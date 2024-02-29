Грандиозный провал «Локомотива» и конфуз «Ак Барса». Итоги дня плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение, а «Спартак» стал единственной вышепосеянной командой, одержавшей победу.

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29 февраля в первом раунде плей-офф чемпионата Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

На пятой минуте первого периода Александр Шаров с передач Виктора Антипина и Михаила Котляревского открыл счёт в матче. На девятой минуте второго периода Альберт Яруллин с передач Никиты Сошникова и Артёма Блажиевского удвоил преимущество гостей.

На 18-й минуте периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимцев. Тренерский штаб гостей взял запрос на помеху вратарю, но после изучения момента легитимность взятия ворот была подтверждена, а «Трактор» остался в меньшинстве. И менее чем через две минуты Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова сделал счёт 2:2.

В третьем периоде долгое время держалось равенство, но до овертайма дело не дошло. На 18-й минуте игрового отрезка Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва принёс гостям победу во встрече.

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На 13-й минуте первого игрового отрезка Сергей Широков с передач Брукса Мэйсека и Ника Эберта открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Эберт с передач Никиты Трямкина и Кёртиса Валка удвоил преимущество гостей.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб, а в середине третьего периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Радулова одну шайбу казанского клуба отыграл, но на большее казанцев не хватило.

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил 30 бросков по воротам, став одним из главных факторов, приведших команду Николая Заварухина к гостевой победе.

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На седьмой минуте стартового отрезка Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. Спустя две с половиной минуты Егор Савиков с передачи Голдобина удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте первого периода Михал Чайковски с передачи Порядина сделал счёт 3:0.

Через 33 секунды Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина размочил счёт во встрече. На девятой минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Ильина и Николая Буренова сократил отставание «Северстали» до минимума. Третий период получился безголевым. Примечательно, что «Спартак» стал единственной вышепосеянной командой, которая победила в первый день плей-офф КХЛ.

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На шестой минуте первого периода Михаил Григоренко с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Антон Слепышев с передач Григоренко и Никиты Нестерова удвоил преимущество армейцев.

На 12-й минуте второго периода Нестеров с передач Ярослава Дыбленко и Григоренко сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Виталий Абрамов с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова довёл счёт до крупного.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов отыграл «на ноль», отразив 36 бросков и оформив первый шат-аут во всём розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

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Расписание на 1 марта: