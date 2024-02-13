«Салават» уничтожил «Авангард», Гусев вошёл в историю лиги. Итоги дня в КХЛ

«Амур» улучшил шансы на плей-офф, а вся кубковая восьмёрка Запада известна официально.

13 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился восемью матчами. Подводим итоги игр.

«Амур» открыл счёт в Хабаровске уже на первой минуте игры — и в целом команда, на которой висит клеймо оборонительной и закрытой, пробила отметку в 40 бросков, из которых большинство было нанесено с опасных позиций. Новым лидером «тигров» внезапно стал Владислав Барулин, который долгое время играл в ВХЛ, а сейчас стал первым центром команды. «Амур» одержал важную победу и за один матч увеличил свои шансы на восьмое место на десяток процентов.

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В матче команд, которым уже ничего в этом сезоне не нужно, выделился «Адмирал» — дальневосточники сделали особую форму к китайскому Новому году. Впрочем, две команды скучать зрителям не давали и нанесли на двоих 80 бросков в створ ворот. Отметим, что 20-летний форвард «Адмирала» Дмитрий Бучельников забил свой 15-й гол в сезоне, и местные болельщики уже просят СКА оставить форварда в аренде и на следующий год.

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В Екатеринбурге прошёл чуть ли не самый скучный матч игрового дня: «Автомобилист» сравнительно рано открыл счёт после броска Джесси Блэкера и половину матча играл на удержание — эти планы сорвал индивидуальный проход Андрея Миронова. В овертайме капитан «Динамо» сделал пас на гол Никиты Гусева, став лучшим защитником-ассистентом «Динамо» в истории. Гусев же стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух разных регулярных чемпионатах.

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В первом периоде матча в Уфе Александр Самонов отразил 21 бросок из 22 — но вряд ли кто-то мог представить, какая хоккейная магия вдруг начнётся в матче, который проходил под тематикой поттерианы. В третьем периоде у защитников «Салавата» открылась голевая чакра: свой первый дубль в кахаэловской карьере оформил Григорий Панин, а юный Ярослав Цулыгин забил лишь второй гол в карьере. За последние пять игр «Авангард» пропустил 23 шайбы: за две недели до плей-офф это серьёзный звоночек.

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Некоторые нейтральные болельщики опасались, что «старший брат» «Ак Барс» поможет «Нефтехимику», который борется за восьмое место — однако казанской команде очень нужен домашний посев в первом раунде, и никаких закулисных игр фанаты не увидели. «Ак Барс» трижды забил в середине матча, а потом был безупречен Тимур Билялов, отразивший 35 бросков.

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Игра в Балашихе несла только один смысл: минское «Динамо» должно было юридически оформить выход в плей-офф, фактически гарантированный ещё месяц назад. Команда Дмитрия Квартальнова это сделала: победный гол на счету Дмитрия Коробова, который стреляет редко, но очень метко.

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Игра в Мытищах вышла вполне событийной: 80 бросков и 33 блокшота на две команды. Шансы «Куньлуня» на плей-офф на момент старта матча были мизерными, но китайская команда цеплялась до последнего. Бо́льшую часть матча счёт был равным, однако в третьем периоде ЦСКА всё-таки пробил Джереми Смита, снова отразившего более 40 бросков за матч.

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Второй матч на «СКА Арене» уже не претендовал на мировые рекорды, но всё равно пробил отметку в 20 тысяч зрителей. Много голов, в отличие от первого матча, зрители не увидели: как сказал Роман Ротенберг, «у «Лады» тренер вратарь, вот сегодня против нас играли шесть вратарей». СКА забил победный гол только в концовке третьего периода: в большинстве отличился Михаил Воробьёв.

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Матчи 14 февраля

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