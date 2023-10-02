10-й номер драфта и потенциальное усиление «Спартака». Кого из россиян уже отправили в АХЛ

До окончания предсезонки в НХЛ осталось совсем немного времени. Многие команды совершают последние приготовления к новому сезону, а их составы постепенно приобретают оптимальный вид. Рассказываем, кто из российских игроков точно не начнёт сезон в НХЛ, поскольку был спущен в АХЛ.

Илья Николаев («Калгари»)

22-летний нападающий не получил даже шанса сыграть за «Калгари» во время предсезонки. Рассчитывать, что он окажется в НХЛ по ходу сезона, очень сложно — воспитанник «Локомотива» в прошлом сезоне играл в ВХЛ и в лиге Восточного побережья, так что для начала ему ещё только-только предстоит заявить о себе в АХЛ, если вообще предоставится такая возможность.

Даниил Чайка («Вегас»)

После отъезда Максима Марушева и Ивана Морозова в КХЛ российское представительство в системе «Вегаса» значительно сократилось. Один из оставшихся — защитник Даниил Чайка, проведший весь прошлый сезон в АХЛ. Во время предсезонки он появился на льду в двух матчах, оформил ассист в игре с «Сан-Хосе», однако больше ничем полезным отметиться не сумел. Занять место в чемпионской обороне «золотых рыцарей» он пока не готов, поэтому будет продолжать крепнуть среди «серебряных».

Богдан Тринеев («Вашингтон»)

Воспитанник московского «Динамо» готовится начать первый полноценный сезон в АХЛ — ранее он приезжал в «Херши» в концовках прошлой и позапрошлой регулярок, в совокупности проведя четыре матча в составе «Бэрс» и не отметившись результативными действиями. Сейчас от Богдана будут ждать большего — в последнем сезоне в КХЛ он периодически получал достаточно много игрового времени в основе бело-голубых и продемонстрировал неплохую результативность, в среднем набирая по одному очку за три матча. В свитере «Вашингтона» во время предсезонки Тринеев провёл всего одну игру — с «Детройтом», в которой «столичные» оказались биты со счётом 2:5. Сам же форвард за восемь с половиной минут на льду отметился лишь «минусом» в графе «полезность».

Максим Грошев («Тампа»)

Форвард системы «Тампы», в отличие от Тринеева, вкуса АХЛ почувствовать ещё не успел, но зато сумел проявить себя во время предсезонных матчей. Максим выходил на лёд в двух встречах, и в обоих случаях соперником «молний» был «Нэшвилл». «Хищники» пострадали от рук Грошева в первой части противостояния — молодой форвард блеснул индивидуальным мастерством, реализовав большинство в середине игры. С броском россиянина не смог ничего поделать основной голкипер «Предаторз» Юусе Сарос, а один из болельщиков «Лайтнинг» даже не поскупился на сравнение Максима с одной из главных звёзд «Тампы» и всей лиги — Никитой Кучеровым.

Суммарно Грошев провёл почти полчаса на энхаэловском льду, но, если он будет исполнять подобные фокусы на уровне АХЛ — а в фарме «молний» «Сиракьюз» умеют раскрывать потенциал молодых игроков, возвращение в элиту не заставит себя долго ждать.

Матвей Петров («Эдмонтон»)

20-летний форвард только сейчас готовится перейти на взрослый уровень — до этого Матвей провёл два года в юниорской лиге Онтарио. Начинать он будет в АХЛ — его игровое время в «Ойлерз» пока ограничилось 11 минутами в матче, где «нефтяники» были разбиты «Виннипегом» с разгромным счётом 0:5.

Михаил Мальцев («Лос-Анджелес»)

Форвард уже не первый год пытается пробиться в НХЛ, но пока все его попытки разбиваются о травмы и высокую конкуренцию. Вот и в «Лос-Анджелесе», в котором Михаил оказался в это межсезонье, сделали выбор не в его пользу, выставив игрока на драфт отказов. В ближайшее время Мальцеву предстоит решить — готов он начать очередной сезон в АХЛ с надеждой на подъём в основу «Кингз» (или не «Кингз») либо же ему всё-таки стоит вернуться на родину и перезагрузить карьеру в КХЛ, где права на него принадлежат «Спартаку».

