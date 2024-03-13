В чём подвох для СКА? Изменился ли «Авангард»? Большое превью второго раунда плей-офф КХЛ

Второй раунд — потенциально самое интересное время в плей-офф: это время, когда начинают отсеиваться те, о ком такого нельзя было подумать осенью, а у команд ещё достаточно сил. С чем же подходят к этому этапу восемь оставшихся команд?

«Авангард»

Что показал первый раунд: попытка «Лады» поиграть в системный оборонительный хоккей была успешной первые 10 минут первого матча, потом всё было намного хуже. Для того чтобы «Лада» могла зацепиться за серию, ей нужна была не только своя отличная реализация, но и ошибки игроков соперника — и «Авангард» таких подарков почти не давал, кроме второго матча и отчасти четвёртого.

На фоне дальневосточных мучений «Металлурга» можно догадаться, почему лидеры «ястребов» так вальяжно катались в концовке регулярки — но и соперник во втором раунде у них вроде бы сложнее. Откровенно говоря, серия получилась самой скучной среди всех — но это заслуга «Авангарда», который не вышел на неё расхлябанным и не дал сопернику показать свои лучшие качества. Это и есть главный вывод первого раунда: никаких неприятных сюрпризов.

Что нужно наладить: тактические нюансы. Сложно забыть, как в прошлогоднем восточном финале Михаил Кравец вообще ничего не мог сделать против Зинэтулы Билялетдинова и его хоккея. Теперь звёзды «Авангарда» должны будут не увязнуть в схемах Игоря Никитина, а главный тренер – указать правильную дорогу.

«Автомобилист»

Что показал первый раунд: «Амур» в раздевалке повесил баннер «Были бандой — стали командой», и Николай Заварухин может последовать этому примеру. Все последние годы казалось, что «Автомобилист» в плей-офф сам себе придумает проблему на ровном месте: апофеозом этого стали упущенные за пару минут 3:1 в седьмом матче с «Магниткой» в прошлом сезоне. Даже сейчас ходили разговоры, что не всё в раздевалке гладко и в плане дисциплины, и в плане связи «тренер — команда».

Но в серии с «Ак Барсом» хоккейному миру предстала не ленивая компания, которой было всё равно на сезон после выбивания бонусов за регулярку, а хладнокровный, самоотверженный и безжалостный кулак. В решающем матче серии четвёртое звено фактически было составлено из игроков «Горняка», и было ощущение, что Заварухину проще ставить свой стиль с ними, а не с капризными звёздами. Оценка перспектив «Авто» сейчас сложна: слишком уж пустым был «Ак Барс», чтобы переоценивать уральский клуб, но недооценивать клуб, который выбил самый звёздный состав лиги, нельзя.

Что нужно наладить: созидание в равных составах. «Ак Барс» моментами откровенно вставал в своей зоне, отдавая инициативу «Автомобилисту», но в позиционной атаке не получалось. Артём Лукоянов не просто так плевался: не надо нам ни большинства, ни меньшинства, дайте нам играть в равных составах. Во всех победных матчах «Автомобилист» играл по счёту, трижды открывая счёт в большинстве и однажды – в меньшинстве.

«Автомобилист» — СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Динамо»

Что показал первый раунд: всё было предсказуемо. Если кто-то считал, что одно «Динамо» пройдёт другое, посвистывая и не напрягаясь, то очень сильно ошибался. Главным событием серии стал очередной «пивогейт» вокруг Никиты Гусева, который возродил мемы годичной давности. В шестой игре москвичи выиграли с учётом того, что Никита провёл на льду лишь восемь минут — но показательно, что в этом матче и в пятом, который прошёл без Гусева на льду вообще, команда забросила лишь три шайбы. Это не результативность для клуба, который думает о медалях. Да и команда в отдельные моменты играла слишком осторожно, чем был не особенно доволен сам Алексей Кудашов. Да, это было трудно, но могло быть ещё труднее: серия с Минском может только сильнее закалить чемпионов регулярки.

Что нужно наладить: определиться с первым вратарём. В любом плей-офф наступает момент, когда один становится чётким основным, а второй уходит в запас, а здесь Илья Коновалов и Максим Моторыгин матчи поделили.

«Локомотив»

Что показал первый раунд: когда к концу второго периода второго матча «Локомотив» почти 100 минут не мог забить, казалось, что красно-синий страх Ярославля так устранить и не удалось. Однако точный бросок домоседа Александра Елесина как будто снял ментальные оковы с команды Игоря Никитина, и с лучшей стороны себя показали те парни, которые до этого в плей-офф не блистали: например, забросивший три «грязные» шайбы чистый плеймейкер Денис Алексеев.

