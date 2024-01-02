Финляндия — первый полуфиналист МЧМ! Словаки героически спаслись, но заснули в овертайме

В Гётеборге наступила самая горячая стадия молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024. День четвертьфиналов открыл матч Словакии с Финляндией. Команда Ивана Фенеша уже установила историческое достижение, впервые начав турнир с трёх побед подряд – над Чехией, Швейцарией и Норвегией. Хотя в битве за первое место в группе они разгромно проиграли США 2:10, это не должно было вводить никого в заблуждение. Первую половину матча они на равных играли с главным фаворитом турнира, но потом пропустили две быстрые шайбы и расклеились. В молодёжном хоккее такое сплошь и рядом. Так что у словаков был реальный шанс впервые за 10 лет оказаться в медалях.

Финляндия стала разогреваться только к концу группового раунда – за поражениями от Канады и Германии последовали победы над Латвией и Швецией. Более того, финны вообще стали первыми, кто смог забить шведам на этом турнире. Словакия проиграла перед стартом турнира Финляндии 1:5, но это тоже ни о чём не говорит. «То поражение стало хорошей пощёчиной, но тогда мы были не в стопроцентной форме. Сейчас мы лучше готовы и собираемся победить», — говорил перед игрой нападающий Франтишек Дей.

Четвертьфинал обещал стать непредсказуемым, и соперники подарили зрителям яркую игру, которая держала в напряжении до самого конца.

Словаки начали осторожно, стараясь не рисковать – периодически они подолгу контролировали шайбу в чужой зоне, но бросков было немного. Тем не менее моменты всё равно возникали, например, когда Мешар выскакивал на ворота, избавившись от опеки, но не попал в верхний угол. Лучший же шанс словакам подарил финский вратарь Никлас Кокко, совершив чудовищный ляп на выходе из ворот. Он выдал пас на клюшку Петеру Репчику, но тот послал шайбу выше ворот.

Финны постоянно проверяли на прочность Адама Гаяна, который пропускал матч с США из-за болезни (на МЧМ гуляет вирус), но лучший вратарь МЧМ-2023 спокойно останавливал всё, что летело в его сторону. А за 1,7 секунды до перерыва случился совершенно неожиданный гол.

Филип Мешар выиграл вбрасывание в чужой зоне, бросил, Адам Сикора добил. После просмотра судья огласил вердикт – шайба пересекла линию, когда на табло оставалось две десятые секунды!

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Второй период получился ещё более осторожным – команды на двоих не нанесли и 10 бросков. Но финны подловили соперника на ошибке – выскочивший со скамейки Томми Мяннистё перехватил шайбу в чужой зоне, выехал в центр и прицельно бросил!

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В концовке периода уже финны попробовали провернуть трюк словаков со вбрасывания – теперь за шесть секунд до сирены. Не вышло, но уже на первой минуте третьего периода словаки всё равно получили холодный душ. Мариан Мошко не вывел шайбу из своей зоны, и Ленни Хямеэнахо переиграл Гаяна, получив передачу из-за ворот.

Словаки не расклеились, а засучили рукава и в итоге сравняли счёт. Это сделал главный молодой талант страны и 10-й номер драфта НХЛ – 2023 Далибор Дворски, добивший собственный бросок с пятачка.

Финны прибавили в концовке, практически не вылезая из зоны атаки. За пять минут до конца Янне Науккаринен мог забивать с колен, переиграл Гаяна (который продолжал тащить свою команду, несмотря на пропущенные шайбы) в ближнем бою, но угодил в штангу. За полторы минуты до конца «львы» своим упорством добились успеха — Алексантери Каскимяки от души приложился из круга вбрасывания и вновь вывел Финляндию вперёд.

Словаки отказывались сдаваться и героически спаслись, переведя игру в овертайм за 44 секунды до конца, но в дополнительное время не вышли на лёд – капитан Ере Лассила прошёл через всю площадку и отправил Финляндию в полуфинал!

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«Теперь у Финляндии есть хорошие шансы выиграть турнир. Они – фавориты против любого соперника, кроме США. Это шанс написать великолепную историю», — говорил после группового раунда финский эксперт и тренер Пекка Вирта. Что ж, один шаг в этом направлении они уже сделали и теперь ждут соперника по полуфиналу. Им из-за перепосева может стать практически любая команда.