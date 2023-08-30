Новый виток допинг-скандала в уфимском хоккее! Теперь дисквалифицируют всю команду?

Ещё пару дней назад Алексей Морозов говорил, что больше положительных проб в «Толпаре» не было.

История с положительными допинг-пробами в филиале «Салавата Юлаева» в МХЛ «Толпаре» получилась очень резонансной. За лето, естественно, забыть о ней не успели, тем более что несколько дней назад появилась информация, что семь засвеченных в этом кейсе игроков обвинили во всём тренера по физподготовке Игоря Загретдинова, который якобы заставлял пойманных на запрещённых препаратах игроков принимать допинг.

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О том, к чему приведут семь «результативных» тестов, спрашивали и у генерального директора уфимского клуба Рината Баширова, и у президента КХЛ Алексея Морозова. Баширов не стал атаковать Загретдинова: «Ведётся официальное расследование РУСАДА и следственного комитета. Говорить о том, что все игроки обвинили тренера, я бы не стал. Насколько мне известно, один из хоккеистов выдвинул такую версию, но эта версия — просто стратегия защиты, а не фактическое положение дел.

Случались ли до этого момента ситуации с Загретдиновым, когда его в чём-то подобном обвиняли? Никогда. Это отличный специалист с большим опытом и авторитетом. На нём держится очень многое. И всего этого удалось добиться не за счёт чего-то подобного, а за счёт чётких требований хоккеистов к себе, к которым он и призывает. Отличный спортсмен и тренер».

Главный функционер лиги, в свою очередь, заверил, что ситуация находится под контролем: «Допинг в «Толпаре»? Мы ждём решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждёт. Санкции к врачу, который давал им допинг? РУСАДА ведёт расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди».

О том, что больше допинга ни у кого не нашли, Морозов заявил 28 августа, то есть позавчера. А уже сегодня в деле случился новый виток – по информации телеграм-канала Baza, после обнаружения допинга у семи игроков руководство клуба отправило на обследование остальной состав. Результаты шокирующие – следы запрещённых препаратов были обнаружены у ВСЕХ находившихся в строю игроков «Толпара», а также у техника с массажистом. «Пронесло» только травмированных на тот момент игроков – их пробы оказались отрицательными.

Во всей этой истории сразу возникает сразу несколько вопросов. Как известно, первые новости о положительных допинг-тестах в «Толпаре» пришли ещё в середине марта, когда молодёжка «Салавата» участвовала в плей-офф Кубка Харламова. Получается, что проверка остального состава, которая состоялась вскоре после обнаружения запрещённых препаратов, также была весной. Сообщалось, что это произошло в мае – больше чем через месяц после окончания сезона для «Толпара».

«Салават» провёл внутреннее расследование, которое, по заявлениям пресс-службы уфимского клуба, было близко к завершению ещё в начале июня. То есть к тому моменту уже наверняка было известно не только о первоначальных семи положительных пробах, но и об остальных.

Сложно поверить, что президент КХЛ мог не знать об этом 28 августа, когда говорил, что допинга больше ни у кого не обнаружили. Но тогда зачем он сказал обратное? А если всё-таки допустить, что клуб всё это время скрывал новую информацию от Морозова, то для чего, если все данные и так впоследствии оказались бы в распоряжении РУСАДА, которое постоянно мониторило ситуацию?

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Так или иначе, этим вопросом пообещали всерьёз заняться на государственном уровне: «Мы берём эту ситуацию на парламентский контроль. Необходимо дождаться результатов расследования, которое проводит РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата»). Виновные должны понести строгое наказание в соответствии с законодательством», — заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Для системы «Салавата» это тяжёлый репутационный удар, вслед за которым может пойти ещё один не менее серьёзный – игровой. Неужели теперь дисквалифицируют всю команду?