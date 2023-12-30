Новички затащили «Авангард», «Спартак» эпично развалился. Итоги последнего дня года в КХЛ

30 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось 10 матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах, которые стали последними в 2023 году.

На пятой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик. Вскоре форвард Жан-Себастьен Ди забросил ответную шайбу гостей. Во втором периоде команды вновь обменялись голами: Гутик оформил дубль, а в составе «Нефтехимика» в большинстве отличился Андрей Белозёров. В концовке игрового отрезка гости усилиями Белозёрова, оформившего дубль, впервые вышли вперёд. В третьем периоде в составе «Нефтехимика» отличились Григорий Селезнёв и Дмитрий Соколов.

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В первом периоде в составе хозяев отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка и Рудольф Червены. Во второй 20-минутке Энтони Камара забросил четвёртую шайбу «Барыса». На 49-й минуте в большинстве Никита Сошников отыграл одну шайбу «Трактора», но уже через несколько минут Аркадий Шестаков оформил дубль и восстановил разницу в счёте — 5:1.

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На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип. В начале второго периода в большинстве форвард Александр Петунин забросил ответную шайбу «Металлурга». На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Александра Петунина, оформившего дубль. Чуть больше чем через 30 секунд нападающий Никита Гребёнкин упрочил преимущество «Магнитки». На последней минуте шайбу в пустые ворота отправил Павел Акользин — 4:1.

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В первом периоде в составе хозяев дубль оформил Дмитрий Кателевский. В первом случае ему ассистировали Митчелл Миллер и Артём Лукоянов, во втором — Артём Лукоянов и Никита Лямкин. В начале третьего периода канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отыграл одну шайбу. Его ассистентом выступил Иван Дроздов. На 55-й минуте в большинстве отличился форвард «Ак Барса» Никита Лямкин. За полторы минуты до завершения третьего периода в формате «6 на 5» заброшенной шайбой отметился белорусский форвард гостей Иван Дроздов. Передачи на свой счёт записали Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.

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В основное время команды победителя выявить не смогли. При этом «Спартак» дважды вёл в счёте с разницей в две шайбы. Счёт в матче был открыт уже на второй минуте нападающим красно-белых Максимом Цыплаковым, а затем к середине этой двадцатиминутки Дмитрий Вишневский удвоил преимущество. Хоккеисты «Витязя» смогли сократить отставание усилиями Скотта Уилсона в большинстве в первом же периоде.

Во втором периоде всё тот же Цыплаков вернул «Спартаку» преимущество в два гола, а Ансель Галимов сделал счёт 4:1. Однако сохранить это преимущество подопечным Алексея Жамнова не удалось – в дальнейшем они пропустили три шайбы подряд, авторами которых стали Александр Яремчук, Владислав Цицюра, оформивший также и ассистентский хет-трик (1+3), и Руслан Педан.

В овертайме победу «Витязю» принёс нападающий Иван Савчик, набравший 3 (1+2) очка в этой игре.

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Несмотря на эпичный провал в Балашихе, «Спартак» завершил календарный год на первом месте в турнирной таблице КХЛ. Как отмечает пресс-служба КХЛ, впервые в истории лиги лидером по итогам календарного года старта чемпионата будет команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим «Авангарда» Дамиром Жафяровым, который отметился своей дебютной шайбой в первой же игре за новый клуб после обмена из «Ак Барса». Ему ассистировали Райан Спунер и Рид Буше. Уже через несколько минут хоккеисты «Лады» смогли восстановить равенство на табло усилиями Андрея Алтыбармакяна. Следующее взятие ворот, которое впоследствии стало последним, случилось лишь к концу второго периода, когда в большинстве своим первым голом после возвращения в «Авангард» отметился Николай Прохоркин.

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В составе подопечных Сергея Фёдорова отличились нападающие Михаил Григоренко и Максим Мамин, а также защитник Владислав Провольнев. Автором единственной заброшенной шайбы «Северстали» стал 23-летний российский форвард Егор Степанов, забивший в большинстве. ЦСКА прервал пятиматчевую серию поражений.

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В составе минского «Динамо» по дублю на свой счёт записали Сэм Энас и Александр Волков, ещё по одной шайбе забросили Даниил Липский, Владислав Кодола и Сергей Кузнецов, поразивший пустые ворота. У «Сочи» отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Данила Галенюк и Михал Криштоф.

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Счёт в игре был открыт уже на 18-й секунде нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. К середине этой же двадцатиминутки он оформил дубль. В обеих заброшенных шайбах принял участие форвард Павел Красковский, заработавший 2 (0+2) очка. Больше голов в этой игре зрители не увидели. Обе заброшенные шайбы стали следствием грубейших ошибок провалившего очередной матч голкипера московского «Динамо» Ильи Коновалова.

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В составе СКА дублем отметился нападающий Василий Глотов, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Марат Хайруллин и Арсений Грицюк. Команда Романа Ротенберга одержала 17-ю победу в последних 19 матчах.

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Расписание на 3 января:

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