Простите, Заварухины! Итоги прогнозов журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ

Братский тандем с Урала обставил хоккейный отдел по полной программе, а в остальном всё не так уж плохо.

Первый раунд Кубка Гагарина — 2024 стал историей, а это значит, что настала пора подвести и итоги прогнозов журналистов «Чемпионата». Напомним, что всем дружным хоккейным отделом мы пытались угадать счёт в каждой из восьми серий, и вот что из этого получилось.

«Динамо» М – «Динамо Мн

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-1 4-2 Панышев 4-2 Емельянов 4-1 Сторожев 4-1 Власов 4-2 Кузнецова 4-1 Лаевский 4-1 Макаров 4-0

Почти все писали, что Минск покусает Москву, но никто не был готов отдать «зубрам» больше двух побед в серии, а превалировали и вовсе более смелые прогнозы. И битва двух столиц показала, что предчувствие нас не обманывало: минское «Динамо», может, и смотрелось на равных с «Динамо» московским, но на классе или на каких-то других качествах бело-голубые почти всегда забирали своё. Однако две победы белорусы наскребли, и этому больше всех рады Панышев и Власов, угадавшие счёт в серии.

СКА – «Торпедо»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-0 4-1 Панышев 4-0 Емельянов 4-1 Сторожев 4-0 Власов 4-1 Кузнецова 4-0 Лаевский 3-4 Макаров 4-1

В «Торпедо» не верил никто, кроме Владимира Лаевского — все остальные журналисты отдела оставляли нижегородцам не более одной победы в серии. После пяти первых периодов противостояния стала закрадываться мысль, что коллега что-то знал, а не просто пошёл наперекор общественному мнению, но затем СКА доказал, что чудес не бывает.

«Локомотив» — ЦСКА

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 3-4 4-1 Панышев 4-3 Емельянов 4-3 Сторожев 4-3 Власов 4-3 Кузнецова 4-2 Лаевский 4-2 Макаров 3-4

Исход этой серии посрамил тех, кто продолжил иррационально и по привычке верить в ЦСКА – то есть Лукина и Макарова. Хотя первую игру «Локомотив» откровенно проспал, во второй сильно помучился, однако затем уверенно переехал армейцев, которые всё-таки сложили оружие ещё в регулярке и не изменились волшебным образом с наступлением плей-офф. Впрочем, счёт в этой серии всё равно никто не угадал: падение чемпиона читалось многими, но в упорной борьбе, а не в пяти матчах с финальным разгромом.

«Спартак» — «Северсталь»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 3-4 4-1 Панышев 4-3 Емельянов 4-2 Сторожев 3-4 Власов 3-4 Кузнецова 3-4 Лаевский 4-3 Макаров 4-3

Эта пара представлялась нашему отделу самой ровной в первом раунде: количество поставивших на «Спартак» и «Северсталь» оказалось одинаковым, при этом семь из восьми опрошенных предположили максимальное количество матчей в серии. Но на деле соперники оказались совершенно разного кубкового уровня, «Северсталь» всерьёз сопротивлялась только в двух первых московских матчах, а уже в Череповце стало ясно, что Лукин, Сторожев, Власов и Кузнецова конкретно сели в лужу со своими прогнозами, не угадав ни победителя пары, ни уровень накала в серии.

«Металлург» — «Амур»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-2 Панышев 4-2 Емельянов 4-1 Сторожев 4-2 Власов 4-3 Кузнецова 4-1 Лаевский 3-4 Макаров 4-2

А вот эта пара оказалась для нашего отдела весьма читаемой. Никого не смутила разница в посеве между «Магниткой» и «Амуром», абсолютно все ждали, что хабаровчане не останутся в серии без побед, а дальше всех зашёл уже известный вам любитель сенсаций Лаевский. Но «тигры» такой щедрый аванс не оправдали, зато затянули серию до шести матчей, что было заранее известно половине хоккейного отдела.

«Авангард» — «Лада»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-1 Панышев 4-1 Емельянов 4-1 Сторожев 4-1 Власов 4-2 Кузнецова 4-3 Лаевский 4-1 Макаров 4-0

Редкая серия первого раунда, в которой никто из журналистов не рискнул поставить на андердога. Больше всех в «Ладу» верила Елена Кузнецова, отдавшая тольяттинцам аж три победы, но в результате серия завершилась с самым популярным по прогнозам счётом.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-1 2-4 Панышев 4-2 Емельянов 2-4 Сторожев 4-3 Власов 4-2 Кузнецова 4-2 Лаевский 4-2 Макаров 4-1

А вот это провал. Семь из восьми журналистов отдела, не моргнув глазом, поставили на «Салават», Лукин и Макаров так и вовсе ожидали для уфимцев довольно лёгкую, пятиматчевую прогулки, на деле же всех обставил Сергей Емельянов. Он не только спрогнозировал победу «Трактора», но и счёт в серии угадал. Остальным же остаётся лишь повторять за Никитой Филатовым, что по xG-то прошёл дальше «Салават», и находить себе в этой загадочной фразе утешение.

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-1 1-4 Панышев 4-1 Емельянов 4-2 Сторожев 4-2 Власов 4-2 Кузнецова 4-2 Лаевский 4-2 Макаров 3-4

А это уже грандиозный провал. Как «Ак Барса», так и тех, кто по старой памяти верил в казанский клуб. Среди них, кстати, коренной екатеринбуржец Родион Власов, но кто же мог подумать, что всё произойдёт именно так? Братья Заварухины взяли и обставили по полной программе хоккейный отдел «Чемпионата», а результат серии «Ак Барс» — «Автомобилист» себе занести в актив может только Максим Макаров, ожидавший, правда, триумф уральцев только в седьмой игре.

Промежуточные результаты

Итак, правила подсчёта очков у нас просты. Угаданный исход серии – 2 очка, угаданный счёт в серии – 5 очков. После первого раунда Кубка Гагарина в лидеры вырвались Сергей Емельянов и Павел Панышев, а внизу таблицы образовался ярковыраженный пул аутсайдеров.

Журналист Очки Емельянов 23 Панышев 21 Макаров 18 Сторожев 16 Власов 16 Лукин 11 Лаевский 11 Кузнецова 10

Что ж, посмотрим, что изменится после четвертьфинала, прогнозы на который будут опубликованы в ближайшее время.