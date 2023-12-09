Серия поражений «Пингвинз» — уже четыре матча. Так можно и без плей-офф снова остаться.

Бобровский продлил кошмар «Питтсбурга». С Кросби и Малкиным такого не было почти 20 лет!

В прошлом сезоне прервалась потрясающая серия «Питтсбург Пингвинз» из 16 сезонов подряд с неизменным попаданием в плей-офф. Американский клуб не попал в плей-офф впервые с кампании-2005/2006 – первой для Сидни Кросби в НХЛ. В 2006 году к команде присоединился Евгений Малкин, после чего клуб выходил в плей-офф в 16 сезонах подряд.

Так произошло в том числе и в сезоне-2019/2020, когда из-за пандемии коронавируса был скорректирован формат проведения розыгрыша Кубка Стэнли и команда Майка Салливана не смогла пройти барьер квалификационного раунда. Но по крайней мере «Пингвинз» участвовали в кубковых матчах. В прошлом сезоне «Пингвинз» впервые в совместную эпоху Кросби и Малкина вкуса игр на выбывание испытать не смогли. Такая же участь может настигнуть «Питтсбург» и в нынешнем сезоне.

Перед матчем с «Флоридой» «Пингвинз» потерпели три поражения подряд и располагались за чертой кубковой восьмёрки на Востоке НХЛ. Причина неудачного выступления «Питтсбурга» в этой серии лежала на поверхности – аномально плохое большинство. Кто бы мог представить до начала сезона, что для команды, обладающей в своём составе Эриком Карлссоном, Крисом Летангом, Сидни Кросби, Евгением Малкиным, Райлли Смитом и Брайаном Растом, забить хотя бы один гол за 30+ попыток большинства станет грандиозной проблемой?

Но в матче с «Тампой» «Питтсбург» не реализовал ни одной из четырёх попыток, имея лишнего игрока на площадке. В свою очередь, «Лайтнинг» дважды забили в большинстве, что и предопределило исход встречи. После предыдущего матча статистика зафиксировала удивительный исторический факт: «Питтсбург» не забил в большинстве 34 раза подряд, что стало антирекордом для клуба с 2006 года – с тех пор, как за «пингвинов» выступают Малкин, Кросби и Летанг.

Сообщалось, что после поражения от «молний» игроки «Питтсбурга» провели командное собрание за закрытыми дверями, но улучшения не последовало. В гостевом матче с «Флоридой» команда Салливана потерпела уже четвёртое поражение подряд. Не помогло даже то обстоятельство, что «Питтсбургу» удалось открыть счёт в середине второго периода. Малкин эффектной передачей вывел Смита один на один с Сергеем Бобровским, и новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегаса» переиграл блестяще сегодня игравшего голкипера в ближнем бою.

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За несколько минут до гола Смита российский вратарь отразил выход один на один в исполнении Джейка Гюнцеля, но после пропущенной шайбы «пантерам» всё-таки пришлось отыгрываться. И с этой миссией хозяева справились за три минуты до перерыва усилиями Оливера Экман-Ларссона, а в начале второго периода отличился Ээту Луостаринен.

Буквально в следующей атаке гостей произошёл один из ключевых моментов встречи. Кросби сумел удачно сыграть на перехвате, после чего вывалился на ворота Бобровского, попытался обыграть россиянина и низом завезти шайбу в пустой угол, но Сергей прочитал все намерения канадской легенды и совершил ключевое спасение.

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«Он настолько умный игрок. Он смог набрать такую скорость из ничего. Я смог только положить на лёд свой щиток, и мне повезло», — сказал Бобровский после матча.

А дальше всё случилось по классическому сценарию. За 2,5 минуты до конца основного времени «Питтсбург» получил шанс перевести матч в овертайм. Для этого нужно было использовать удаление Антона Лунделля, но большинство в 37-й раз подряд (третий раз в ходе матча) вновь подвело «Пингвинз», после чего Александр Барков поразил пустые ворота и поставил точку в этом матче.

Российский вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 27 и был признан лучшим игроком отдельно взятого матча и второй звездой всего игрового дня в НХЛ. Победа стала для него 13-й в сезоне и 373-й за карьеру в рамках регулярок (662 игры). 35-летний россиянин вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по их числу, обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).

Также голкипер обыграл «Питтсбург» уже 17-й раз в карьере. Чаще Бобровский побеждал только «Детройт Ред Уингз» (25 раз), «Нью-Йорк Айлендерс» (20 раз), «Нью-Джерси Дэвилз» (20 раз) и «Филадельфию Флайерз» (19 раз).

«Боб проводит невероятный сезон. Сегодня он был как кирпичная стена. Это то, что помогает нам побеждать», — высказался об игре своего голкипера автор победной шайбы Луостаринен.

Что касается «Питтсбурга», то американская команда потерпела четвёртое поражение подряд и отстаёт от зоны плей-офф уже на четыре очка. Смешной отрыв, учитывая, что до конца регулярного чемпионата остаётся провести ещё свыше 50 матчей, а четыре очка – это дистанция двух побед. Но для того, чтобы начать побеждать, Салливану и его тренерскому штабу необходимо срочно разобраться с происходящим в большинстве. 37 (!) подряд упущенных попыток на уровне НХЛ говорят сами за себя.