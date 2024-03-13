Простите, Заварухины! Итоги прогнозов журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ

Первый раунд Кубка Гагарина — 2024 стал историей, а это значит, что настала пора подвести и итоги прогнозов журналистов «Чемпионата». Напомним, что всем дружным хоккейным отделом мы пытались угадать счёт в каждой из восьми серий, и вот что из этого получилось.
«Динамо» М – «Динамо Мн
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-1
|4-2
|Панышев
|4-2
|Емельянов
|4-1
|Сторожев
|4-1
|Власов
|4-2
|Кузнецова
|4-1
|Лаевский
|4-1
|Макаров
|4-0
Почти все писали, что Минск покусает Москву, но никто не был готов отдать «зубрам» больше двух побед в серии, а превалировали и вовсе более смелые прогнозы. И битва двух столиц показала, что предчувствие нас не обманывало: минское «Динамо», может, и смотрелось на равных с «Динамо» московским, но на классе или на каких-то других качествах бело-голубые почти всегда забирали своё. Однако две победы белорусы наскребли, и этому больше всех рады Панышев и Власов, угадавшие счёт в серии.
СКА – «Торпедо»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-0
|4-1
|Панышев
|4-0
|Емельянов
|4-1
|Сторожев
|4-0
|Власов
|4-1
|Кузнецова
|4-0
|Лаевский
|3-4
|Макаров
|4-1
В «Торпедо» не верил никто, кроме Владимира Лаевского — все остальные журналисты отдела оставляли нижегородцам не более одной победы в серии. После пяти первых периодов противостояния стала закрадываться мысль, что коллега что-то знал, а не просто пошёл наперекор общественному мнению, но затем СКА доказал, что чудес не бывает.
«Локомотив» — ЦСКА
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|3-4
|4-1
|Панышев
|4-3
|Емельянов
|4-3
|Сторожев
|4-3
|Власов
|4-3
|Кузнецова
|4-2
|Лаевский
|4-2
|Макаров
|3-4
Исход этой серии посрамил тех, кто продолжил иррационально и по привычке верить в ЦСКА – то есть Лукина и Макарова. Хотя первую игру «Локомотив» откровенно проспал, во второй сильно помучился, однако затем уверенно переехал армейцев, которые всё-таки сложили оружие ещё в регулярке и не изменились волшебным образом с наступлением плей-офф. Впрочем, счёт в этой серии всё равно никто не угадал: падение чемпиона читалось многими, но в упорной борьбе, а не в пяти матчах с финальным разгромом.
«Спартак» — «Северсталь»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|3-4
|4-1
|Панышев
|4-3
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|3-4
|Власов
|3-4
|Кузнецова
|3-4
|Лаевский
|4-3
|Макаров
|4-3
Эта пара представлялась нашему отделу самой ровной в первом раунде: количество поставивших на «Спартак» и «Северсталь» оказалось одинаковым, при этом семь из восьми опрошенных предположили максимальное количество матчей в серии. Но на деле соперники оказались совершенно разного кубкового уровня, «Северсталь» всерьёз сопротивлялась только в двух первых московских матчах, а уже в Череповце стало ясно, что Лукин, Сторожев, Власов и Кузнецова конкретно сели в лужу со своими прогнозами, не угадав ни победителя пары, ни уровень накала в серии.
«Металлург» — «Амур»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|4-2
|Панышев
|4-2
|Емельянов
|4-1
|Сторожев
|4-2
|Власов
|4-3
|Кузнецова
|4-1
|Лаевский
|3-4
|Макаров
|4-2
А вот эта пара оказалась для нашего отдела весьма читаемой. Никого не смутила разница в посеве между «Магниткой» и «Амуром», абсолютно все ждали, что хабаровчане не останутся в серии без побед, а дальше всех зашёл уже известный вам любитель сенсаций Лаевский. Но «тигры» такой щедрый аванс не оправдали, зато затянули серию до шести матчей, что было заранее известно половине хоккейного отдела.
«Авангард» — «Лада»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|4-1
|Панышев
|4-1
|Емельянов
|4-1
|Сторожев
|4-1
|Власов
|4-2
|Кузнецова
|4-3
|Лаевский
|4-1
|Макаров
|4-0
Редкая серия первого раунда, в которой никто из журналистов не рискнул поставить на андердога. Больше всех в «Ладу» верила Елена Кузнецова, отдавшая тольяттинцам аж три победы, но в результате серия завершилась с самым популярным по прогнозам счётом.
«Салават Юлаев» — «Трактор»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-1
|2-4
|Панышев
|4-2
|Емельянов
|2-4
|Сторожев
|4-3
|Власов
|4-2
|Кузнецова
|4-2
|Лаевский
|4-2
|Макаров
|4-1
А вот это провал. Семь из восьми журналистов отдела, не моргнув глазом, поставили на «Салават», Лукин и Макаров так и вовсе ожидали для уфимцев довольно лёгкую, пятиматчевую прогулки, на деле же всех обставил Сергей Емельянов. Он не только спрогнозировал победу «Трактора», но и счёт в серии угадал. Остальным же остаётся лишь повторять за Никитой Филатовым, что по xG-то прошёл дальше «Салават», и находить себе в этой загадочной фразе утешение.
«Ак Барс» — «Автомобилист»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-1
|1-4
|Панышев
|4-1
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|4-2
|Власов
|4-2
|Кузнецова
|4-2
|Лаевский
|4-2
|Макаров
|3-4
А это уже грандиозный провал. Как «Ак Барса», так и тех, кто по старой памяти верил в казанский клуб. Среди них, кстати, коренной екатеринбуржец Родион Власов, но кто же мог подумать, что всё произойдёт именно так? Братья Заварухины взяли и обставили по полной программе хоккейный отдел «Чемпионата», а результат серии «Ак Барс» — «Автомобилист» себе занести в актив может только Максим Макаров, ожидавший, правда, триумф уральцев только в седьмой игре.
Промежуточные результаты
Итак, правила подсчёта очков у нас просты. Угаданный исход серии – 2 очка, угаданный счёт в серии – 5 очков. После первого раунда Кубка Гагарина в лидеры вырвались Сергей Емельянов и Павел Панышев, а внизу таблицы образовался ярковыраженный пул аутсайдеров.
|Журналист
|Очки
|Емельянов
|23
|Панышев
|21
|Макаров
|18
|Сторожев
|16
|Власов
|16
|Лукин
|11
|Лаевский
|11
|Кузнецова
|10
Что ж, посмотрим, что изменится после четвертьфинала, прогнозы на который будут опубликованы в ближайшее время.