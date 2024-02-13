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Результаты матчей КХЛ 13 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 14 февраля

«Салават» уничтожил «Авангард», Гусев вошёл в историю лиги. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 13 февраля
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«Амур» улучшил шансы на плей-офф, а вся кубковая восьмёрка Запада известна официально.

13 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился восемью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Коршков) – 00:31 (5x5)     1:1 Сошников (Дронов, Бурдасов) – 07:27 (5x5)     1:2 Яруллин (Тертышный) – 09:25 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 10:13 (5x5)     3:2 Хохлачёв (Брынцев, Панюков) – 14:51 (5x5)     4:2 Балдаев (Бочаров, Барулин) – 43:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Ткачёв, Кирпичников) – 50:57 (5x5)     5:3 Шевченко (Щемеров) – 55:10 (5x4)    

«Амур» открыл счёт в Хабаровске уже на первой минуте игры — и в целом команда, на которой висит клеймо оборонительной и закрытой, пробила отметку в 40 бросков, из которых большинство было нанесено с опасных позиций. Новым лидером «тигров» внезапно стал Владислав Барулин, который долгое время играл в ВХЛ, а сейчас стал первым центром команды. «Амур» одержал важную победу и за один матч увеличил свои шансы на восьмое место на десяток процентов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Бучельников (Горшков, Берлёв) – 14:40 (5x4)     1:1 Апальков (Кайыржан, Асетов) – 21:43 (5x5)     1:2 Лабейт (Камара, Нургалиев) – 26:40 (5x5)     2:2 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 38:30 (5x5)     3:2 Соловьёв (Бучельников, Шевченко) – 56:57 (5x5)     4:2 Метальников (Петьков) – 58:55 (en)    

В матче команд, которым уже ничего в этом сезоне не нужно, выделился «Адмирал» — дальневосточники сделали особую форму к китайскому Новому году. Впрочем, две команды скучать зрителям не давали и нанесли на двоих 80 бросков в створ ворот. Отметим, что 20-летний форвард «Адмирала» Дмитрий Бучельников забил свой 15-й гол в сезоне, и местные болельщики уже просят СКА оставить форварда в аренде и на следующий год.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Блэкер (Голышев, Да Коста) – 05:11 (5x5)     1:1 Миронов (Пыленков, Моторыгин) – 47:14 (5x5)     1:2 Гусев (Миронов, Петухов) – 62:35 (3x3)    

В Екатеринбурге прошёл чуть ли не самый скучный матч игрового дня: «Автомобилист» сравнительно рано открыл счёт после броска Джесси Блэкера и половину матча играл на удержание — эти планы сорвал индивидуальный проход Андрея Миронова. В овертайме капитан «Динамо» сделал пас на гол Никиты Гусева, став лучшим защитником-ассистентом «Динамо» в истории. Гусев же стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух разных регулярных чемпионатах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Жафяров, Юрчо) – 03:55 (5x5)     1:1 Дроздов (Мелош) – 07:07 (5x5)     2:1 Хмелевски (Дроздов) – 11:57 (5x5)     3:1 Шаров (Шмелёв, Алалыкин) – 21:31 (5x5)     3:2 Игумнов (Прохоркин, Жафяров) – 34:26 (5x5)     4:2 Панин (Орлович-Грудков, Тимкин) – 46:24 (5x5)     5:2 Цулыгин (Шаров, Шмелёв) – 53:00 (5x5)     6:2 Панин (Пименов, Башкиров) – 53:11 (5x5)     7:2 Башкиров (Дроздов, Науменков) – 59:59 (5x4)    

В первом периоде матча в Уфе Александр Самонов отразил 21 бросок из 22 — но вряд ли кто-то мог представить, какая хоккейная магия вдруг начнётся в матче, который проходил под тематикой поттерианы. В третьем периоде у защитников «Салавата» открылась голевая чакра: свой первый дубль в кахаэловской карьере оформил Григорий Панин, а юный Ярослав Цулыгин забил лишь второй гол в карьере. За последние пять игр «Авангард» пропустил 23 шайбы: за две недели до плей-офф это серьёзный звоночек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кошелев (Семёнов) – 08:15 (5x5)     2:0 А. Радулов (Марченко, Галимов) – 22:55 (5x5)     3:0 Сафонов (Шипачёв, Миллер) – 27:41 (5x4)    

Некоторые нейтральные болельщики опасались, что «старший брат» «Ак Барс» поможет «Нефтехимику», который борется за восьмое место — однако казанской команде очень нужен домашний посев в первом раунде, и никаких закулисных игр фанаты не увидели. «Ак Барс» трижды забил в середине матча, а потом был безупречен Тимур Билялов, отразивший 35 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Дарьин (Цицюра) – 13:17 (5x5)     1:1 Меркли (Волков) – 16:16 (5x4)     1:2 Горбунов (Хэмилтон) – 25:52 (5x5)     1:3 Коробов (Пинчук, Горбунов) – 37:55 (5x5)     2:3 Яремчук (Дарьин, Рой) – 42:59 (5x5)    

Игра в Балашихе несла только один смысл: минское «Динамо» должно было юридически оформить выход в плей-офф, фактически гарантированный ещё месяц назад. Команда Дмитрия Квартальнова это сделала: победный гол на счету Дмитрия Коробова, который стреляет редко, но очень метко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Провольнев) – 12:28 (4x5)     1:1 Макмиллан (Челиос, Броссо) – 13:09 (5x4)     1:2 Соркин (Нестеров, Окулов) – 44:10 (5x5)     1:3 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 56:42 (5x4)     2:3 Ип (Спроул, Фу) – 58:56 (5x5)     2:4 Светлаков (Плотников, Карнаухов) – 59:46 (en)    

Игра в Мытищах вышла вполне событийной: 80 бросков и 33 блокшота на две команды. Шансы «Куньлуня» на плей-офф на момент старта матча были мизерными, но китайская команда цеплялась до последнего. Бо́льшую часть матча счёт был равным, однако в третьем периоде ЦСКА всё-таки пробил Джереми Смита, снова отразившего более 40 бросков за матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Поляков (Педан, Толчинский) – 07:28 (5x5)     1:1 Попугаев (Куликов, Алтыбармакян) – 32:33 (5x5)     2:1 Воробьёв (Никишин, Толчинский) – 55:10 (5x4)    

Второй матч на «СКА Арене» уже не претендовал на мировые рекорды, но всё равно пробил отметку в 20 тысяч зрителей. Много голов, в отличие от первого матча, зрители не увидели: как сказал Роман Ротенберг, «у «Лады» тренер вратарь, вот сегодня против нас играли шесть вратарей». СКА забил победный гол только в концовке третьего периода: в большинстве отличился Михаил Воробьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 14 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Барыс
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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