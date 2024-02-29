«Авангард» берёт звёздами, «Салават» — глубиной. Превью Кубка Гагарина: Восток

Продолжим наши игры: в день старта плей-офф поговорим о Востоке. Западную часть превью вы можете прочитать здесь:

8. «Амур»

Оценка за регулярку: 4+/5. Несмотря на то что «Амур» располагал бóльшим бюджетом, чем конкуренты за выход в плей-офф, какую-то его часть составляла «дальневосточная надбавка». Несколько высокооплачиваемых хоккеистов, включая первого центра Алекса Бродхёрста, пропустили очень много игр. Андрей Мартемьянов построил команду, которую сложно назвать откатной — это скорее походило на «Вегас» Питера Дебура: тяжеловесный, яростный в единоборствах и с большим количеством не самых эффективных бросков (по их количеству «тигры» идут шестыми в лиге). «Амур» свою задачу выполнил, а попутно обеспечил лучшие сезоны в карьере чуть ли не десятку хоккеистов — от превратившегося в лакомый трансферный лот Егора Коршкова до Кирилла Слепца.

Почему выиграют Кубок Гагарина: ночью хабаровские учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и сразу наступит 2026 год.

Почему не выиграют: не только соперникам надо будет летать к «Амуру», но и им мотаться туда-сюда. Игорь Бобков выдаёт шикарную статистику и может показать 10 суперспасений, но они в любой момент могут быть перечёркнуты ляпсусами, которых тот же Никита Серебряков в «Адмирале» в прошлом году не допускал.

7. «Лада»

Оценка за регулярку: 5/5. Несмотря на то что команда Олега Браташа съехала в таблице по ходу сезона, такой прыти от них всё равно никто не ожидал. Это показывает ревизия прогнозов, которые делали коллеги перед стартом сезона: почти все отправляли Тольятти на последнее место Востока. Ещё на предсезонке «Лада» выглядела командой, против которой будет тяжело играть любому — и на отличную оборонительную систему наложилось немного везения. Парни Браташа — четвёртые в лиге по реализации бросков, хотя реже всего беспокоили чужих вратарей. Круто, что «Лада» перезапустила карьеры Кугрышева и Шумакова, но в следующем сезоне нужно будет усиление — это фактически признал и сам Браташ, который сказал, что этот год планировался на закладывание костяка.

Олег Браташ Фото: photo.khl.ru

Почему выиграют Кубок Гагарина: покушают, поспят, снова покушают, выйдут на игру, заблокируют много бросков, а Подъяпольский будет тащить.

Почему не выиграют: недостаток класса «Лады» виден в первую очередь в большинстве — команда реализует лишь 13% попыток и идёт на последнем месте в лиге. В плей-офф моменты у тольяттинцев будут редкими, реализация должна быть максимальной — и есть ощущение, что ребята типа Джозефса лимит везения исчерпали осенью.

6. «Трактор»

Оценка за регулярку: 3/5. Классно сработал только медиадепартамент «Трактора», который придумывает новые форматы и сделал Алексея Заварухина звездой несостоявшегося фильма «Брат 3». В остальном сезон в Челябинске напомнил разброд и шатание: Анвар Гатиятулин так и не смог освободиться от тактических пут, а Заварухин раскрепостил команду на два десятка игр, но ничего не предложил в чисто тактическом плане. Когда что-то шло не так, «Трактор» в концовке сезона превращался в толпу, которая не знает, что делать и куда бежать. Спасали в основном чудеса от Максима Шабанова, который показал отличный прогресс. На финише регулярки Челябинск подсобрался, однако слишком уж много ходит слухов о проблемах в раздевалке — с такой атмосферой чемпионами не становятся.

Почему выиграют Кубок Гагарина: таланта в этой команде всё-таки очень много — были периоды, когда Никита Тертышный не проходил в состав, и нельзя сказать, что ростер без него выглядел сиротливо.

