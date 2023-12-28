Одиннадцать друзей Разина. «Металлург» собирает знакомых тренера — к чему это приведёт?

Игорь Гераськин должен был отправиться в «Металлург» ещё весной. Негабаритный форвард стал одним из первых игроков, который получил предложение от команды, которую возглавил Андрей Разин — это было вполне ожидаемо с учётом того, что малоизвестный в своё время хоккеист из Клина стал в «Северстали» человеком, попадавшим в олимпийскую сборную. Однако оффершит «Металлурга» экстренно перебил «Авангард», весной аврально затыкавший дыры в составе.

«Ястребы» смогли предложить Череповцу не только деньги, но ещё и одного из лучших игроков страны 2005 г.р. Тимура Муханова. «Северсталь» приняла предложение из Омска, а Гераськин вне системы Разина откровенно зачах, несмотря на неплохое игровое время. Вчера Игорь снова оказался у знакомого тренера — как и Даниил Вовченко, Александр Петунин, Робин Пресс и Макар Хабаров. В «Металлурге» собралась полноценная пятёрка хоккеистов из прошлогодней «Северстали», остановившейся в шаге от того, чтобы выбить ЦСКА из плей-офф.

Андрей Разин и Игорь Гераськин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Нынешний «Металлург», несмотря на своё лидерство на Востоке и красивую игру, это необычное зрелище с точки зрения конструкции команды. С одной стороны, состав перестраивается — но всё равно этот состав весит более 800 млн в зарплатной ведомости. С другой стороны, такое насыщение игроками «Северстали» смущает слишком многих — всё-таки этот костяк череповецкого клуба выиграл ровно 0 серий плей-офф, а за «достойную игру» не дают даже шоколадной медали.

Минимум один обмен взял на себя Сергей Гомоляко, спортивный директор клуба. «Вовченко я хотел, ещё когда Разин работал в «Северстали». Пытался его выменять, но он, конечно, его не отдал. А когда в этом году появилась возможность выменять Вовченко, это произошло не с подачи Разина, а с моей», — сказал Гомоляко «Чемпионату» во время петербургского совещания руководителей клубов. Но сложно представить, что Гераськина, которого Разин откровенно обсуждал на пресс-конференции после матча с «Авангардом», тоже привёз Гомоляко.

Впрочем, важное отличие от «Северстали» есть: упомянутые выше игроки были лидерами череповецкого клуба — как по игровому времени, так и по набранным очкам. В «Металлурге» сейчас лидеры по айстайму совсем другие: Зернов, Карпов, Михайлис, Джонсон. В первых двух матчах за новый клуб Вовченко провёл 13 минут за игру — в старом клубе было 16-17, у Петунина тоже произошло падение примерно на полторы-две минуты. То есть люди, которые играли в первом звене «Северстали», в «Металлурге» будут играть во втором или третьем — получается то, о чём говорил Гомоляко: «Это же не совсем плохо, когда лучшие игроки «Северстали» будут играть с нашими лучшими в одной команде. Получается же сильная команда».

Даниил Вовченко и Александр Петунин теперь играют в Магнитогорске Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Плюсом для «Металлурга» является то, что четверо из пяти бывших «сталеваров» — в самом хорошем для хоккея возрасте (24-27 лет). У отданного за Петунина Никиты Коростелёва после ударного старта возникли сложности и в сверхатакующей системе Козырева, и одарённый форвард чуть не уехал в «Трактор», но обмен ветировали неназванные высокопоставленные лица. За обмен Вовченко пришлось отдать талантливого Илью Квочко, который когда-то в юношеской сборной центрил связку Мичков — Мирошниченко — но надо отметить, что «Металлург» не мог переварить всех молодых форвардов, которых прямо сейчас в основе уже четверо, а есть люди и в «Стальных Лисах».

Можно догадаться, на кого Разин ориентируется в селекции. «Я многое взял у Валерия Белоусова. Считаю его своим учителем. Использую некоторые из упражнений Белоусова. Мне близки его манера поведения в команде и взгляды на формирование коллектива», — говорил тренер ещё в 2019-м. ВКБ не раз приводил в свои команды людей, хорошо знакомых ему — и тренеру это помогало далеко не всегда, например, в последнем сезоне в «Тракторе» (2013/2014) именно креатуры Белоусова во многом завалили тот чемпионат.

В принципе, здесь можно согласиться с Гомоляко: что плохого в том, чтобы взять лучших игроков «Северстали»? «Металлург» ведь не пылесосит абсолютно любого, кто в прошлом году носил чёрные джерси. Правда, вопросы возникают по другому поводу: клуб так и не усилил центральную ось. Тот же Гераськин играл на этой позиции в Череповце, но скорее из-за того, что другого выбора у команды не было. С «точкой» у форварда, мягко говоря, не очень (40% выигранных единоборств в прошлой регулярке).

После расторжения контракта с Жан-Себастьеном Ди ожидалось, что клуб сможет подписать другого иностранного игрока именно на его позицию. Понятно, что это было сложно сделать в декабре, и даже в лучшие для КХЛ геополитические времена было непросто — однако минское «Динамо» смогло привезти в КХЛ Таннера Фрица, которого слухи отправляли в «Магнитку» ещё этим летом. «Металлург» идёт в плей-офф с Зерновым, молодым Юровым, играющим на неродной позиции Гераськиным и тянущим только четвёртое звено в КХЛ Джонсоном.

Ещё больше вопросов вызывает то, как клуб решил вратарский вопрос. Окей, Артём Загидулин проиграл конкуренцию Илье Набокову, молодой вратарь заслуженно стал первым номером. Однако стоило ли просто расторгать голкипера, у которого всё-таки есть плей-оффный опыт в финской лиге, ради приглашения 25-летнего Никиты Подскребалина, у которого к этому времени накопилось лишь восемь игр в КХЛ? Такой шаг выглядел хоть как-то объяснимым в межсезонье — а сейчас Подскребалину надо адаптироваться к новой для себя системе и требованиям, привыкать к роли второго вратаря в КХЛ (впервые в карьере). Гомоляко говорил, что у клуба много вратарей — но никто не понял, почему надо было убирать именно Загидулина и таким способом.

Илья Набоков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Из-за обмена Подскребалин — Дронов клуб в целом получил немало критики, но в период, когда в КХЛ нет каких-то чётких обменных цен, в вакууме он кажется всё-таки не провальным. Конечно, за спиной у Дронова совсем недавно были игра за сборную на ЧМ и статус лидера обороны клуба, но это в прошлом — кажется, травмы и неудачные попытки закрепиться в НХЛ защитника подкосили. Здесь влияет не только смена тренера — уже в прошлом году защитник полностью провалил плей-офф, плохо себя проявив в качестве основного «разыгрывающего» большинства. Однако, как уже говорилось, контекст обмена очень плох.

Резюмируя: «Металлург» пока остаётся молодой командой с большим перекосом в атаку — как в составе, так и в игровом стиле. Большого опыта плей-офф у многих её лидеров нет; с другой стороны, в своё время это не помешало тому же Блейку Коулману в «Тампе». Смущает молодость в первую очередь вратарской позиции: в прошлом году именно Эдди Паскуале дал клубу возможность клубу пройти хотя бы первый раунд, а как проявит себя куражный Набоков в плей-офф, пока непонятно. Эта «Магнитка» очень симпатична — но пройдёт ли она второй раунд, большой вопрос.