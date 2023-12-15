«Россия 25» выиграла первый матч на домашнем турнире, а у Ничушкина юбилейный гол в НХЛ.

Обмен Жафярова под вопросом, русский защитник в НХЛ выбыл с травмой. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 декабря 2023 года.

Сидни Кросби вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В игре с «Монреалем» капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил две шайбы и стал автором результативной передачи. Канадский форвард был признан первой звездой матча.

Таким образом, Кросби набрал 1533-е очко и обошёл в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ Пола Коффи. Теперь по этому показателю Кросби занимает 13-е место и делит его с Марком Рекки.

Отметим, что Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов. В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 14 результативных передач.

Валерий Ничушкин отметился юбилейной шайбой в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем в победном матче с «Баффало» (5:1). Россиянин увеличил количество своих голов в НХЛ до 100.

Примечательно, что ассистентами в 100-й шайбе Ничушкина выступили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, для которых эти очки стали 800-м и 550-м соответственно. Таким образом, на счету Ничушкина в НХЛ стало 100 голов и 146 результативных передач в 485 матчах.

Помимо «Колорадо», Валерий выступал за «Даллас», где начинал свою заокеанскую карьеру и провёл четыре сезона. В сезоне-2021/2022 Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».

Агент Жафярова сказал, что сотрудничество с «Ак Барсом» пора прекращать

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о готовящемся обмене Дамира Жафярова в «Авангард».

«Пока ничего не решается, честно говоря. Вопрос стоит на месте с переходом не только в «Авангард», но и вообще. Есть совместная позиция двух сторон, которая была озвучена на встрече с главным тренером, что сотрудничество является неплодотворным и надо его прекращать. Но дальше ничего не двигается», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Босс «Ак Барса» дал понять, что в ситуации с Жафяровым не всё так просто

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о ситуации с возможным обменом нападающего Дамира Жафярова.

«Пока что Дамир является игроком нашей команды. Когда стороны сойдутся на чём-то, договорятся об обмене, тогда он и произойдёт. У нас есть предложения — мешает пункт о запрете на обмен. Сторона Дамира и сам Дамир знают о предложениях, которые у нас есть по нему. Мяч на их стороне. Увидим ли его ещё в свитере «Ак Барса»? Всё возможно. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть — есть такое выражение», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Одним из вариантов вероятного обмена нападающего называется «Авангард», в котором Жафяров может оказаться путём трёхстороннего обмена с участием магнитогорского «Металлурга».

Владислав Гавриков пропустит несколько недель

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков выбыл из строя на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Деннис Бернстейн в социальной сети X (ранее Twitter). Гавриков не сможет принять участия в сегодняшнем домашнем матче «Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Игра начнётся в 6:30 по московскому времени.

Гавриков получил травму в предыдущем матче «Лос-Анджелеса» в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4). 28-летний хоккеист принял участие в 25 матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+8». В среднем за матч Гавриков проводит на льду почти 20 минут (19.53).

«Россия 25» выиграла первый матч на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее команды «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2. В первой 20-минутке команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Глеб Петров с передач Матвея Кабуша и Всеволода Альметкина открыл счёт в игре, выведя «Звёзд и ВХЛ» вперёд. На 12-й минуте периода Василий Глотов с передач Прохора Полтапова и Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

На 22-й секунде третьего периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Никиты Гребёнкина вывел сборную «Россия 25» вперёд. Через минуту Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Валентина Зыкова сделал счёт 3:1. На третьей минуте периода Марат Хайруллин с передач Никиты Коростелёва и Никиты Лямкина забросил четвёртую шайбу в ворота номинальных гостей. В середине периода Матвей Заседа с передач Егора Степанова и Арсения Грицюка сократил отставание команды «Звёзды и ВХЛ» до двух шайб. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в игре.

«Трактор» не спешит менять Тертышного

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил о неудачных попытках обмена нападающего «Трактора» Никиты Тертышного, который не попадает в состав челябинского клуба с 25 ноября.

«Никиты Тертышного не будет в «Северстали». Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб её не озвучил», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.