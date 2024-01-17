Пора домой! 5 хоккеистов, которые могут вернуться из Америки в КХЛ в следующем сезоне

Совсем недавно мы делали подборку игроков, которые в следующем сезоне могут уехать в Северную Америку. Пришла очередь сделать зеркальную подборку: какие российские игроки могут перебраться в КХЛ в следующем сезоне.

Ни для кого не секрет, что в КХЛ возвращаются не от хорошей жизни: кому-то разрушили мечты суровой реальностью, даже не дав шанса закрепиться в НХЛ, кому-то не подходит североамериканский хоккей, кто-то не смог ассимилироваться в местной среде, кто-то уже просто не тянет уровень лиги. Причин может быть великое множество.

В данном тексте не будут рассмотрены игроки, которые теоретически могли бы приехать на правах аренды. Такие как Иван Мирошниченко. Ведь то, о чём летом говорило множество экспертов, по сути, оправдывается: Иван поторопился, год-два практики игры на уровне КХЛ явно не помешали бы. А поиграть в звене с Овечкиным, кажется, он бы и так успел.

Дмитрий Овчинников («Торонто Мэйпл Лифс»)

Немного предыстории: выше было сказано, что в КХЛ возвращаются не от хорошей жизни, но пример Овчинникова обратный – он уехал из нашей лиги не от хорошей жизни. В сезоне-2021/2022 Андрей Мартемьянов не нашёл применение молодому нападающему, тому это надоело, и он отправился за океан. Да, вернулся (в аренду) уже в следующем сезоне и добротно его провёл, но в этом сезоне «Торонто» не отпустил Дмитрия, пожелав, чтобы последний год по контракту он отыграл у них под боком.

В этом сезоне Овчинников набрал 9 (7+2) очков в 19 матчах, не всегда попадая в основной состав фарм-клуба «Торонто». Успел даже сделать хет-трик в матче с «Гранд Рэпидс», но это ложка мёда в цистерне дёгтя. Очевидно, чтобы Овчинникову добраться до основного состава, нужно проделать путь, сродни обходу Великой Китайской стены для древних захватчиков. А между безвылазным пребыванием в АХЛ и игрой в топ-6 команды КХЛ выбор сделать несложно.

Дмитрий Овчинников в «Сибири». Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Как мы помним, «Сибирь», права у которой на Овчинникова в КХЛ, поменяла вектор в философии клуба и теперь больше ориентируется на атакующий хоккей. Ну или пытается. Не суть, впрочем. Поэтому здесь фигура главного тренера на следующий сезон уходит на второй план, будь то Кривокрасов или кто-то ещё. Овчинников почти наверняка получит место в первом или во втором звене, а это именно та роль, в которой он может показать свои лучшие качества и расти как игрок.

Егор Соколов («Оттава Сенаторз»)

Егор Соколов является одним из героев последней российской молодёжки, бравшей медали на чемпионате мира, раскрывшись в самый важный момент того чемпионата – в плей-офф. Тогда казалось, что у нас появился мастеровитый чеккер, который не обделён к тому же техникой и броском. До НХЛ год-два, тем более в той «Оттаве», которая болталась в хвосте турнирной таблицы.

Егор Соколов в «Оттаве». Фото: Justin Tang/AP/ТАСС

Но на деле оказалось всё куда сложнее: несмотря на четыре неполных добротных сезона в АХЛ, где Егор даже успел съездить на Матч всех звёзд, в основе «Оттавы» Соколов успеха не снискал. В общей сложности он провёл 13 матчей в НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка. А в этом сезоне и вовсе не провёл ни одного матча, хотя «Оттава» уже де-факто доигрывает сезон и единственное, на что может претендовать, это получение высокого выбора на предстоящем драфте.

Такого игрока, как Соколов, в России оторвут с руками, причём топовые клубы, потому что таких универсалов в нашей лиге не так уж и много. Фактор опыта игры в Северной Америке тоже сделает определённую рекламу, эта практика довольно распространённая.

Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»)

Минутка ностальгии: как к Подколзину вообще прилипло прозвище «русский Макдэвид»? Роман Ротенберг в одном из своих интервью сказал: «Есть, допустим, Коннор Макдэвид, который умеет всё. У нас тоже есть такие молодые игроки. Вот Василий Подколзин может и обороняться, и играть в атаке, и блокировать броски. Мы стремимся к выращиванию таких ребят, чтобы они становились еще лучше». Так и стал Василий «русским Макдэвидом» с лёгкой руки (языка) Романа Борисовича.

Василий Подколзин в «Ванкувере». Фото: John Froschauer/AP/ТАСС

«Эти слова да богу в уши», как говорится, но до нужного слухового канала информация не дошла. Подколзин уехал в «Кэнакс» в сезоне-2021/2022, превосходно проведя плей-офф за СКА. И первый сезон у Подколзина получился хорошим: 26 (14+12) очков в 79 матчах для 20-летнего парня результат вполне приемлемый. Но вот со второго начались проблемы: половину сезона он уже отыграл в АХЛ, а в НХЛ набрал всего 7 (4+3) очков. В этом сезоне стагнация продолжилась, Подколзин до сих пор не провёл ни одного матча за основу, безвылазно играя в фарме «Ванкувера».

Материалы по теме Василий Подколзин получил травму и покинул площадку на носилках в матче АХЛ

Набор игровых навыков позволит Подколзину стать лидером любой команды в КХЛ, но в том, что он станет лидером в Петербурге, сомнения всё же остаются. Тем более Подколзин не должен полностью закрывать гештальт с НХЛ и, отыграв в России пару сезонов, может вновь туда вернуться. Здесь пример Валерия Ничушкина, который возвращался на два года в Россию, поиграв за ЦСКА, подходит идеально.

Дмитрий Саморуков («Питтсбург Пингвинз»)

Саморуков в своё время прошёл по два юниорских и молодёжных чемпионата мира, что отчётливо показывает потенциал игрока, потому что у нас предпочитают всё же более взрослых ребят, с которыми можно идти биться за медали.

Дмитрий Саморуков в «Эдмонтоне». Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Дмитрий уже в 17 лет уехал из России и возвращался только один раз во время пандемии коронавируса, когда отыграл сезон за московских армейцев. Всё остальное время он тщетно пытался пробиться в НХЛ, проводя целиком сезоны в АХЛ. И к 25 годам игр в главной лиге набралось не просто мало, а катастрофически мало: одна игра за «Эдмонтон» и две за «Сент-Луис». Мягко говоря, негусто. А в «Питтсбурге», который его подписал по ходу сезона, дебютировать пока так и не получилось. «Пингвины» отправили защитника на драфт отказов через 20 дней после подписания контракта, и по итогам процедуры Дмитрий спустился в фарм-клуб.

Попытки Саморукова уцепиться за последнюю хворостинку, конечно, вызывают уважение, но, кажется, пора остановиться, чтобы не потерять свои пиковые годы в фарм-клубе. В тот же ЦСКА, которому явно нужно перестраиваться, Саморуков вошёл бы как влитой, получив место в первой или второй паре обороны.

Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»)

Единственный хоккеист из данной подборки, который не познал вкуса игры в АХЛ в этом сезоне. Александр уехал в НХЛ в 2020 году, став к тому времени призёром чемпионатов мира, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В «Торонто» закрепиться не удалось, после чего он был обменян в «Сан-Хосе».

Материалы по теме Видео Форвард «Сан-Хосе» Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ

В продолжающем перестраиваться «Сан-Хосе» Барабанов с ходу закрепился и стал игроком основного состава, получая много игрового времени. А прошлый сезон провёл на очень хорошем уровне, набрав 47 (15+32) очков в 68 матчах. Но в этом успех закрепить не получается, после травмы Барабанов не может выйти на тот уровень, а сейчас и вовсе играет в третьем звене «Шаркс».

Контракт заканчивается в конце сезона, и перспектив далее находиться в Северной Америке особо не видно: вряд ли какая-то команда даст контракт больше минимального, а также место в топ-6 нападения. Да, Барабанов не чурается черновой работы и может отработать в боттоме, но нужно ли ему это?

А вот в КХЛ Барабанов точно станет лидером, даже в том же СКА, в котором он играл до отъезда. К тому же Александр является воспитанником петербургского хоккея, а к таким в культурной столице нашей страны приковано особое внимание.