Почему не выиграют: зачастую этот талант остаётся на бумаге и не используется эффективно. Кроме того, смущает весь штаб «Трактора», где два сезона подряд идёт какая-то чехарда с ассистентами и опытных специалистов не появляется — в плей-офф это может ударить.

5. «Автомобилист»

Оценка за регулярку: 3+/5. Весь регулярный сезон «Автомобилиста» густо окрашен в серые цвета разных оттенков. Я пропустил лишь один матч «Авто» в этом сезоне — и почти все остальные были похожи друг на друга. Никто из игроков команды в этом году не сделал шага вперёд, никто из молодёжи не закрепился в топ-9, а почти все матчи уходили в «тотал меньше». Позитив сезона — игра вратарского дуэта Аликин — Галкин, где более молодой коллега почти отвоевал позицию первого номера, а также лучшее в КХЛ меньшинство. В остальном создаётся странное ощущение: звёзды команды могут забивать, но как будто бы не могут это делать в том стиле, который ставит Николай Заварухин, а игроки нижних звеньев в такой игре моменты генерируют, но не реализуют. Вопросов к тренеру всё равно в разы меньше, чем к менеджменту — год за годом в Екатеринбурге собирают красоту только на бумаге.

Братья Заварухины Фото: photo.khl.ru

Почему выиграют Кубок Гагарина: если вратари сыграют выше своих возможностей, меньшинство останется таким же, как и было в сезоне, а легионеры покажут, что играют не только за бонусы.

Почему не выиграют: весь год от игры «Авто» не было вообще никаких эмоций — и в первую очередь создавалось ощущение, что всё равно самим игрокам. Без огонька в глазах кубки и даже серии не выигрывают, а когда этот огонёк был у игроков, многие из которых получили в Екатеринбурге жирнейшие контакты, вспомнить уже сложно.

4. «Ак Барс»

Оценка за регулярку: 3/5. Домашний лёд в первом раунде — это объективный минимум того, на что «Ак Барс» мог рассчитывать перед сезоном с таким-то составом. Первое место команде Билялетдинова отдавали почти что безоговорочно на фоне того, что у многих конкурентов наступила перестройка той или иной степени глубины, однако на деле казанская команда как будто бы вернулась к мучениям образца странной эпохи Знарка. Правда, пропускал «Ак Барс» достаточно мало и потому держался на плаву. Стоит отметить, что в последних матчах сезона Казань наконец-то стала играть пободрее, но кадровые решения Билялетдинова всё равно вызывают достаточно много вопросов: прямо сейчас, судя по всему, в опалу попал Дмитрий Кагарлицкий.

Почему выиграют Кубок Гагарина: гораздо менее звёздная версия команды в 2015-м дошла до финала при игре, которую хотелось забыть сразу после просмотра. Как ни крути, сила состава в нынешней лиге имеет огромное значение, а Билялетдинов — тренер, который всё ещё умеет тактически переигрывать менее опытных коллег, причём показал он это буквально год назад.

Почему не выиграют: журналисты казанской прессы пишут, что Билялетдинов нынешнего сезона и прошлого — это разные люди и теперь он пытается запихнуть игроков в узкие рамки. После финала-2015 команда через год вылетела от «СЮ» в первом раунде. Аналогия — не аргумент, но параллели так себе.

3. «Салават Юлаев»

Оценка за регулярку: 4+/5. Много чего мы видели в сезонах КХЛ, но такого, чтобы за пару недель без кадровых решений команда превращалась из аморфной массы в бразильских любителей тики-таки, точно нет. Трансферы Ливо и Мелоша помогли «СЮ» набрать приличный ход, но всё-таки стилевое изменение состоялось до них. В первый месяц сезона возникало ощущение, что игрокам «Салавата» вообще запрещено обострять ситуацию с шайбой. Непонятно, сам ли Виктор Козлов переключил тумблер или его попросили, но вскоре «Салават» заиграл от лучших сторон своих форвардов — в пас, быстро, технично, не теряя при этом строгости в прессинге и защитной игре в целом. Под впечатлением от этого эксперты даже стали говорить, что у «СЮ» нет слабых мест, после чего концовку сезона «Салават» смазал. Мелочь, а неприятно.

