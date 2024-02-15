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Результаты матчей КХЛ 15 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 16 февраля

Лидеры Востока синхронно уступили, «Локомотив» выиграл в безумном матче. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 15 февраля
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«Амур» улучшил шансы на выход в плей-офф, даже не играя, а СКА готов к Кубку Континента.

15 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Ди (Корбит) – 10:50 (5x5)     1:1 Мёрфи (Бек) – 54:08 (5x5)     2:1 Назаров – 65:00    

Календарь КХЛ очень удачно дважды свёл претендентов на восьмое место в конце сезона. «Сибирь» играла с «Нефтехимиком» на фоне проваленной апелляции и слухов о смене руководства в новом сезоне — на игре это не сказалось. Сибиряки проигрывали бо́льшую часть матча, но забили в концовке третьего периода. В серии буллитов команда Сергея Кривокрасова забила трижды и сильно помогла «Амуру» укрепить позиции на восьмом месте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Хрипунов (Трямкин, Обидин) – 12:40 (5x5)     1:1 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 20:39 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Ткачёв, Спунер) – 39:15 (5x4)     2:2 Обидин (Хрипунов, Бывальцев) – 42:02 (5x5)     3:2 Да Коста (Макеев) – 49:56 (5x4)     4:2 Голышев (Да Коста, Макеев) – 57:23 (5x5)    

«Автомобилист» оформил выход в плей-офф ещё до того, как закончился матч в Екатеринбурге, и это произошло благодаря победе «Сибири». Это не помешало команде Николая Заварухина одержать волевую победу: в третьем периоде уральская команда значительно прибавила, мало что позволила создать «Авангарду» и воспользовалась очередным спорным матчем от Андрея Мишурова. Правда, победа «Авто» увеличила шансы команды на то, что соперником по первому раунду окажется «Ак Барс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кошелев (Войнов, Семёнов) – 16:48 (5x5)     1:1 Михайлис (Гребёнкин) – 22:04 (5x5)     2:1 А. Радулов (Галимов) – 55:47 (5x4)    

«Ак Барс» провёл с «Металлургом» ретроматч в ретроусловиях: основная арена Казани занята Играми будущего, и два топа Востока играли в маленьком казанском Дворце спорта. Непривычно малая аудитория увидела обоюдоострую игру с большим количеством бросков, но оба вратаря сыграли отлично. Победный гол в концовке забил Александр Радулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Красковский, Сергеев) – 02:16 (5x5)     2:0 Рафиков (Никулин, Бут) – 05:05 (5x4)     2:1 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 18:27 (5x4)     2:2 Нестеров (Каменев) – 19:43 (5x5)     3:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 27:01 (5x4)     3:3 Диц (Мамин) – 39:07 (5x5)     3:4 Каменев (Светлаков, Диц) – 52:24 (5x4)     4:4 Рафиков (Каюмов) – 59:32 (5x5)     5:4 Алексеев (Шалунов, Елесин) – 63:50 (4x4)    

Серия «Локомотива» и ЦСКА в плей-офф кажется уже неизбежной, и матч в Ярославле может стать репетицией этого. Команда Игоря Никитина быстро повела 2:0, могла забивать третий гол, но вместо этого пропустила дважды за полторы минуты — это задало сюжет матча, который получился неожиданно качельным. «Локомотив» умудрился спастись на последних секундах, играя в меньшинстве, а красивейший проход Дениса Алексеева принёс команде победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Пыленков (Ильенко, Рашевский) – 13:31 (5x4)     1:1 Горбунов – 17:37 (5x5)     2:1 Прибыльский (Пыленков, Гусев) – 18:34 (5x5)    

«Динамо» очень быстро вернуло в состав Джордана Уила — правда, победа над минскими одноклубниками была одержана без его прямого участия. Оба гола бело-голубых забили защитники, москвичи укрепились на втором месте и пока имеют наилучшие шансы его занять — правда, снова маячит призрак ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Кэмпбелл) – 17:54 (5x5)     1:1 Шумаков (Солянников, Романов) – 25:45 (5x4)     2:1 Ип (Граовац, Макмиллан) – 54:30 (5x5)     3:1 Кэмпбелл (Фу, Фу) – 59:59 (en)    

«Куньлунь» не смог ни сыграть в плей-офф, ни дать сборной Китая игроков — но подмосковные «драконы» не собираются дарить соперникам очки. Снова великолепно сыграл вратарь Мэтт Джурасик, который отразил 32 броска игроков «Лады», а своевременное вмешательство видеотренеров отменило гол, забитый с блокировкой вратаря. «Лада» проиграла шестой матч подряд и уже вряд ли поднимется выше седьмого места Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Воробьёв, Кадейкин) – 34:31 (5x4)     2:0 Старков (Бардаков, Грицюк) – 50:06 (5x5)    

«Салават Юлаев» настолько осмелел, что сыграл в Петербурге без ведущих хоккеистов — Самонова, Ливо и Мелоша. Даже ослабленный состав «СЮ» дал серьёзный бой СКА, который руководство команды нацеливает на Кубок Континента и обеспечивает серьёзную мотивацию. Прекрасно сыграл Никита Серебряков, отразивший 36 бросков: СКА после синхронного поражения восточных лидеров первым в сезоне пробил отметку в 90 очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 16 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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