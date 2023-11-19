Вратарь Иванов творит чудеса в «Адмирале», в двух матчах победные голы забили в меньшинстве.

У «Авангарда» девять побед подряд, «Витязь» рвётся в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

19 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждого из них.

Первая часть дальневосточного дерби нынешнего сезона была сыграна в Хабаровске. «Амур» принимал «Адмирал» и не смог порадовать болельщиков не только победой, но хотя бы одной заброшенной шайбой. Во втором матче подряд. В этот раз «тигры» упёрлись в голкипера Сергея Иванова, проведшего второй блестящий матч подряд (после пятничной встречи в Омске) и отразившего все 48 бросков в створ.

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Впереди же результат для «Адмирала» сделали гол Шэна в большинстве в первом периоде и точный «выстрел» Панкратова в середине второго отрезка. 2:0, «моряки» изо всех сил пытаются выбраться со дна Восточной конференции, «Амур» же в последнее время выглядит совсем невзрачно.

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Набравший мощный ход «Авангард» приехал в Нижнекамск, чтобы встретиться с борющимся за попадание в зону плей-офф «Нефтехимиком». В первом периоде хозяева несколько раз выстояли в меньшинстве, а затем открыли счёт – Брюквин удачно подставился под бросок Хохлова.

Но собственные грубые ошибки приговорили «волков» уже во втором отрезке. Сначала Михаил Сидоров очень плохо вывел шайбу из зоны, Буше совершил перехват, а потом отдал на гол Ткачёву. На 31-й минуте «Нефтехимик» получил большинство, но пропустил сам от Игоря Мартынова, и в этой ситуации очень странно сыграл голкипер Долганов, решивший не выходить из ворот играть по нейтральной шайбе, ближе к которой, кроме него, был как раз только Мартынов.

В третьем периоде «Авангард» не позволил хозяевам помечтать о камбэке, да ещё и добил «Нефтехимик». Сначала Дамир Шарипзянов после сольного прохода забил своей родной команде в меньшинстве, а затем Буше в фирменном стиле реализовал большинство. 4:1, девятая победа «ястребов» подряд, по потерянным очкам они уже лидируют на Востоке, а в разрезе всей лиги уступают только «Спартаку».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Череповце «Северсталь» и «Витязь» проводили второй матч за два дня, и у подмосковной команды получилось взять реванш. В яркой игре «Витязь» постоянно вёл в счёте, хозяева льда до поры до времени отыгрывались, но второй за матч пропущенный гол в меньшинстве стал для них роковым. Его оформил Иван Ежов, а вскоре Дарьин в большинстве снял все вопросы о победителе. 3:5, «Витязь» продолжает рваться в зону плей-офф на Западе, и сегодня команда Дмитрия Рябыкина уже сравнялась по очкам с занимающим девятую строчку «Сочи». До минского «Динамо» — только четыре очка, хотя у «Витязя» сыграно значительно больше матчей, чем у белорусов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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