А сборная России снова побеждает на Кубке Первого канала.

Слухи вокруг «Салавата», новая реакция ИИХФ на дело Федотова. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 декабря 2023 года.

Новый контракт Провольнева

Защитник Владислав Провольнев подписал новый контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новый договор с защитником действует до конца сезона-2025/2026.

За ЦСКА 28-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 152 матча, в которых набрал 38 (9+29) очков. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны. Провольнев стал автором самого сильного броска прошлого сезона КХЛ (165,564 км/ч.).

Всего в КХЛ на счету игрока обороны 396 матчей, в которых Провольнев набрал 87 очков — забросил 29 шайб и отдал 58 результативных передач — с показателем полезности «+34». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».

Гол Никиты Михайлиса принёс победу сборной Казахстана над сборной «Звёзды и ВХЛ»

В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная Казахстана оказалась сильнее сборной «Звёзды и ВХЛ». Итоговый счёт 3:1.

Счёт в матче уже на 57-й секунде в большинстве открыл нападающий Казахстана Максим Мусоров, которому ассистировали Валерий Орехов и Никита Михайлис. Сборная «Звёзды и ВХЛ» сумела сравнять счёт в начале второго периода, когда отличился Егор Степанов с передач Всеволода Альметкина и Арсения Грицюка. Казахстан забросил две шайбы под занавес второго периода — отличились Никита Михайлис и Артём Королёв, забивший гол мощным броском от синей линии за две секунды до конца игрового отрезка. Ворота команд защищали голкиперы Никита Бояркин и Сергей Мурашов.

Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет

Сегодня, 16 декабря, легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет.

Макаров является трёхкратным чемпионом страны в составе «Спартака». За родной для себя «Спартак» Алексей Сергеевич Макаров играл с 1960 по 1972 год, трижды выиграв золото (1962, 1967, 1969), четырежды — серебро (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды — бронзовые медали (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

Всего в составе московского «Спартака» Алексей Макаров провёл 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971) и привлекался к выступлениям за главную сборную СССР (1967, 1968). В 1967 году Алексей Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд красно-белых, когда оба защитника забросили по 17 шайб за один сезон.

«ХК «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Один из лучших бомбардиров минского «Динамо» Пинчук выбыл на месяц из-за травмы

21-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук выбыл из-за травмы руки, сообщает «Беларусь 5».

Пинчук является вторым бомбардиром минского «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 21 (9+12) результативное действие, столько же – у Романа Горбунова (12+9) и Коди Кёррана (5+16), а больше набранных очков только у американца Сэма Энаса (11+11).

Отмечается, что на восстановление после перелома руки Пинчуку потребуется не меньше месяца.

Напомним, Виталий Пинчук был в составе дивизиона Тарасова на прошедшем Матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге. Белорусский нападающий отметился двумя результативными передачами и двумя заброшенными шайбами.

Всего в КХЛ Пинчук принял участие в 121 матче, в которых набрал 39 (19+20) очков при коэффициенте полезности «-10».

Виталий Пинчук Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Гендиректор «Салавата»: трансферов не будет

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выступил с резким комментарием в своём телеграм-канале на фоне появившихся в СМИ слухов о возможном переходе 24-летнего американского форварда Александра Хмелевски в московский ЦСКА.

«Трансферов не будет», — гласит публикация Рината Баширова в телеграм-канале.

Контракт Хмелевски с «Салаватом» рассчитан до конца этого сезона. Он является как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром уфимцев с 33 (19+14) результативными действиями в 39 встречах нынешнего сезона. Всего в КХЛ он провёл 112 матчей, записав на свой счёт 86 (49+37) очков при коэффициенте полезности «+17».

Напомним, период регистрации новичков в нынешнем сезоне заканчивается 27 декабря.

«Россия 25» одержала вторую победу кряду на Кубке Первого канала, обыграв Беларусь

Сегодня, в субботу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч Кубка Первого канала, в котором «Россия 25» принимала сборную Беларуси. Встреча завершилась победой подопечных Романа Ротенберга со счётом 5:3.

В каждом из периодов «Россия 25» находилась в роли догоняющей. Счёт в матче был открыт в первом периоде нападающим сборной Беларуси Степаном Фальковским, на что хозяева льда ответили точным броском Никиты Гребёнкина. В следующей двадцатиминутке гости вышли вперёд усилиями Романа Горбунова, однако уже через три минуты Василий Глотов восстановил равенство в счёте – 2:2. В середине третьего периода в составе сборной Беларуси отличился Вадим Мороз. Подопечные Романа Ротенберга сумели сравнять счёт лишь за три минуты до конца встречи – большинство реализовал защитник Александр Никишин. Уже на предпоследней минуте «Россия 25» реализовала ещё одно численное преимущество, шайбу на свой счёт записал Сергей Толчинский. Окончательный счёт матча установил Илья Сафонов, поразивший пустые ворота на последней минуте – 5:3.

Напомним, на старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» (5:2). Уже завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» проведёт заключительный матч на турнире. Соперником команды Романа Ротенберга станет сборная Казахстана. Начало встречи – в 15:00 мск.

ИИХФ отклонила апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова

Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные 27-летним российским вратарём Иваном Федотовым и ХК ЦСКА на решение применить санкции к голкиперу за нарушение условий контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В отношении этих апелляций коллегия, принимающая решение, установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. В свою очередь, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. Исходя из этого, в соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как к Федотову, так и к ЦСКА.

Поэтому как четырёхмесячное отстранение Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах, так и запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон остаются в силе.

Напомним, летом 2022 года голкипер заключил соглашение с «Флайерз», но весь сезон-2021/2022 провёл на службе в ВС РФ. Летом 2023-го Федотов подписал контракт с ЦСКА. ИИХФ постановила, что вратарь нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Реакция Тардифа

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что Федерация хоккея России (ФХР) может быть лишена членства в международной федерации в случае игнорирования санкций в отношении вратаря Ивана Федотова и ХК ЦСКА.

«ИИХФ может лишить ФХР членства международной федерации? Это зависит от того, что предпримут Федотов, ФХР и ЦСКА после этого решения», — сказал Тардиф.