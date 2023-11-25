Один из мотивов сезона КХЛ — расцвет молодых вратарей. Шесть россиян, заявивших о себе

Кто-то ещё не проиграл ни одного матча в лиге, а кто-то и вовсе лидирует по личным показателям среди более опытных коллег по амплуа.

Одним из главных героев пятницы в КХЛ стал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин. 20-летний голкипер армейцев отразил все 36 бросков минского «Динамо» и позволил своей команде увезти сухую победу из столицы Беларуси, оформив первый шат-аут в кахаэловской карьере.

Молодой вратарь действующих обладателей Кубка Гагарина до сих пор не знает поражений в играх за основную команду. В прошлом сезоне Гамзин дважды выходил на лёд и отразил 60 из 63 бросков, обеспечив ЦСКА победы в матчах с «Куньлунем» и «Северсталью». В этой регулярке Дмитрий провёл уже пять игр, в каждой из которых он добывал положительный результат. «Сочи», дважды «Амур», «Сибирь», вновь «Северсталь» и теперь минское «Динамо» познали на себе, насколько хорош перспективный страж ворот армейцев.

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Статистика Гамзина впечатляет — в этом сезоне он отразил 147 из 154 бросков, то есть 95,5%, а его коэффициент надёжности составляет 1,38 — поразительные показатели для столь юного вратаря. Однако Дмитрий — не единственный молодой российский голкипер, переживающий расцвет в нынешнем чемпионате — за три месяца регулярки о себе успели заявить немало талантливых вратарей-россиян, что стало одним из главных приятных мотивов сезона в КХЛ.

Андрей Мишуров («Авангард», 22 года) — 19 матчей, 91,1% ОБ, 2,75 КН

В свой полноценный дебютный сезон в лиге голкипер «ястребов» имеет, возможно, не самую привлекательную статистику. Но при этом процесс его становления получается очень интересным — по ходу регулярки Андрей успел на некоторое время выпасть из состава из-за не самой убедительной игры, чтобы потом триумфально вернуться — Мишуров защищал ворота «Авангарда» в каждой игре на протяжении 10-матчевой победной серии.

Конечно, это произошло не от хорошей жизни, но 22-летний вратарь смог помочь команде в тяжёлый для неё момент, когда омичи окончательно разочаровались в провалившемся Василии Демченко, а также потеряли из-за травмы неожиданно блеснувшего ветерана Илью Проскурякова. Благодарная домашняя публика не могла не оценить успехов своего воспитанника — по ходу матча с «Адмиралом» трибуны стадиона в Омске скандировали фамилию Мишурова. Теперь Андрею предстоит выиграть конкуренцию у перешедшего из стана «моряков» Павла Хомченко — если он прибавит в стабильности, у него будут все шансы успешно это сделать.

Илья Набоков («Металлург», 20 лет) — 19 матчей, 92,2% ОБ, 2,21 КН, 2 шат-аута

Перед началом сезона вратарский вопрос в Магнитогорске стоял очень остро — «сталевары» шли в регулярку с парой вратарей Загидулин — Судницин, которая, мягко говоря, вызывала вопросы. В результате 36-летний ветеран провёл всего два матча, а право бороться за звание первого номера получил 20-летний Илья Набоков, который уверенно воспользовался шансом и застолбил за собой место в обойме лидеров Востока.

Илья Набоков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Молодой голкипер провёл на льду меньше игрового времени, чем 28-летний Загидулин, но при этом отразил больше бросков, продемонстрировав лучшие показатели. Как и многим в его возрасте, Илье не всегда хватает стабильности, но при этом он уже способен выдавать отличные отрезки. С доверием тренера, с которым в Магнитогорске у Набокова проблем нет, к нему должна прийти ещё бóльшая уверенность — и тогда «Магнитка» может на какое-то время не беспокоиться за последний рубеж.

Артемий Плешков (СКА, 21 год) — 9 матчей, 92,6% ОБ, 1,97 КН, 3 шат-аута

До начала этого сезона Плешков успел провести 15 матчей в КХЛ в составе «Сочи», откуда и получил приглашение в Северную столицу. Далеко не факт, что он получил бы шанс появиться в основном составе армейцев, если бы не набравшая невероятный даже по меркам петербургского клуба ход чехарда голкиперов. Однако такая возможность у него всё-таки появилась, и он воспользовался ей достаточно неплохо.

Свой момент славы Плешков получил во время выезда СКА на Дальний Восток и в Сибирь — тогда молодой вратарь провёл два «сухих» матча и пропустил всего один гол, благодаря чему он был признан КХЛ лучшим голкипером недели. В середине октября Артемий оформил третий шат-аут, «засушив» «Адмирал», но затем в одночасье потерял место в составе, проведя два не самых убедительных матча с «Куньлунем» и «Ак Барсом».

Возвращение в строй Юхана Матссона на данном этапе закрыло для Плешкова окно для игры в КХЛ, хотя есть ощущение, что в команде статусом пониже 21-летний вратарь точно мог бы рассчитывать на неплохое игровое время и даже на статус первого номера.

Владимир Галкин («Автомобилист», 23 года) — 15 матчей, 93,5% ОБ, 1,84 КН, 2 шат-аута

Среди всех вратарей этого списка Владимир — самый опытный. До начала сезона за спиной у него было 53 матча в регулярках КХЛ, но именно в этом чемпионате он совершил своего рода прорыв. Галкин не является первым номером «Автомобилиста», проводя меньше матчей, чем Евгений Аликин, но он достойно справляется с ролью бэкапа. Среди голкиперов, проведших более 10 матчей в сезоне, Владимир занимает третье место по проценту отражённых бросков и четвёртое по коэффициенту надёжности.

За 15 матчей Галкин оформил уже два шат-аута — столько же, сколько за все предыдущие сезоны в КХЛ. При этом от него стоит ожидать и дальнейшего прогресса — кажется, конкуренция с Аликиным идёт на пользу обоим вратарям из тандема екатеринбуржцев.

Сергей Иванов (СКА/«Адмирал», 19 лет) — 17 матчей, 94,1% ОБ, 2,02 КН, 2 шат-аута

Молодой вратарь начал сезон в качестве бэкапа Юхана Матссона в СКА и успел провести «сухой» матч во время первого же появления в сезоне, отразив 30 бросков на выезде в Тольятти. Следующие две игры Сергей также провёл на неплохом уровне, однако затем уступил место в заявке Артемию Плешкову, а вскоре и вовсе отправился в аренду во Владивосток вместо переехавшего в Санкт-Петербург Никиты Серебрякова.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Этот переход пошёл Иванову только на пользу — талантливый вратарь стал регулярно получать игровое время и быстро закрепился в основе «моряков», появившись на льду в каждом из 10 последних матчей дальневосточной команды. Прошлая неделя и вовсе стала звёздным часом Сергея — он отразил 123 броска за три матча и был признан не только лучшим новичком, но и лучшим голкипером КХЛ по итогам семи дней.

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По статистике 19-летний страж ворот тоже идёт в лидерах лиги — и если по коэффициенту надёжности он расположился на седьмой строчке, то по проценту отражённых бросков Иванов делит первое место с ещё одним бывшим голкипером СКА Александром Самоновым.