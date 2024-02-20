Самый переоценённый игрок НХЛ станет наследником Овечкина? «Вашингтон» нацелился на звезду

До дедлайна НХЛ осталось около двух недель. Это значит, что большинство клубов уже определилось с тем, какую роль им придётся примерить в крайний срок – продавца или покупателя.

Тем не менее есть команды, которые пока что застряли в полупозиции. И отдавать игроков ради следующего сезона, и жертвовать будущим ради нынешней кампании ещё рано, ибо борьба за места в плей-офф в самом разгаре. К таким командам можно отнести и «Вашингтон».

Тем интереснее читать слухи, витающие вокруг столичной команды.

Так, недавно появились предположения о сделке, которая, на первый взгляд, взорвёт рынок НХЛ, но вряд ли реальна. Североамериканские журналисты предложили «Вашингтону» присмотреться… к Тревору Зеграсу! Королю лакроссов, самому переоценённому игроку лиги (по версии самих хоккеистов) и проблемной суперзвезде «Анахайма».

Тревор Зеграс Фото: AP/TASS

Разберёмся, насколько этот обмен вообще реален.

«Есть способ строить вокруг него франшизу в эпоху после Овечкина»

Началось всё с сообщения журналистки The Athletic Шайны Голдман о том, каким командам стоит присмотреться к Зеграсу. В число потенциальных будущих клубов Тревора попал и «Вашингтон».

«Большой вопрос заключается в том, каким будет дальнейшее направление «Кэпиталз». «Вашингтон» приступил к перестройке на лету в период последнего дедлайна, но не сделал ничего для продвижения этого процесса в минувшее межсезонье. Руководство должно решить, будут ли предприниматься такие же усилия, чтобы омолодить состав в дедлайн, или же основное внимание будет сосредоточено исключительно на погоне Алекса Овечкина за историей. В любом случае Зеграс был бы полезен, потому что мог бы удовлетворить две ключевые потребности: в качественном плеймейкере и помощнике в центре.

В последние несколько лет игра Евгения Кузнецова развивалась в неправильном направлении, вплоть до того, что он уже не входил в топ-6 лучших игроков команды, претендующей на плей-офф. Дилан Строум – прекрасный вариант из средней шестёрки, но в идеале «Вашингтон» должен найти кого-то, кто сможет занять место выше него. Таким образом, Зеграс станет обновлением, которое поможет другим центральным нападающим занять более подходящие роли.

Если «Кэпиталз» увидят этот потенциал уровня франшизы, возможно, есть способ строить команду вокруг него в эпоху после Овечкина», — написала Голдман.

Тревор Зеграс Фото: AP/TASS

Позже журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер подхватила этот инфоповод и поразмышляла на тему возможной сделки.

«Шайна Голдман из The Athletic посоветовала «Кэпиталз» присмотреться к определённому игроку, который может оказаться на рынке — и это центральный нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс.

Официальных сообщений, связывающих клуб и хоккеиста, нет, но он мог бы быть интересным игроком. 22-летний хоккеист пережил травму и в этом сезоне испытывает трудности, но у него за спиной несколько сезонов подряд с 60+ очками, и он всё ещё только в начале карьеры. Эта сделка потребует больших вложений, но это будет, по крайней мере, интересно», — заключила журналистка.

Реален ли обмен Зеграса?

Конечно, все – или почти все – хоккейные фанаты слышали о Зеграсе. И, читая подобные новости, могут резонно спросить: «А вы не сошли с ума? Суперзвезда такого калибра… да за кого «Анахайм» вообще его отдаст?!»

Это на самом деле законный аргумент. Но только на первый взгляд. В реальности такая сделка вполне возможна!

Конечно, Зеграс – талант. Огромный талант. Ещё и молодой, ему всего 22 года. Он был задрафтован в первом раунде драфта-2019 под общим девятым номером. В прошлом сезоне американец набрал 65 (23+42) очков в 81 матче, став лучшим снайпером (наравне с Троем Терри), ассистентом и бомбардиром «Анахайма» в чемпионате.

