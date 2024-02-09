Олимпиада 2026 года с участием игроков НХЛ должна стать праздником хоккея, а не балаганом и унынием.

Шведы и финны против возращения сборной России. Но без неё они лишь деградируют

В ближайшее время для всего мирового хоккея произойдёт важное событие. Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведёт двухдневное заседание в Цюрихе. Один из наиболее значимых вопросов повестки дня касается возможного участия сборных России и Беларуси в международных соревнованиях в сезоне-2024/2025, а также выступления на Олимпиаде-2026.

Напомним, недавно из Северной Америки пришли новости о том, что НХЛ отпустит своих игроков на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов. То бишь хоккейный турнир в Милане и Кортина-д'Ампеццо может стать одним из самых ярких и зрелищных за последнее время. Кроме того, для некоторых возрастных звёзд это последний шанс завоевать олимпийское золото.

И всё бы ничего, но глупость, злость и банальная трусость некоторых стран продолжают возобладать над здравым смыслом.

Так, представители хоккейных ассоциаций Швеции и Финляндии по-прежнему выступают против возвращения национальной команды России к международным соревнованиям.

«Решение по этому вопросу в конечном итоге будет принимать правление ИИХФ. Отдельные страны не принимают решений. Ситуация не изменилась, поэтому позиция Финляндии остаётся прежней», — заявил представитель Финляндии Хейкки Хиетанен.

«В нынешней ситуации мы считаем невозможным участие России и Беларуси. Это во многом связано с безопасностью игроков и мероприятий. Я считаю, что ситуация не изменилась, поэтому позиция Швеции ясна», — сказал президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.

О какой безопасности идёт речь и почему проводить турниры с участием россиян и белорусов небезопасно – ни один, ни другой руководитель синхронно не говорят. Почему? Да потому что это обычная выдумка, к которой попросту невозможно найти каких-то вменяемых и поддающихся логическому объяснению аргументов.

Максим Дорожко Фото: РИА Новости

А что же ИИХФ и её президент Люк Тардиф? Француз заявил, что совет должен сначала решить, сможет ли Россия участвовать в чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании. Также ИИХФ предстоит определить статус Беларуси перед квалификацией на Олимпийские игры 2026 года. Ну а финальным, по всей видимости, станет решение по сборной России и Олимпиаде-2026.

Ничего хорошего от Тардифа, который по сравнению с прежним президентом ИИХФ Рене Фазелем является белой вороной и абсолютно посторонним человеком в федерации, ждать не стоит. Ни дипломатическими способностями, ни умом, ни умением грамотно расставить приоритеты Тардиф, в отличие от своего предшественника, не обладает.

«Считаю, что, помимо политической составляющей, интервью скажется на спортивной повестке. Спорт и политика связаны друг с другом, такова нынешняя мировая обстановка. Всем спортивным чиновникам и нашим недругам из ИИХФ во главе с президентом организации Люком Тардифом стоит задуматься. Будем надеяться, что они сделают правильные выводы», — верно заметил известный тренер Андрей Назаров, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Вот только выводов от Тардифа и его единомышленников вряд ли стоит ждать.

Ну а шведы и финны, продолжая настаивать на изоляции сборной России, собственноручно пилят сук, на котором сидят. О каком прогрессе и развитии можно говорить и какую ценность будет носить олимпийская медаль, когда от Игр под надуманными предлогами пытаются отстранить одного из главных фаворитов? Подобные ходы и поведение могут вести лишь к собственной деградации. Странно, что в Швеции и Финляндии этого не понимают или делают вид, стараясь подло убрать с пути одного из главных конкурентов.