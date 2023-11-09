Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны из-за угрозы нападения

Шведские хоккеисты не будут носить одежду с символикой страны во время поездок, сообщает VG. Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем командам страны после теракта в Бельгии. Напомним, 16 октября в Брюсселе, где проходил матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, были застрелены два шведских болельщика.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной команды в поездках в другие страны. Это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать её в автобусах и в отелях», — завил менеджер по безопасности хоккейной ассоциации Аббе Тёрслефф.

Женская сборная Швеции на этой неделе проведёт три матча в Швейцарии, а сборная U17 проведёт игры в Канаде. Ранее те же правила ввела шведская гандбольная сборная.