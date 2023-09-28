Глупое удаление вратаря не стало роковым для «Нефтехимика», «Локомотив» взбирается на вершину Запада.

«Магнитка» опять отдала победный матч, «Трактор» взялся за старое. Итоги дня в КХЛ

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

В Новосибирске «Сибирь», одержавшая четыре подряд победы, принимала СКА, тоже вставший на путь успеха после очень неудачного отрезка в середине сентября. Половину игры оставался счёт 0:0, но затем гости, владевшие преимуществом, забили-таки важный гол – Воробьёв классно подставил клюшку под бросок Сергеева. Вскоре отличился и разыгравшийся в последнее время Гальченюк, а в третьем периоде СКА успешно сыграл по счёту, ещё и увеличив разницу в счёте под занавес основного времени. 3:0 – четвёртая победа СКА подряд, у Гальченюка второй дубль за три последних игры, голкипер Артемий Плешков на этом же отрезке пропустил лишь одну шайбу, совершив 84 сейва. И зачем СКА Серебряков?

Игра в Новосибирске также ознаменовалась судейским скандалом: игроки, тренеры и болельщики «Сибири» остались крайне недовольны работой арбитров. Основания были: за весь матч, который проходил в равной борьбе и при жёстком хоккее с обеих сторон, СКА получил лишь одно удаление, да и то на последней минуте основного времени, тогда как новосибирцев штрафовали гораздо охотнее. Впрочем, вряд ли можно всерьёз считать единственной причиной сухого поражения только работу судей.

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Две команды, проповедующие вроде бы закрытый хоккей, устроили в Уфе классное зрелище с обилием голов и интересным сюжетом. К 24-й минуте «Салават» вёл 3:1, но за минуту с небольшим в конце второго периода «Трактор» отыгрался и ушёл на перерыв в приподнятом настроении. Впрочем, на самом старте периода третьего – самого ужасного для челябинцев отрезка в текущем сезоне – «Трактор» пропустил гол, оказавшийся победным. 5:3 – победа «Салавата», добытая усилиями Кулёмина и Шарова, которые набрали на двоих семь очков. У «Трактора» ужасает коэффициент полезности ведущего центрфорварда Семёна Дер-Аргучинцева – «-5» за 13 минут 56 секунд игрового времени.

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В Нижнекамске «Нефтехимик», начавший хоть и со скрипом, но набирать очки, принимал «Амур», отправившийся на новый выезд после провальной домашней серии. В первой половине игры всё складывалось благоприятно для «волков», хозяева вели 2:0, но на 30-й минуте нижнекамцев подвела дисциплина. Сначала удаление схватил Чивилёв, а через 38 секунд глупейший штраф за симуляцию заработал вратарь Гарипов.

«Амур» сполна воспользовался шансом, реализовав два подряд большинства, и счёт стал равным. «Нефтехимик» упустил победу в основное время, третий период вышел безголевым, а победитель определился только в серии буллитов. Здесь Гарипов исправился, отразив все три попытки хабаровчан, у нижнекамцев же точны оказались все три исполнителя.

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«Локомотив» продолжил восхождение на вершину таблицы Запада КХЛ, обыграв дома «Автомобилист». Уральцы открыли счёт в первом периоде, но затем ярославцы планомерно дожали гостей. Победный гол на счету Лихачёва, и он получился сколь трудовым, столь и красивым.

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Игра в Мытищах началась для «Магнитки» шикарно: к 10-й минуте уральцы вели 2:0, первый гол за «Металлург» забил Петунин. Вплоть до 50-й минуты гости удерживали преимущество, но затем «Куньлунь» внезапно сотворил камбэк. А затем и вырвал победу в серии буллитов. Команда Андрея Разина продолжает лидировать на Востоке КХЛ, но три поражения подряд при двух безвольно отданных матчах в этой гостевой серии не могут не настораживать.

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Матчи 28 сентября

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