Кузнецов проваливается, но в Америке требуют вручить ему трофей. Всё из-за одного эпизода

Евгений Кузнецов проваливает нынешний сезон — уже второй подряд. Российский нападающий «Вашингтона» набрал всего 15 (6+9) очков в 41 матче, хоть в большинстве встреч его игровое время является лучшим среди всех форвардов «Кэпиталз».

Тем удивительнее, что Кузе предлагают вручить одну из важнейших личных наград в сезоне. Да ещё и после сухого поражения в матче с «Сент-Луисом» со счётом 0:3! Как же так?

После провальной встречи журналист Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд обратил внимание на эпизод, который в России неожиданно обошли стороной. Обозреватель высказал мнение о том, что именно из-за него Кузя заслуживает «Леди Бинг Трофи» — ежегодную награду, которую присуждают игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Чем же Оланд обосновал свою позицию?

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Кузнецов должен выиграть награду»

«Момент с Евгением Кузнецовым недавно стал вирусным в социальных сетях после того, как один болельщик выступил за то, чтобы Кузи выиграл «Селке Трофи» как самый элитный нападающий оборонительного плана НХЛ.

Хотя мне нравится энтузиазм этого человека по отношению к одному из моих любимых игроков «Кэпиталз» всех времён, я думаю, что есть награда, которой он заслуживает больше: «Леди Бинг».

Выслушайте меня.

Каждый сезон «Леди Бинг Трофи» вручается игроку, который, по общему мнению, «продемонстрировал лучшее спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высоким уровнем игровых способностей». Как правило, эта награда даётся за наибольшее количество очков или наименьшее количество штрафных минут. В прошлом году Анже Копитар получил эту награду, забив 28 голов, при этом получив лишь четыре минуты штрафа в 82 матчах — поистине невероятный подвиг.

Хотя я понимаю, что прецедент играет роль, формулировка присуждения приза допускает некоторую свободу действий. Сей трофей носит субъективный характер, но правила награждения могут быть изменены, когда это имеет значение. Именно поэтому я делюсь своим твёрдым и неопровержимым мнением, что Кузи должен выиграть «Леди Бинг Трофи». И он должен получить его за момент, который произошёл в воскресенье, когда «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» со счётом 0:3.

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В моменте, когда Кузнецов играл по нападающему «Блюз» Брэндону Сааду у борта, клюшка его оппонента застряла у российского центрфорварда под мышкой. И вот что тогда случилось: Евгений оказался с двумя клюшками в руках. Кузнецов должен был принять какое-то решение. Он мог выкинуть клюшку Саада в угол, как большой тролль, или просто выбросить её на лёд и продолжить игру. Вместо этого он выключился из эпизода, пока его команда владела шайбой, чтобы вернуть клюшку Брэндону.

Конечно, сейчас я знаю наверняка, что вы мне скажете. Один момент не спасёт сезон. А 12 малых удалений Кузи уступают в «Вашингтоне» лишь 23 двухминутным штрафам от Тома Уилсона. Можно даже отметить, что ко времени публикации этого материала Евгений в нынешнем сезоне набрал очков всего на два больше, чем удалений.

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: Getty Images

Хотя вы будете спорить, приводя свои фантастические факты, но, думаю, нам следует их игнорировать. На мой взгляд, вы упускаете истинный дух премии. Этот человек придумал празднование «Полёт птички» и самое медленное исполнение буллитов в истории хоккея. Он честен — возможно, даже чересчур — и играет в хоккей с таким творческим подходом и радостью.

В нынешнем сезоне «Леди Бинг» должна вспорхнуть крыльями. Евгений Кузнецов должен выиграть награду», — написал Оланд.

Насколько это реально?

Прежде всего стоит уточнить: клюшка на самом деле застряла у Кузи не под мышкой, а в амуниции. Именно поэтому Евгений не получил штраф за то, что «похитил имущество» Саада. Игровой эпизод.

Что же по шансам россиянина на «Леди Бинг»?

Очевидно, что они крайне малы. Если учитывать все критерии, по которым определяют победителя награды, то, например, пара из «Ванкувера» в лице Брока Бёзера и Элиаса Петтерссона подходит под них куда больше. У американца 46 (27+19) очков, у шведа и вовсе 61 (25+36) результативный балл. У обоих при этом всего по четыре минуты штрафа.

Кроме того, как отмечали другие болельщики, Евгений действовал не особо осмотрительно. Конечно, россиянин контролировал ситуацию и следил за тем, где находится шайба, но отдавать клюшку нападающему «блюзменов» в собственной зоне сразу же после атаки «Сент-Луиса» — это всё-таки опасное действие, которое может привести к неприятным последствиям. Благо обошлось.

В то же время нельзя не отметить другой важный момент. Хоть Кузнецов и не получит за это личную награду, хоть, как отметил Оланд, один эпизод не спасёт весь сезон, Евгений невольно напомнил о том, что действительно важно.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Уважение — вот главный элемент спорта и жизни. Даже в разгар жаркой битвы, даже проигрывая, даже по отношению к сопернику — всегда необходимо проявлять уважение, хотя бы самое базовое.

Противники — хоть на ледовой площадке, хоть вне оной — такие же люди. Эта простая истина иногда забывается за рутиной и всеобщей ненавистью, ведь всегда легче назвать представителя другого клуба, человека в другой форме, джерси нечеловеком. И тем самым оправдать свой негатив, свою ненависть к нему. Но тот, кто находится по другую сторону, человеком от этого быть не перестанет.

За такое простое, но важное напоминание Кузнецову действительно стоит вручить трофей. Чтобы люди почаще возвращались к этому эпизоду и вспоминали о том, что действительно важно.