Чем могут обернуться очередные изменения в КХЛ?

8 декабря в Санкт-Петербурге состоялось собрание руководителей клубов, на котором было обсуждение ряда изменений, которые позже могут быть приняты на совете директоров. Часть возможных изменений попала в информационное поле. Например, тема о возвращении лимита легионеров в пять игроков, которой мы в этой статье касаться не будем. О других инсайдах поговорим далее.

Клубам ограничат количество контрактов на сборах

Мы привыкли к тому, что многие клубы летом привлекают максимальное количество игроков. Делается это для того, чтобы произвести отсев. Заодно и конкуренция за место в основе возрастает, игроки борются за место и выгодные финансовые условия. Это вполне логично и правильно: когда как не летом определить тех, с кем начнёшь сезон?

Видимо, лига решила ограничить те клубы, которые летом стараются набраться больше игроков, чтобы выбрать самых толковых. Да, таким образом она старается повысить значимость приглашения и подписания игроков, одновременно давая возможность более скромным клубам тоже откусить побольше от общего пирога.

Но чем это может обернуться? С большой долей вероятности те самые летние контракты взлетят до небес. Только лишь потому, что игроки и их агенты используют эту ситуацию в свою пользу. Как известно, на торгах лоты растут в цене. Теперь те, кто соглашался на первые предложенные скромные условия, будут разговаривать с позиции силы. Любые ограничения ведут к повышению спроса. Эта инициатива может стать ловушкой для клубов, которые и так стараются экономить, а сейчас и вовсе будут поставлены перед фактом того, что большие торги летом не закончатся, а продолжатся.

В потолок включат летние зарплаты

Именно такая инициатива исходит от КХЛ. Если ранее клубы были более или менее свободны в плане принятия решений по летним контрактам, то теперь любой контракт, пусть даже не самый удачный, будет включён в потолок. Вообще, теряется сама сущность летней работы, когда клубы были более свободны, не переживая за потолок зарплат. Новое правило чревато тем, что любой, даже расторгнутый контракт автоматически попадает под потолок. То есть даже просмотр одного игрока может обернуться для клуба затруднениями. Будут ли клубы после введения такого правила рисковать и звать хоккеиста? Вряд ли. Удар придётся и на неограниченно свободных агентов (игроки после 28 лет, имеющие право подписать контракт с любым клубом КХЛ после завершения действующего соглашения). Раз никто не захочет рисковать, игрок просто будет вынужден идти на понижение контракта. И не факт, что это положительно скажется на качестве игры хоккеистов.

Логично, что лига тем самым рассчитывает направлять поток игроков не в самые богатые клубы, а равномерно распределить их по лиге. Но получится ли? Очень сильно в этом сомневаемся, так как как играть в Москве, Петербурге, Казани или в Хабаровске или Нижнекамске – большая разница.

ХК «Адмирал» и главный тренер Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Лига введёт ограничения на переподписание контрактов

Лигу уже достаточно давно беспокоит ситуация, когда клуб и игрок идут на понижение зарплаты, чтобы вписаться в потолок. Зачем на этот шаг идут игроки? Всё просто – каждому нужна стабильность. А также возможность стать чемпионом в своей команде, если подобрался хороший состав. Клубы стараются построить команды-династии, чтобы не менять каждый гол по полсостава.

Лига же воспринимает этот фактор как лазейку и старается его устранить. Нюанс в том, что трудовые отношения работника и работодателя охраняются законом. Ведь обе стороны идут на переподписание добровольно, всех всё устраивает. Оказывается, не всех и не всё.

Пол зарплат тоже станет ещё жёстче

Оказывается, пол зарплат тоже вызывает беспокойство у лиги. Если коротко, то принцип действия этого нововведения будет таков: если клуб, который вписался в низший предел пола зарплат, решил расторгнуть контракт и тем самым вынужденно опускается ниже допустимой планки, его ждут автоматические карательные санкции. Выходит, что и без того не искушённые в финансовом плане клубы оказываются в ловушке. Какой у них выход? Видимо, подписывать как можно больше игроков, независимо от их качества.

Неограниченно свободные агенты станут моложе

Об этом президент КХЛ Алексей Морозов заявил сразу после заседания. Некоторые клубы порой очень неплохо зарабатывают на переходах игроков, а теперь, получается, у них остаётся меньше возможностей заработать. Вместо выгодного контракта при передаче прав на игрока клуб просто будет смотреть на то, как этот хоккеист бесплатно уходит к конкурентам.

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Школы заживут по-новому

Добрались до очень интересного и самого спорного пункта. Можно смело сказать, что копий вокруг этого вопроса будет сломано немало. КХЛ предлагает тех игроков, которые после выпуска из клубной школы/академии не заключили свои первые контракты с клубом, просто-напросто перераспределять по другим командам.

Поставьте себя на место боссов клубной системы, которая лишается львиной доли своих выпускников просто бесплатно и бесповоротно. Те деньги, которые были потрачены на воспитание игрока, просто пропадут. Остаётся только догадываться, какой поднимется шум и гам. Но это полбеды. После введения в силу данного пункта выпускники и их агенты начнут выкручивать руки клубам: либо вы платите больше, либо мы уходим. Или молодой игрок просто будет зариться на более выгодный кусок в другом клубе. Но в конечном счёте (и в большинстве случаев) может просто загубить карьеру.

И самое интересное то, что КХЛ вообще не проводит никаких юношеских первенств и чемпионатов страны. Этим занимаются ФХР и региональные федерации.

Алексей Морозов и Александр Радулов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что делать?

КХЛ постоянно говорит о повышении конкуренции, чтобы за Кубок Гагарина боролись всегда разные команды. Так кто мешает? Помогите клубам не реформами и инициативой, а пониманием лигой клубных проблем. Теперь вопросов у клубов к КХЛ наверняка станет больше.

Другой вопрос – почему лига на уровне принятий решений думает, будто права только она? Ведь именно клубы являются главной движущей силой КХЛ, и это бесспорно. Без сильных клубов не будет сильной лиги. И очень интересно спросить с тех, кто сам когда-то играл в Суперлиге, зарабатывал баснословные по тем временам деньги, а теперь сам же и ограничивает игроков и клубы по всем статьям.

Может быть, хватит уже творить революции и пора взяться действительно за популяризацию. Например, расширить состав участников КХЛ. Хоккейных городов, которые сделают лигу более интересной, у нас много.