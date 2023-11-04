Заменить невозможно. Лидеры Востока НХЛ синхронно лишились своих звёзд

Сезон НХЛ начался всего лишь меньше месяца назад, но уже был омрачён несколькими травмами. С момента открытия регулярного чемпионата лазарет был пополнен не одним игроком, а в долгосрочном списке травмированных оказались сразу несколько лидеров своих клубов: «Миннесота» и «Оттава» успели потерять ключевых защитников Джареда Спёрджена и Тома Шабо соответственно, а «Вашингтон» надолго (вероятно, навсегда) лишился легенды клуба нападающего Никласа Бекстрёма, хоть пока швед и не был официально помещён в LTIR.

Целая эпидемия травм накрыла одного из лидеров Восточной конференции — «Рейнджерс». После встречи с «Каролиной» «синерубашечники» на какое-то время лишились голкипера Игоря Шестёркина и нападающего Филипа Хитила. Однако предполагается, что эти игроки выбыли на короткий срок — чех, который в нынешнем сезоне является центром в одном звене с Артемием Панариным, помещён в краткосрочный список травмированных, что означает его как минимум недельное отстутствие, в то время как российский голкипер должен пропустить не больше пары игр.

А вот от статуса повреждения третьего игрока болельщикам «Рейнджерс» будет впору схватиться за голову. Во-первых, это не просто игрок — речь идёт о лидере обороны Адаме Фоксе, который с 11 очками является вторым бомбардиром команды после уже упомянутого Панарина. Во-вторых, американский защитник был помещён в долгосрочный список травмированных, а это не менее 24 дней вне игры. Таким образом, Фокс может вновь выйти на лёд не раньше конца ноября. Американец пропустит как минимум 10 матчей своей команды — это огромнейшая потеря для «рейнджеров».

Травму «нижней части тела» Адам получил в последнем матче «синерубашечников» с «Каролиной». В первом же периоде встречи Фокс столкнулся с форвардом «ураганов» Себастьяном Ахо. На повторах чётко видно, что основной урон защитник получил в область колена/бедра, а это может иметь крайне неприятные последствия. После столкновения американец еле добрался до скамейки и больше на лёд не выходил.

ВИДЕО

Своя потеря, степень серьёзности которой ещё только предстоит оценить, есть и у соседей «Рейнджерс» — как географических, так и по таблице — из «Нью-Джерси». И если клуб из Нью-Йорка лишился одного из лучших игроков, то «дьяволы» могут на какое-то время остаться без безоговорочно лучшего — Джека Хьюза.

Молодой форвард «Дэвилз» феноменально начал сезон, набрав 20 очков в первых девяти матчах регулярного чемпионата. До матча с «Сент-Луисом» Хьюз не смог набрать очков только во встрече с «Миннесотой», уверенно возглавляя список лучших бомбардиров лиги, хоть на пятки ему и наступают два шведа — Элиас Петтерссон из «Ванкувера» и одноклубник Йеспер Братт. Неудивительно, что 22-летний игрок был признан лучшим игроком первого месяца сезона. Если травмы обойдут его стороной, в этой регулярке Джек всё-таки должен преодолеть порог в 100 очков — в прошлом чемпионате американец остановился на отметке в 99 результативных действий.

Многое будет зависеть от того, на какой срок выпадет из игры Хьюз после повреждения в матче с «блюзменами». Нападающий выходил на рандеву с Джорданом Биннингтоном, но после броска потерял равновесие (кажется, не без помощи защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка) и влетел головой в борт. Джек самостоятельно добрался до скамейки запасных и даже провёл ещё несколько смен в первом периоде, однако после перерыва уже не вернулся в игру. Без своего лидера «Дэвилз» проиграли со счётом 1:4 — показатель того, насколько важен Хьюз для атаки команды.

ВИДЕО

Тяжесть травмы Джека будет оценена в ближайшие пару дней. В случае если форварда также придётся поместить в LTIR, «Нью-Джерси» придётся очень непросто. Хьюз — лицо нынешних «дьяволов», и игрока его калибра заменить просто невозможно.