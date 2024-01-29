Вслед за Ничушкиным. Почему «будущему Овечкину» потребовалась помощь врачей?

Вечером 28 января стало известно, что 25-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне принял решение вступить в программу помощи игрокам НХЛ и будет отсутствовать в команде неопределённое количество времени. Финский форвард стал вторым звёздным хоккеистом НХЛ за последний месяц, не сумевшим самостоятельно справиться со своими проблемами и вынужденным обратиться к специалистам за их помощью. В начале года по этому же пути проследовал обладатель Кубка Стэнли нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Как и в случае с российской звездой, официально причины такого решения Лайне не раскрываются, однако вполне возможно, что проблемы финского нападающего снова кроются в игровой зависимости. Ещё три года назад Патрик дал памятное интервью местному финскому изданию, в котором признавался, что раньше мог тратить на видеоигры 12 часов подряд.

«Раньше я мог тратить на игры 12 часов подряд, а сейчас время от времени могу поиграть часок-другой. Но это даже близко не так много, как было раньше. Сейчас я веду другой образ жизни», — утверждал Лайне ещё в те времена, когда играл за «Виннипег Джетс».

К тому моменту карьера финского форварда ещё не дала трещину. Патрик проводил четвёртый сезон в НХЛ и отмечался стабильно высокой результативностью. Выбранный «Джетс» под вторым номером на драфте-2016 нападающий набирал от 50 до 70 очков, при этом неизменно входя в топ снайперов регулярного чемпионата.

Но сам Лайне хотел большего. Патрик был недоволен игровой ролью в «Джетс» и публично заявлял в прессе, что хочет больше играть в первом звене с самыми квалифицированными партнёрами, ищет большей «загрузки» и ответственности на льду. В итоге в середине января 2021-го последовал крупный обмен между «Виннипегом» и «Коламбусом», в результате которого Лайне оказался отправлен в «Блю Джекетс», где игрок остановился на одном уровне.

С одной стороны, в двух последних сезонах Патрик выдавал практически одинаковые статистические показатели (56 очков в 56 матчах и 52 балла в 55 встречах). С другой — прогресса не было, и находящийся в самом расцвете хоккейной карьеры Лайне даже близко не играл на уровне ожиданий от него. Когда-то Патрика вовсю называли «будущим Овечкиным», а сам хоккеист был расстроен, что на драфте 2016 года его выбрали лишь под вторым номером. Только как играет сейчас выбранный первым Остон Мэттьюс и где находится Лайне?

Этот сезон для 25-летнего нападающего не задался практически с самого начала. В начале декабря он был на время отправлен в третье звено «Блю Джекетс», а спустя две недели получил перелом ключицы и выбыл из строя на шесть недель. После получения травмы финский форвард так и не провёл ни одного матча.

Лайне оправился от неприятного повреждения, и его возвращение на лёд должно было состояться в ближайшее время, но теперь снова вынужденный простой. Сейчас Патрик недоступен для клуба на неопределённый период – пока ему не окажут помощь. По условиям совместной программы НХЛ и Ассоциации игроков, он вернётся в клуб, когда администраторы программы дадут ему разрешение выйти на лёд.

«Патрик пользуется нашей полной поддержкой, и наша единственная забота – его благополучие. Из уважения к Патрику дальнейших комментариев от нас не будет», – сказал генеральный директор «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Данная программа помогает хоккеистам с психическими проблемами и/или зависимостями (алкогольной, наркотической). Она появилась в НХЛ в 1996 году, чтобы помогать игрокам и их семьям справляться с трудностями в жизни. Хоккеисты, которые в неё вступают, могут находиться в ней столько, сколько потребуется для их полного восстановления (пока они сами не поймут, что окончательно здоровы). О методах работы и том, как проходит лечение/восстановление, известно немного — вся информация о здоровье конфиденциальна. Приватность — одна из важных составляющих этой программы. Если что-то и просачивается в прессу, то только когда сам игрок хочет откровенно рассказать о своём пути.

Из звёздных игроков за последние несколько лет в программу вступали голкипер Кэри Прайс и нападающий Якуб Врана. Был в программе поддержки и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который в мае 2019 года сдал положительный допинг-тест на кокаин во время чемпионата мира. Правда, если быть точным, форвард «Вашингтона» проходил программу NHL/NHLPA Performance Enhancing Substances Program, но это примерно одно и то же. Теперь же помощь врачей потребовалась Лайне.

«Дорогие болельщики. Я хотел воспользоваться моментом, чтобы рассказать о своей потребности на некоторое время отойти от игры. После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой я осознал важность уделения приоритетного внимания своему психическому здоровью и благополучию. Хоккей был моей страстью и моей жизнью, но я пришёл к пониманию, что для того, чтобы выступать наилучшим образом, мне нужно потратить это время на то, чтобы сосредоточиться на себе.

Благодарен за понимание и поддержку от моей команды, лиги и наших болельщиков в течение этого времени. С нетерпением жду возвращения на лёд с ясным умом и с новыми силами. Спасибо за то, что уважаете мою частную жизнь в течение этого времени, и за вашу постоянную поддержку», — написал Лайне в своей социальной сети.

Остаётся только пожелать Патрику наконец разобраться со всеми его проблемами вне ледовой площадки и постараться перезапустить игровую карьеру. Финский форвард находится в том возрасте, когда это ещё можно сделать. Вполне возможно, будущее нападающего в любом случае уже не будет связано с «Коламбусом». За несколько дней до обращения Патрика в программу помощи стало известно, что «Блю Джекетс» готовы рассмотреть предложение по обмену хоккеиста. Но для начала Лайне должен разобраться в самом себе.