судя по рассказам тафгаев на родине. Однако повторимся: это была идентичность, это иногда был тот чёрный пиар, который оказывался лучшим. У нынешнего «Витязя» нет ни одной изюминки — и это максимально печально на фоне КХЛ, которая начала уравниваться.