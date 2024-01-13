«Это опасная политика». В Словакии на высшем уровне выступили против бана России

Недавняя новость о том, что сборная Словакии хочет сыграть с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею – 2024, поначалу вызвала недоумение. Европейские федерации почти два года единым фронтом выступают за отстранение наших сборных от международных соревнований, а тут – такая кардинальная смена вектора. С чего бы?

Федерация хоккея Словакии мгновенно опровергла эту новость, выпустив официальное заявление: «Мы не вели никаких переговоров с ФХР и не планируем никаких товарищеских матчей со сборной России. Мы не знаем, откуда взялась эта выдуманная информация, нас она шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые только ещё больше раскалывают общество на два лагеря.

Мы подготовили и согласовали график подготовки к ЧМ-2024, утвердили список соперников. У нас будет восемь матчей с привлекательными соперниками, о месте проведения которых мы сообщим в ближайшее время».

Но затем громыхнула история с Юлиусом Гудачеком, которого выгнали из чешского «Кладно» через два дня после подписания контракта за то, что в прошлом сезоне он выступал в КХЛ. Скандал оказался настолько громким, что стали высказываться все – и люди из мира спорта, и из мира политики.

«Это опасная политика. Ценность медалей без участия России снижается»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично извинился перед вратарём в парламенте, а также выступил за возвращение России и Беларуси на международные турниры и за снятие запрета на приглашение словаков из КХЛ в сборную.

«Мне жаль, что такое случилось с известным спортсменом. Я принципиально против такого обращения и никогда не стал бы вовлекать спортсмена в грязные политические игры. Господин Гудачек, я прошу у вас прощения.

Бан России на международной арене? Это опасная политика только одного мнения, которую я отвергаю. Ценность медалей заметно снижается, если лучшие спортсмены, многие из которых представляют Россию и Беларусь, не могут принимать участия в международных соревнованиях.

Конечно, словацкие хоккеисты, выступающие в КХЛ, должны играть за сборную. Спортсмены ищут лучшие условия для игры. Если хоккеист выступает во второй по силе лиге мира, то это его миссия, мечта. Что ему делать, если кто-то говорит, что он не может представлять сборную Словакии, потому что играет в стране, которая вовлечена в конфликт на Украине?».

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«Шатан воспринимает ситуацию так же, как Фицо»

Известный чешский хоккейный журналист Роберт Заруба поделился информацией, что в словацком хоккее разделяют мнение Фицо.

«Гудачек живёт в Словакии, где не так жёстко относятся к России. В Словакии идут дебаты, стоит ли приглашать игроков КХЛ в сборную на предстоящий чемпионат мира. Это чувствительная тема для них, потому что у словаков в России выступает много элитных защитников. Знаю, что позиция президента Федерации хоккея Словакии Миро Шатана отличается от, например, позиции чешской федерации. По сути, он воспринимает всё так же, как Фицо.

В КХЛ сейчас играют девять словаков. По моей информации, ещё как минимум двое словаков, выступающих в главной лиге Чехии, сообщили своим агентам, что хотели бы играть в КХЛ в следующем году. Так что чехи и словаки совершенно по-разному смотрят на работу в России», — сказал Заруба.

Напомним, в КХЛ в этом году играют девять словацких хоккеистов – вратари Адам Гуска («Торпедо») и Патрик Рыбар («Спартак»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Мислав Росандич («Лада»), Кристиан Ярош («Северсталь»), нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи») и Томаш Юрчо («Авангард»).

В конце декабря глава Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан намекал на возможность приглашения игроков КХЛ в сборную: «Мы ни для кого не закрывали дверь. Больше года назад исполком заявил, что вызывать в сборную надо по спортивному принципу, а не по тому, кто где играет. В настоящее время эта тема неактуальна. Посмотрим, как всё пойдёт, и потом мы выступим с заявлением».

Мирослав Шатан Фото: iihf.com

О «русских взглядах» Шатана ещё год назад рассказывал и Доминик Гашек, который критикует всех, кто не включается в отмену российских хоккеистов. Отметим, что позиция словаков изначально была не такой непримиримой, как у других европейских федераций, поэтому выглядит вполне логичным, что и обратный процесс может начаться именно с них.

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На ЧМ-2022, например, они приглашали своих ребят из КХЛ, но потом один из членов исполкома и обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш всё же продавил запрет, хотя для этого ему пришлось демонстративно оставить свой пост. Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи тогда назвал это «ужасной ситуацией». Но вполне вероятно, что в этом году он снова сможет вызвать игроков из КХЛ. Это, конечно, не снятие бана с России, но настроения потихоньку меняются. Пусть пока не везде, но лёд начинает трогаться.