Так как же он может быть доступен для обмена?

Для этого нужно знать его историю чуть лучше.

Во-первых, в нынешнем сезоне Зеграс сыграл всего 20 матчей, в которых набрал лишь 7 (4+3) очков. В «Анахайме», как пишут североамериканские журналисты, не особо рассчитывают на центрального нападающего и ищут варианты обмена.

Во-вторых, сам Тревор в текущем чемпионате уже дважды получал травмы. С начала ноября по конец декабря американец пропустил 20 матчей из-за повреждения нижней части тела. Спустя всего три недели – даже меньше – Зеграс получил очередную травму. На этот раз он повредил, скорее всего, ногу в ходе встречи с «Нэшвиллом», после столкновения у борта с соперником. И он до сих пор не вернулся на лёд.

Кроме того, за это же время нападающий попал в топ самых переоценённых хоккеистов НХЛ по версии самих игроков. Тревор занял первое место!

Так что, несмотря на то что Зеграс знаменит своими лакроссами, попаданиями в хайлайты и определённо талантлив, его вполне могут обменять.

Нужно ли это «Вашингтону»?

Да.

Да.

И ещё раз да.

Нет смысла полагать, что «Вашингтон» решит самостоятельно отказаться от такого хоккеиста. В текущем сезоне «столичные» сначала лишились Никласа Бекстрёма, потом – Евгения Кузнецова. Команде жизненно важно заполучить классного центрального нападающего, это одна из самых проблемных позиций нынешних «Кэпиталз».

Другая важная и дефицитная позиция в «Вашингтоне», требующая заполнения, — это молодая суперзвезда. Перестройка в составе «столичных» уже началась, но идёт очень сложно и не особо успешно. Да, в линии подбираются молодые хоккеисты, но их уровень оставляет желать лучшего. В основе сейчас лишь несколько действительно талантливых игроков, но им очень далеко до статуса звёзд. И вряд ли их бо́льшая часть вообще когда-либо доберётся до такого уровня.

Тревор Зеграс Фото: AP/TASS

Зеграс, может быть, и переоценён, но даже он будет крайне полезен для «Кэпиталз». Команде не хватает моторчиков, свежей крови, настоящих талантов. Кроме того, Тревор закроет проблемную позицию центрального нападающего, дав главному тренеру Спенсеру Карбери возможность ротировать состав, искать лучшую «химию» и давать некоторым игрокам дополнительный отдых при необходимости. Ещё и сможет привлечь больше внимания к играм «Вашингтона», поскольку заинтересованность болельщиков, как показывает статистика, потихоньку спадает.

Да и в целом «столичным» уже нужно готовить нового хоккеиста на роль лица франшизы. Том Уилсон всё-таки игрок не того уровня, Ивану Мирошниченко ещё нужно многое доказывать и хотя бы закрепиться в основе, а других кандидатов особо и не видно.

Плюс у американца приятная личка в размере $ 5,75 млн. У «Вашингтона» как раз есть достаточно места под потолком зарплат. Сам контракт будет действовать до конца сезона-2025/2026, так что и время для проверки Зеграса есть, и в случае неудачи его соглашение не будет годами висеть мёртвым грузом на шее «столичных».

Главный вопрос в другом: кого «Вашингтон» может отдать и кем «Анахайм» мог бы заинтересоваться? Пожалуй, боссы «Кэпиталз» могли бы пойти ва-банк, поставив всё на Зеграса и отдав свои немногочисленные пики плюс нескольких средних игроков. Нельзя исключать и варианта, при котором команды привлекут третью сторону. У обеих есть свободное место под потолком зарплат, а у «столичных» ещё и Ник Дауд – лакомый кусочек для ряда клубов уровня плей-офф в дедлайн, если «Кэпиталз» всё же примут на себя роль продавца. И, например, бюджетный Макс Пасиоретти.

В общем, сделка хоть и выглядит сложной, но в то же время вполне реальна. Для «Вашингтона» это был бы дерзкий ход, способный показать настоящие намерения команды по возвращению на вершину.

Но готов ли сам клуб к этому?