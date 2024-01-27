«Несравнимо с просто травмой». Швед вернулся в НХЛ через 20 месяцев, победив тяжёлый недуг

Этот сезон НХЛ уже отмечен значимым возвращением после травмы: один из лучших оборонительных форвардов Шон Кутюрье пропустил полтора года из-за операций на спине и долгого восстановления. Даже с учётом того, что «Филадельфия» в последних матчах сползла вниз в таблице, мало кто ожидал такого прогресса от «лётчиков» и того, что Шон вернётся на топовый уровень после такого долгого отсутствия.

На днях в неформальную гонку за «Билл Мастертон Трофи» включился ещё один игрок. Шведский защитник Оливер Чюлингтон далеко не так известен в хоккейном мире и какое-то время в «Калгари» считался «вечно перспективным». Однако в невероятно успешном для «Флэймз» сезоне-2021/2022 швед показал мощный прорыв, играя по 18 минут за матч и набрав 31 очко в 73 играх — и это при том, что Чюлингтон получал немного времени в большинстве. Внезапно после хорошей регулярки, где защитник получил трёхкратное повышение зарплаты ($ 2,5 млн в год), швед просто пропал.

Осенью 2022-го тогдашний генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг просто объявил, что Чюлингтон пропустит старт тренировочного лагеря. В скором времени стало известно, что защитник уедет в Швецию, чтобы разобраться с проблемами личного характера — клуб заверял, что держит с Оливером связь, и сразу же сообщил, что это не имеет отношения к алкоголю или наркотикам. Наконец, незадолго до дедлайна «Калгари» заявил, что защитник останется на родине и в сезоне не сыграет. Точную причину ни клуб, ни игрок не раскрывали.

Оливер Чюлингтон на МЧМ-2017 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Чюлингтон родился в смешанной семье: его мать покинула Эритрею, когда в начале 1990-х велась война, а в Стокгольме познакомилась с местным уроженцем. «Мой отец не играл в хоккей, он предпочитал гандбол. В детстве я попробовал несколько видов спорта, но хоккей понравился мне больше всего, и я стал заниматься им. Мама всегда поддерживала меня, хотя в Африке просто нет хоккея», — говорил защитник перед драфтом. Скауты даже сравнивали Чюлингтона с Эриком Карлссоном — в первую очередь благодаря катанию, хотя и отмечали, что в плане атакующих способностей он уступает ЭК65. Котировавшийся на первый раунд драфта защитник в результате был выбран в концовке второго — возможно, повлиял провал на ЮЧМ, где Оливер был худшим в команде по полезности.

Свой первый полноценный сезон Чюлингтон провёл в паре с Крисом Таневым, одним из лучших домоседов НХЛ. «Это был шок. Каждый игрок команды не может поддерживать тесные отношения со всеми остальными, и тебе надо положиться на тех, кому ты сможешь доверять. Он открылся парням, с которыми ощущал себя комфортно, он рассказал, что происходит в его жизни. Ты пытаешься оказать всю поддержку в таких случаях», — сказал Танев в комментариях The Athletic.

Чюлингтон только летом рассказал, что примерно случилось, но при этом не стал раскрывать всех деталей: «В моей семье были вещи, которые происходили уже давно, однако ситуация обострилась. Я пытался справиться с этим, как и все люди, «замести под ковëр». Однако игнорирование этих проблем привело к психическому расстройству, и я чувствовал, что с меня довольно. Нам надо было разобраться с тем, что происходило в семье, и я рад, что этот путь пройден», — говорил игрок шведской прессе летом.

«Это несравнимо с просто травмой, где сразу видно, что игрок сломал ногу. Хоккеисты выглядят превосходно до того момента, пока не рассказывают, что происходит в их жизни и что им тяжело. Я не эксперт в этом вопросе, поэтому есть люди, которые помогают мне. В ситуации с Оливером у нас был план, и он сработал, хотя процесс ещë идëт», — сказал прессе генеральный менеджер Крэйг Конрой. Процесс подготовки возвращения игрока начался в АХЛ — лига допустила, чтобы Чюлингтон набирал форму в фарм-клубе дольше, чем прописано Коллективным соглашением. На первой тренировке в основе одноклубники, большинство которых за полтора года не сменилось, приветствовали защитника аплодисментами.

Первый матч после возвращения в основу Чюлингтон провëл против «Коламбуса» — и этим он затмил даже возвращение в Калгари Джонни Годро, который тоже тепло приветствовал бывшего одноклубника. Оливер сыграл только 13 минут — но, как он говорил, были моменты, когда в возвращение не верилось вообще. «Я чувствую любовь. Когда ты долгое время играешь с парнями в одном коллективе, вы проявляете заботу, и это чувствуется», — сказал игрок после матча.

Оливер Чюлингтон в первом матче после возвращения Фото: Jeff McIntosh/AP Photo/ТАСС

Стоит отметить, что это не первый — и, судя по всему, не последний такой случай в НХЛ. Психическое расстройство подорвало карьеру Джонатана Друэна, третьего номера драфта: конечно, на неë повлиял ещë и неудачный обмен в «Монреаль». Пока «Канадиенс» играли в финале Кубка Стэнли, Друэн боролся с тревожным расстройством и постоянной бессонницей, из-за которой не мог не то что играть в хоккей, но и просто нормально жить. Несмотря на это, Джонатан смог вернуться в хоккей: в последних матчах «Колорадо» он набрал отличную форму, играя с со своим давним партнëром по юниорской лиге Натаном Маккинноном.

До сих пор непонятно, по какой именно причине Валерий Ничушкин обратился в программу помощи игрокам. Слухи о зависимости, которые появились первоначально, были довольно быстро опровергнуты — ну а в случае каких-то проблем с законом, как мы недавно убедились, формулировка от клуба была бы совсем другой. Конечно, в наш век, когда психологом называет себя каждый второй пользователь запрещённой соцсети, а выдумывать диагнозы стало модным, это может показаться ерундой. Однако это не ерунда, и люди, которые 24/7 находятся под прицелом камер, не становятся менее уязвимыми к таким вещам из-за своих контрактов.