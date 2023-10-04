В отсутствие российской звезды «Тампа» может не переживать за последний рубеж? А Коннор Бедард уже забивает за «Чикаго».

Массовое побоище и чудеса от сменщика Василевского. Что происходит в НХЛ

Прошедшей ночью в Северной Америке было сыграно шесть предсезонных матчей. О наиболее интересной встрече игрового дня между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ) вышел отдельный материал, а что интересного и запоминающегося произошло в остальных играх?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» решили не откладывать привычное для этих команд кулачное выяснение отношений до начала официальных матчей, а уже с предсезонки решили поддержать высокий градус накала. «Лайтнинг» обыграли «Пантерз» (2:0) в выставочном матче, который прошёл в Орландо и собрал аншлаг на арене на 16 тыс зрителей.

По ходу игры произошло несколько стычек и драк, которые в результате привели к 160 минутам штрафного времени на двоих. Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно). Игроки «Флориды» – 82 минуты (по 12 — у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачука и Райана Ломберга).

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У гостей весь матч в воротах провёл российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 20 бросков из 22. Также в матче принимал участие российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, отметившийся двухминутным удалением.

Второй шат-аут в предсезонке оформил 28-летний вратарь «Тампы» Юнас Юханссон. Шведский голкипер пополнил состав «молний» в межсезонье и совершенно точно не ожидал большого количества матчей в новой команде. Всё изменила травма российского вратаря Андрея Василевского. Из-за перенесённой операции один из лучших голкиперов НХЛ выбыл из строя почти на два месяца, и в его отсутствие первым номером «Лайтнинг» становится никогда не хватавший звёзд с неба Юханссон.

В НХЛ Юнас выступает с 2019 года, и за это время он успел сменить четыре команды. Успел шведский голкипер поиграть в том числе и за «Флориду», но в общей сложности его официальный игровой опыт в североамериканской лиге ограничивается 35 матчами. Вратарская проблема неожиданно в полный рост встала перед тренерским штабом «Тампой», однако выставочные матчи дают фанатам «молний» надежду, что Юнас сумеет справиться с неожиданно выпавшей на него нагрузкой. Пока что он в абсолютном порядке.

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Коннор Мёрфи и Коннор Бедард, также дубль на счету Кори Перри. Первый номер драфта вообще провёл отличную встречу, записав в свой актив 3 (1+2) результативных действия.

В составе «Детройта» две шайбы забросил Джо Велено. Российский нападающий Клим Костин отдал голевую передачу и отметился небольшой стычкой с нападающим «ястребов» Ником Фолиньо. Находящийся на просмотровом контракте Артём Анисимов очков не набрал.

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За «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Адриан Кемпе, Карл Грундстрём и Блейк Лизотт. Российский защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу. В составе «Анахайма» единственный гол забил нападающий Бретт Лисон. Российский защитник Павел Минтюков обошёлся без результативных действий.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Победный гол на счету Томаса Бордело. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «акул» Каапо Кяхкёнен. Отметим, что состав «Вегаса» на матч включал в себя в основном резерв команды, тогда как «Шаркс» играли практически оптимальным составом.