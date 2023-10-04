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Предсезонные матчи в НХЛ, итоги дня, «Тампа» обыграла «Флориду», 160 минут штрафного времени, драки, видео

Массовое побоище и чудеса от сменщика Василевского. Что происходит в НХЛ
Сергей Емельянов
Предсезонные матчи в НХЛ, итоги за 4 октября
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В отсутствие российской звезды «Тампа» может не переживать за последний рубеж? А Коннор Бедард уже забивает за «Чикаго».

Прошедшей ночью в Северной Америке было сыграно шесть предсезонных матчей. О наиболее интересной встрече игрового дня между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ) вышел отдельный материал, а что интересного и запоминающегося произошло в остальных играх?

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НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Жанно (Мотт, Богосян) – 05:24 (5x4)     2:0 Пол (Барре-Буле, Хагель) – 50:46 (5x3)    

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» решили не откладывать привычное для этих команд кулачное выяснение отношений до начала официальных матчей, а уже с предсезонки решили поддержать высокий градус накала. «Лайтнинг» обыграли «Пантерз» (2:0) в выставочном матче, который прошёл в Орландо и собрал аншлаг на арене на 16 тыс зрителей.

По ходу игры произошло несколько стычек и драк, которые в результате привели к 160 минутам штрафного времени на двоих. Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно). Игроки «Флориды» – 82 минуты (по 12 — у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачука и Райана Ломберга).

ВИДЕО

У гостей весь матч в воротах провёл российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 20 бросков из 22. Также в матче принимал участие российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, отметившийся двухминутным удалением.

Второй шат-аут в предсезонке оформил 28-летний вратарь «Тампы» Юнас Юханссон. Шведский голкипер пополнил состав «молний» в межсезонье и совершенно точно не ожидал большого количества матчей в новой команде. Всё изменила травма российского вратаря Андрея Василевского. Из-за перенесённой операции один из лучших голкиперов НХЛ выбыл из строя почти на два месяца, и в его отсутствие первым номером «Лайтнинг» становится никогда не хватавший звёзд с неба Юханссон.

В НХЛ Юнас выступает с 2019 года, и за это время он успел сменить четыре команды. Успел шведский голкипер поиграть в том числе и за «Флориду», но в общей сложности его официальный игровой опыт в североамериканской лиге ограничивается 35 матчами. Вратарская проблема неожиданно в полный рост встала перед тренерским штабом «Тампой», однако выставочные матчи дают фанатам «молний» надежду, что Юнас сумеет справиться с неожиданно выпавшей на него нагрузкой. Пока что он в абсолютном порядке.

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04 октября 2023, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Перри (Дикинсон, Фолиньо) – 02:09 (5x5)     1:1 Велено (Берггрен, Шьяро) – 21:00 (5x5)     2:1 Мёрфи (Бедард, Холл) – 35:30 (5x5)     2:2 Велено (Костин, Холл) – 44:49 (5x5)     3:2 Перри (Холл, Бедард) – 49:59 (5x4)     4:2 Бедард (Мразек, Холл) – 58:51 (en)    

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Коннор Мёрфи и Коннор Бедард, также дубль на счету Кори Перри. Первый номер драфта вообще провёл отличную встречу, записав в свой актив 3 (1+2) результативных действия.

В составе «Детройта» две шайбы забросил Джо Велено. Российский нападающий Клим Костин отдал голевую передачу и отметился небольшой стычкой с нападающим «ястребов» Ником Фолиньо. Находящийся на просмотровом контракте Артём Анисимов очков не набрал.

ВИДЕО

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фиала (Дюбуа, Калиев) – 04:09 (5x5)     2:0 Кемпе (Арвидссон, Даути) – 11:10 (5x4)     3:0 Грундстрём (Гавриков, Льюис) – 11:35 (5x5)     3:1 Лисон (Кассиан, Гудас) – 29:50 (5x5)     4:1 Лизотт (Грундстрём, Льюис) – 48:29 (5x5)    

За «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Адриан Кемпе, Карл Грундстрём и Блейк Лизотт. Российский защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу. В составе «Анахайма» единственный гол забил нападающий Бретт Лисон. Российский защитник Павел Минтюков обошёлся без результативных действий.

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бордело (Эклунд) – 26:50 (5x5)     0:2 Макдональд (Барабанов, Задина) – 32:09 (5x4)    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Победный гол на счету Томаса Бордело. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «акул» Каапо Кяхкёнен. Отметим, что состав «Вегаса» на матч включал в себя в основном резерв команды, тогда как «Шаркс» играли практически оптимальным составом.

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