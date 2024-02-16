«Его не остановить!» Кучеров выдал суперматч, уделав Маккиннона в личной встрече

И Никиту в Америке не считают главным фаворитом на MVP сезона НХЛ, как такое может быть?

Когда на одну площадку выходят Никита Кучеров и Натан Маккиннон, значит, можно ожидать яркого шоу. И очная дуэль двух лучших бомбардиров НХЛ прямо сейчас полностью оправдала ожидания.

«Он один из самых умных хоккеистов, если не самый умный. Я определённо восхищаюсь его игрой. Думаю, что его игра сильно отличается от моей. Что я могу у него взять — так это то, как он может замедлять ход событий. У него нет пульса. Такое ощущение, что он каждый раз знает, как правильно сыграть в той или иной ситуации», — говорил недавно Маккиннон. Никита тоже высказывался, что соперничество с канадцем только делает его лучше.

Уже в первом периоде оба отметились в протоколе – Маккиннон поучаствовал в стремительной атаке гостей, которая закончилась голом Боуэна Байрэма. Через пару минут россиянин ответил очень необычной передачей. Никита просто забросил шайбу в зону, но она по причудливой траектории отскочила от борта на пятачок, куда уже прилетел Брейден Пойнт. Самуэль Жирар пытался клюшкой выбить шайбу подальше, но рикошетом от груди Пойнта та залетела в ворота. Никите сначала записали передачу, потом убрали, но для россиянина матч только начинался. Через полторы минуты он забросил сам с острого угла, откуда за пару секунд до этого не получилось забросить Брэндону Хагелю.

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Второй период остался за «Колорадо», а единственный гол в этом отрезке забил всё тот же Байрэм, оформивший дубль. Андрей Василевский сделал сейв после броска Росса Колтона, но не заметил, что шайба осталась в игре у него за спиной, а подключившийся в атаку защитник сумел быстрее всех оценить ситуацию и протолкнуть шайбу в сетку.

Третий период вместил в себя сразу пять голов, но ярче всех блистал, конечно, Кучеров. Правда, для начала ему пришлось посидеть на скамейке штрафников и со стороны посмотреть, как его визави выдаёт очередную передачу – теперь на Арттури Лехконена, а «Колорадо» выходит вперёд. Но дальше он с лихвой исправился на пропущенный гол в меньшинстве. Уже в следующей смене Никита длинной передачей из своей зоны вывел Стивена Стэмкоса один на один с Юстусом Аннуненом, и капитан «Тампы» сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вскоре уже собственными руками вывел хозяев вперёд! Очередные три очка за матч – таких игр в этом сезоне, кстати, у Никиты больше (14), чем игр вообще без очков (10).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Он не настоящий!» — восхитились в соцсетях Bally Sports.

«Его не остановить!» — заключили в Sportsnet.

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Очередной суперматч Никиты, и этого уникума авторитетное издание The Athletic не считает главным фаворитом на MVP сезона НХЛ? Да как такое вообще может быть, когда Никита проводит очередной сезон из области фантастики и уделывает в одну калитку всех звёзд? Сегодняшнюю дуэль у Маккиннона он тоже выиграл – три очка и победная шайба против двух передач канадца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» довела дело до победы, забив ещё пару голов в пустые в концовке, и взяла реванш за ноябрьское поражение в гостях, а Никита упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров. На его счету 93 (36+57) очка, продлил результативную серию до девяти матчей (в них он набрал 18 (8+10) очков), и впереди у него ещё 27 игр. Кучеров в такой шикарной форме, что ему вполне по силам обновить собственный (и весь российский) рекорд по очкам за одну регулярку (128)!