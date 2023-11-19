Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 19 ноября, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 20 ноября

У «Авангарда» девять побед подряд, «Витязь» рвётся в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
«Витязь» рвётся в плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Вратарь Иванов творит чудеса в «Адмирале», в двух матчах победные голы забили в меньшинстве.

19 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждого из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Соловьёв, Гутик) – 12:40 (5x4)     0:2 Панкратов (Махановский, Метальников) – 29:23 (5x5)    

Первая часть дальневосточного дерби нынешнего сезона была сыграна в Хабаровске. «Амур» принимал «Адмирал» и не смог порадовать болельщиков не только победой, но хотя бы одной заброшенной шайбой. Во втором матче подряд. В этот раз «тигры» упёрлись в голкипера Сергея Иванова, проведшего второй блестящий матч подряд (после пятничной встречи в Омске) и отразившего все 48 бросков в створ.

Материалы по теме
Вратарь «Адмирала» Сергей Иванов совершил 95 сейвов за два матча, пропустив лишь один гол

Впереди же результат для «Адмирала» сделали гол Шэна в большинстве в первом периоде и точный «выстрел» Панкратова в середине второго отрезка. 2:0, «моряки» изо всех сил пытаются выбраться со дна Восточной конференции, «Амур» же в последнее время выглядит совсем невзрачно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
1:0 Брюквин (Хохлов) – 18:06 (5x5)     1:1 Ткачёв (Бойков) – 21:05 (5x5)     1:2 Мартынов (Чистяков) – 30:04 (4x5)     1:3 Шарипзянов (Буше) – 47:35 (4x5)     1:4 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 55:08 (5x4)    

Набравший мощный ход «Авангард» приехал в Нижнекамск, чтобы встретиться с борющимся за попадание в зону плей-офф «Нефтехимиком». В первом периоде хозяева несколько раз выстояли в меньшинстве, а затем открыли счёт – Брюквин удачно подставился под бросок Хохлова.

Но собственные грубые ошибки приговорили «волков» уже во втором отрезке. Сначала Михаил Сидоров очень плохо вывел шайбу из зоны, Буше совершил перехват, а потом отдал на гол Ткачёву. На 31-й минуте «Нефтехимик» получил большинство, но пропустил сам от Игоря Мартынова, и в этой ситуации очень странно сыграл голкипер Долганов, решивший не выходить из ворот играть по нейтральной шайбе, ближе к которой, кроме него, был как раз только Мартынов.

В третьем периоде «Авангард» не позволил хозяевам помечтать о камбэке, да ещё и добил «Нефтехимик». Сначала Дамир Шарипзянов после сольного прохода забил своей родной команде в меньшинстве, а затем Буше в фирменном стиле реализовал большинство. 4:1, девятая победа «ястребов» подряд, по потерянным очкам они уже лидируют на Востоке, а в разрезе всей лиги уступают только «Спартаку».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Цицюра (Дарьин, Рой) – 05:57 (5x4)     0:2 Савчик (Ежов, Педан) – 12:01 (4x5)     1:2 Подшивалов (Жабреев, Давыдов) – 13:44 (5x5)     2:2 Коростелёв (Степанов, Буренов) – 26:42 (5x4)     2:3 Уилсон (Барак, Рой) – 33:28 (5x5)     3:3 Пилипенко (Ярош, Аймурзин) – 52:25 (5x4)     3:4 Ежов (Рой) – 54:14 (4x5)     3:5 Дарьин (Уилсон, Рой) – 58:20 (5x4)    

В Череповце «Северсталь» и «Витязь» проводили второй матч за два дня, и у подмосковной команды получилось взять реванш. В яркой игре «Витязь» постоянно вёл в счёте, хозяева льда до поры до времени отыгрывались, но второй за матч пропущенный гол в меньшинстве стал для них роковым. Его оформил Иван Ежов, а вскоре Дарьин в большинстве снял все вопросы о победителе. 3:5, «Витязь» продолжает рваться в зону плей-офф на Западе, и сегодня команда Дмитрия Рябыкина уже сравнялась по очкам с занимающим девятую строчку «Сочи». До минского «Динамо» — только четыре очка, хотя у «Витязя» сыграно значительно больше матчей, чем у белорусов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 20 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android