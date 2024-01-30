Покоряют Францию и Словакию. Как дела у русских хоккеистов в Европе?

В крупных лигах россиян не найти, но в чемпионатах поменьше у некоторых есть успехи.

Несмотря на то что российских хоккеистов сейчас рады видеть далеко не во всех европейских лигах, наших соотечественников в странах Старого Света играет немало. И кто-то даже добивается успеха.

Бельгия

В составе БеНе Лиги — объединённого чемпионата с участием команд Бельгии, Нидерландов и даже Германии — играют девять россиян. У многих из них есть двойное гражданство, и они выступают там довольно давно, но лучшим среди них является прибывший прошлым летом Александр Васильев. Экс-форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров лиги, набрав 62 очка в 24 матчах — 49 в в 16 матчах первой стадии сезона и 13 в восьми матчах второй.

Дания

В этой скандинавской стране уже не первый год играет Кирилл Кабанов. В составе «пиратов» из Ольборга скандально известный форвард дважды подряд стал чемпионом Дании (и трижды в общем) и сейчас помогает команде защитить титул. Пока получается — в регулярке его клуб идёт на первом месте, хотя сам Кирилл с 21 очком в 29 матчах является лишь 11-м бомбардиром «Ольборга». Найти его в списке самых результативных игроков лиги ещё сложнее — там Кабанов только 62-й.

Румыния/Венгрия

Одним из лучших бомбардиров ещё одной объединённой лиги является знакомый любителям КХЛ Евгений Мозер. Воспитанник «Авангарда» проводит первый год в венгерском «Будапеште» и является лидером команды с 39 очками в 33 матчах. В топ-25 самых результативных игроков лиги можно также найти не добравшегося до КХЛ Антона Васильева и ещё одного воспитанника омского хоккея Романа Бердникова. Также стоит отметить давного играющего в Румынии Евгения Скачкова, который непосредственно в румынской лиге («Чиксереда» играет сразу в двух турнирах) является вторым бомбардиром — 41 очко за 23 матча, а вот в объединённом чемпионате далеко не так результативен 17 баллов в 27 играх.

Германия

Среди наших в Германии — сплошь игроки с двойным гражданством. Лучшим бомбардиром среди них является защитник Максим Матушкин, которого многие могут помнить по игре в магнитогорском «Металлурге». В общей таблице ДЕЛ он занимает восьмое место, набрав 37 очков в 42 матчах. Вчера он продлил контракт с франкфуртским клубом на три года.

Максим Матушкин Фото: loewen-frankfurt.de

У его одноклубника по «Лёвену» Евгения Аланова — брата защитника «Сибири» Егора Аланова — 16 очков в 41 матче. Также в Германии играет сын новоиспечённого наставника новокузнецкого «Металлурга Равиль Хайдарова Марат. Но 21-летний форвард, по окончании прошлого сезона покинувший систему «Салавата Юлаева», особо не впечатляет — всего два результативных действия в 32 играх. Единственный российский голкипер Илья Андрюхов начинал сезон в БеНе Лиге, затем провёл три матча в ДЕЛ, после чего отправился дивизионом ниже.

Италия

На Аппенинском полуострове играет всего один наш соотечественник, зато какой — шестым бомбардиром второй итальянской лиги является Николай Жердев, в прошлом сезоне игравший в Беларуси. На счету экс-энхаэловца 36 очков в 24 матчах, а его «Аллеге» всё ещё сохраняет шансы на повышение в классе.

Словакия

В Словакии в этом сезоне собрался довольно солидный десант из россиян — хотя бы в одном матче приняли участие 12 наших соотечественников. Пятеро из них играют в клубе «Липтовски Микулаш», шестеро — в занимающем последнее место «Гуменне», ещё один хоккеист — обладатель словацкого гражданства форвард Даниил Фоминых — играет в «Словане».

Самый результативный россиянин в Словакии — экс-форвард «Спартака» Александр Авцин, набравший 32 очка в 40 матчах. При этом лучший средний показатель по баллам за игру у Вадима Перескокова — 24 голевых действия в 27 играх. Неплохой средний результат и у опытнейшего Дениса Паршина, но он провёл всего девять матчей и набрал четыре очка.

Основными вратарями «Микулаша» и «Гуменне» являются россияне — Алексей Красиков и Станислав Галимов. Однако их статистику нельзя назвать впечатляющей — по коэффициенту надёжности экс-игрок «Сибири» и «Спартака» замыкает топ-10 (2,83), в то время как уроженец Челябинска является одним из худших в лиге (3,40), а по проценту отражённых бросков оба голкипера не входят даже в десятку — 90,8% и 89,4%.

Франция

Во Франции в нынешнем сезоне также играет немало наших соотечественников — в лиге Магнус есть 11 российских хоккеистов, двое из которых являются обладателями двойного гражданства. На западе Европы можно найти несколько довольно громких имён — Никита Щербак после переезда из Словакии является лучшим бомбардиром идущего на втором месте «Анже» (37 очков в 34 матчах), а 37-летний Геннадий Столяров — расположившегося на пятой строчке «Марселя» (29 в 33).

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Но, пожалуй, наибольшего успеха добился экс-форвард ряда топ-клубов КХЛ Роман Любимов. Нападающий «Гренобля» набрал 15 очков в 19 матчах регулярного чемпионата, а также пять очков в четырёх матчах Кубка Франции, включая ассистентский дубль в победном финале. Вместе с ним в «Гренобле» с недавних пор играет Никита Пивцакин, который пока провёл лишь восемь матчей.

Единственный российский вратарь во Франции — экс-голкипер «Спартака» Никита Беспалов. Основной страж ворот идущей внизу турнирной таблицы «Ниццы» проводит первый сезон на Лазурном побережье и проводит слабый сезон — 3,54 КН и 88,9% ОБ в 24 матчах.