Виктор Козлов Фото: photo.khl.ru

Почему выиграют Кубок Гагарина: как-то неожиданно «Салават» из команды, где требовали трансферы, превратился в этакий кахаэловский «Сиэтл», где можно собрать четыре очень ровные и уровневые тройки. Александр Самонов демонстрирует лучший процент сейвов для вратаря «СЮ» за 15 лет, и меньше «Салавата» пропускают лишь три команды лиги.

Почему не выиграют: тройки у «СЮ» равные — только вот очевидной суперзвезды там нет. Недавно команда сыграла пару матчей без Джоша Ливо и в целом поэкспериментировала с составом, после чего количество шайб улетело к нулевой отметке, но ведь и Ливо — это не Буше. Сложно вспомнить чемпиона без суперфорварда.

2. «Авангард»

Оценка за регулярку: 5/5. Эта омская команда весной собиралась с бора по сосенке, и, если бы не возвращение Владимира Ткачёва, всё могло повернуться очень плохо. Однако омский воспитанник выбрал родной город, и их связка с Буше снова начала кошмарить лигу. У остальных троек получалось куда хуже, и первые месяца полтора «Авангард» люто хромал, однако выправил дело за счёт бешеного большинства и того, что со времён Хартли игроки Омска всегда готовы ложиться под шайбу. Ближе к дедлайну «Авангард» получил полноценное второе звено, однако тройка из новичков не сработала на 100%. Решение Михаила Кравца разбить Жафярова, Прохоркина и Юрчо оказалось вполне удачным, и Омск может похвастаться звездой даже в третьем звене. Летом ожидания были куда хуже.

Почему выиграют Кубок Гагарина: всегда есть пример «Металлурга»-2014, который доехал до чемпионства на одном суперзвене. Буше подошёл к плей-офф не в лучшей форме, но сложно представить, что этот спад продлится и после завершения регулярки. Если «Авангард» начнёт играть по бразильской системе, то шансов у оппонентов будет маловато.

Почему не выиграют: в атаке у Омска Жафяровы, только вот в защите — подобранные из ВХЛ Чмыхов и Рыков, во второй паре — совсем юный Гуляев. Разрыв между линиями выглядит очень большим, а вратарская позиция не внушает уверенности. Павел Хомченко переиграл своих оппонентов, но для него это будет дебют в Кубке Гагарина, причём в 29 лет!

1. «Металлург»

Оценка за регулярку: 5+/5. При возвращении Андрея Разина изначально закладывалось, что год будет переходным, тренер будет вводить в состав парней, которые пересидели в «Стальных Лисах», а серьёзно спрашивать будут уже на второй сезон. Получилось неожиданно так успешно, что все были поражены. Несмотря на то что «Металлург» весной промахнулся с оффершитами и провалил работу с легионерами, команда заняла первое место в конференции. Гигантский шаг вперёд сделали все юниоры «Магнитки», команда с первых же матчей заиграла в атаку, но оставалась в тени более распиаренных западных коллективов. Даже привлечение лидеров разинской «Северстали», над которым посмеивались, дало эффект, а все разговоры о неурядицах в раздевалке были быстро пресечены.

Андрей Разин Фото: photo.khl.ru

Почему выиграют Кубок Гагарина: будущий оппонент Разина по первому раунду Андрей Мартемьянов был краток: команда без слабых мест, которая умеет играть по заданию и в атаке, и в обороне. По ходу сезона в «Металлурге» подправили и большинство после привлечения в штаб Сергея Мозякина.

Почему не выиграют: это очень молодая команда со всеми родимыми пятнами молодой команды и вратарским дуэтом, которому на двоих еле-еле перевалило за сорок лет. Кроме того, Разин впервые в карьере начинает плей-офф с командой-фаворитом — чего от этого ждать, пока вообще непонятно.