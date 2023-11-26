«Ощущение, что он не вернётся». Что известно о таинственном исчезновении Перри из «Чикаго»

В НХЛ развивается крайне таинственная ситуация. Обладатель Кубка Стэнли, Кубка мира и двукратный олимпийский чемпион Кори Перри буквально испарился, а его команда «Чикаго» не хочет ничего объяснять. Что произошло с канадцем?

Как развивались события

«Чикаго» летом выменял права на Перри у «Тампы», а затем подписал с ним контракт на один год с зарплатой $ 4 млн. 38-летний нападающий планировался как наставник для многочисленной молодёжи «Блэкхоукс», в частности для нового «некствана» Коннора Бедарда. И он отлично справлялся со своими обязанностями, параллельно набирая очки – в 16 матчах на его счету было четыре гола и пять передач.

Ещё в начале недели Перри провёл обычную тренировку с командой, а затем полностью пропал с радаров. Его не оказалось в составе на матч с «Коламбусом», потом и на тренировке команды, и на следующей игре с «Торонто». При этом в раздевалке до сих пор сиротливо пустует его место с именной табличкой и его амуницией.

Главного тренера Люка Ричардсона завалили вопросами, но он ничего не объяснял: «Его сегодня не будет в составе, сейчас я больше ничего не могу сказать. Это решение сверху? Пока что мы оставим это внутри клуба. Надеюсь, скоро сможем дать какую-то информацию. Может ли он ещё вернуться в команду? Опять же, не могу сказать больше, чем уже сказал».

«Мы только знаем, что он не с нами. В детали нас не посвящали. Это всё досадно, он – большая часть команды, так что нам его не хватает. Но никакой другой информации нам не сообщали», — говорил нападающий «Чикаго» Ник Фолиньо.

Накануне наконец появилась хоть какая-то информация. В прессе выступил генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон, который сообщил, что в ближайшем будущем Перри не будет в команде:

«Он не с командой, и в обозримом будущем его не будет. Больше я ничего не могу сказать на этот счёт. Это решение команды. Возможен ли обмен Перри? Знаете, исключать что-то было бы безответственно, так что я просто не буду комментировать возможные исходы этой ситуации».

Через пару часов агент игрока Пэт Моррис ещё больше запутал ситуацию, сделав заявление, которое расходится с версией клуба: «Кори Перри покинул «Чикаго», чтобы уладить вопросы личного характера. Кори и его семья сейчас хотят сохранять приватность».

Реакция в Америке

В недоумении находятся все, даже у местных журналистов нет версий, что произошло. Остаётся только гадать и ждать, когда кто-то прольёт свет на всю ситуацию.

«Отсутствие Перри оставило «Чикаго» без стабилизирующей силы. И странные обстоятельства его отъезда висят над командой чёрной тучей – ещё одним ударом по репутации, который команда не может себе позволить. Весь хоккейный мир говорит о «Чикаго», и это не из-за победы над «Торонто».

Даже партнёры Перри находятся в неведении. Слухи распространяются по хоккейному миру, инсайдеры рыщут в поисках информации, местные журналисты натыкаются на стену, общаясь с обычно достоверными источниками, а болельщики в соцсетях просто выдумывают всякое. У «Чикаго», вполне вероятно, есть причины не раскрывать информацию, но секретность и туманность только провоцирует дикие и необоснованные спекуляции. Пока мы не будем знать чего-то конкретного, неэтично и непродуктивно рассуждать на эту тему. Но эта история гремит на всю лигу. То ли дело действительно серьёзное, то ли «Чикаго» так всё выставляют», — писал журналист Марк Лазерус.

«Кажется крайне маловероятным, что Перри может вернуться в «Чикаго». Секретность вокруг его отсутствия даёт ощущение, что он не вернётся. Однако Дэвидсон отвечал достаточно туманно, так что полностью исключать [его возвращение] нельзя. Так что да, возможно всё, но ощущение, что мы уже не увидим Перри в «Блэкхоукс», — пишет журналист из Чикаго Скотт Пауэрс.

«В ситуации с Перри мало ясности. «Чикаго» не выставлял его на драфт отказов – ни на обычный, ни с целью расторжения контракта. После Дэвидсона сделал заявление агент игрока, сказавший, что Перри отсутствует по личным причинам и что его семья хочет сохранить приватность. Надеемся, что со всеми всё в порядке, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал инсайдер Эллиотт Фридман.