Михаил Мальцев Фото: AP/TASS

Вадим Жеренко, Михаил Абрамов («Сент-Луис»)

Обоих игроков можно было увидеть только в первом предсезонном матче «Блюз» с «Аризоной». И если Жеренко может записать его себе в актив — на счету голкипера 26 сейвов, включая одно по-настоящему впечатляющее спасение, то для 22-летнего форварда поводов для радости, кроме победы, особо не появилось. Шансов подняться в основу у Вадима побольше — в прошлом сезоне он оказывался в заявке, но на матчи так и не выходил. Абрамову же будет куда сложнее, ведь пока он не впечатляет даже на уровне АХЛ.

Никита Чибриков, Артемий Князев («Виннипег»)

Оба игрока в этой предсезонке вышли на лёд по разу, но отметиться результативными действиями не смогли и ожидаемо были спущены в АХЛ. Для форварда предстоящий сезон станет первым за океаном, в то время как Князев начнёт уже третий год подряд в системе клуба НХЛ. И ему пора бы уже пробиваться в основу, иначе в следующее межсезонье он вполне может оказаться в родном чемпионате.

Георгий Романов, Данил Гущин, Шакир Мухамадуллин («Сан-Хосе»)

Гущин и Мухамадуллин уже успели зарекомендовать себя на уровне АХЛ. Для форварда прошлый сезон стал прорывным. Данил набрал 45 очков в фарме «акул» и успел отметиться двумя баллами в двух матчах в НХЛ — если он продолжит в том же духе, то вскоре наверняка вновь окажется в основе. Шакир, ударно проведший концовку предыдущей регулярки после переезда из «Салавата», тоже видится в числе ближайших претендентов на повышение. А вот Романов — лицо для североамериканского хоккея абсолютно новое. К 23 годам он ни разу не сыграл в КХЛ, только-только перебравшись за океан из России, поэтому его перспективы пока непонятны.

Ярослав Аскаров, Фёдор Свечков, Егор Афанасьев («Нэшвилл»)

В «Нэшвилле» в этом году собрался довольно большой состав россиян. Правда, трое из них начнут сезон в АХЛ. Для воспитанника «Лады» это дебют за океаном — Свечков будет искать свой шанс здесь после того, как ему не удалось закрепиться ни в СКА, ни в «Спартаке». Аскаров всё ещё набирается уверенности — прошлый сезон для него получился неплохим, но до уровня НХЛ ещё определённо нужно дорасти. Как и Афанасьеву, который, однако, в концовке предыдущей регулярки сумел провести аж 17 матчей в свитере «хищников».

Ярослав Аскаров Фото: AP/TASS

Виктор Неучев, Александр Кисаков, Никита Новиков («Баффало»)

Пул проспектов «клинков» является одним из лучших в лиге, что делает для всей этой банды и без того сложную задачу пробиться в НХЛ ещё сложнее. Интересно, как проявят себя Неучев и Новиков в первый год за океаном — для Кисакова дебютный сезон в АХЛ получился очень трудным, и пока о его подъёме в основу «клинков» не может идти и речи. Ещё один российский проспект «Баффало» защитник Всеволод Комаров был отправлен в юниорский «Квебек».

Василий Подколзин («Ванкувер»)

10-й номер драфта-2019, кажется, всё больше теряет доверие со стороны «Ванкувера» — клуб даже не стал дожидаться окончания предсезонки, прежде чем отправить Василия в фарм-клуб. «Он отличный парень, но воспринимает всё буквально. Ты ему что-то говоришь, и это всё, о чём он думает. Когда он слишком много думает, у него возникают проблемы», — рассказал наставник «Кэнакс» Рик Токкет. Подколзину пора собраться — у него остался последний год по контракту с канадским клубом, и он точно будет для него решающим.

Другой российский форвард «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев пока продолжит свои выступления в юниорской лиге.