Пожалуй, если «Локо» реально сбросил с себя психологический груз, то теперь команду будет сложно остановить. Никитин — не только хороший тактик, но и человек, за которого готова биться раздевалка. Смущает только короткая скамейка: и это вопросы к ярославскому менеджменту, который не смог найти легионеров в атаку, даже не обязательно звёздных. И забудьте стереотипы про откат: мало какая команда демонстрирует такой же качественный прессинг, как «Локомотив».

Что нужно наладить: в решающий момент не сбиваться на броски с любой дистанции, что в регулярке иногда проскальзывало.

«Локомотив» — «Авангард» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Металлург»

Что показал первый раунд: Андрей Разин на пресс-конференции вспоминал, что для «Металлурга» первый раунд – всегда тяжёлый. Босс «Магнитки» это знает прекрасно: в 2016-м его «Автомобилист» закрыл звено Коваржа, но пройти дальше это не помогло, а «Металлург» в итоге стал чемпионом. Сейчас же «Магнитке» достался самый неудобный с точки зрения стиля соперник: высокий, тяжёлый и хорошо играющий в тело «Амур», который в первых матчах серии затянул «Металлург» в свой хоккей.

В решающий момент Разин перетряхнул звенья, и на лидирующие роли вышли как раз те, кому было комфортно играть с Хабаровском: сочетающий в себе злость и мастерство в равных долях Никита Гребёнкин, а также привыкший в Америке собирать «грязные» голы на пятаке Люк Джонсон. Пожалуй, эта парочка и смогла перевернуть ход серии, да и Илья Набоков в ключевой момент серии сыграл спокойнее и увереннее, чем Игорь Бобков. «Спартак» с точки зрения стиля смотрится как раз той командой, в которой можно сыграть в открытый хоккей, и здесь ход серии будет непредсказуем.

Что нужно наладить: игру опытных игроков. «Ребята после матча выбирали лучших. У нас ими были Набоков, Гребёнкин, Канцеров, сегодня Неколенко, но победную забросил Гребёнкин», — говорил после шестого матча серии Разин. Высокооплачиваемые Михайлис, Зернов и Карпов на троих набрали три очка и кучу критики в комментариях: против «Спартака» должны играть все четыре звена.

СКА

Что показал первый раунд: ничего нового. СКА умеет бросать и давить — и даже во втором овертайме второго матча серии, когда команда перешла на три звена ещё в третьем периоде, ногами уделывал совсем поникшее «Торпедо». Если питерские матчи проходили сложно для питерской атаки, то в Нижнем Новгороде им сначала удалось чётко реализовать броски от синей, а потом ещё и воспользоваться тем, что Адам Гуска не вошёл в четвёртый матч. Стоит отметить и немаленький штаб СКА — видеотренеры дважды чётко вмешались в эпизодах с офсайдами и помогли взять челленджи на шайбы, которые могли стать критически важными.

Неприятно удивила травматичность СКА: с другой стороны, при таком стиле она была во многом неизбежной. Однако четыре игрока питерской команды, которые выбыли в первом раунде, получали травмы во вполне рядовых ситуациях, которые происходят в играх нередко. Особенно больно может ударить травма Александра Никишина, который стал ведущим защитником питерского большинства и вообще американскими экспертами считается лучшим молодым хоккеистом вне пределов НХЛ.

Что нужно наладить: тактическую гибкость. Этот стиль не приносил кубков 10 лет назад, и странно ожидать, что соперник с более классными и опытными игроками, чем есть у «Торпедо», не сыграет похитрее. Тот же «Автомобилист» в позиционной обороне весьма крепок.

«Спартак» — «Металлург» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Спартак»

Что показал первый раунд: если вы думали, что «Спартак» — команда одного звена, то забудьте. Серия с «Северсталью» заняла лишь пять игр, но шайбами отметились 13 игроков красно-белых. Классно показали себя хоккеисты, которые проводили большую часть прошлого сезона в Высшей лиге — это и Егор Филин, и Александр Беляев, и Герман Рубцов, которые забили в решающий момент. Можно долго шутить про Ковальчука и запас, но в игровом плане очевидно, что из бегущей команды суперветеран бы выпадал: его влияние нужнее в раздевалке.

«Спартак» от своего стиля отступать не стал, а вот «Северсталь», кажется, поплатилась за своё принципиальное желание избегать силовых приёмов. «Металлург», напротив, готов сыграть жёстко, но только тогда, когда это нужно. Класс спартаковцев в первом раунде был выше молодёжи Череповца — и получится ли закрыть разогнавшуюся молодёжь «Магнитки»?

Что нужно наладить: большинство. Лишь один гол за 19 попыток — ничтожно мало, да ещё и против закалившегося в первом раунде меньшинства «Металлурга».

«Трактор»

Что показал первый раунд: с подачи Никиты Филатова можно почитать о громадном превосходстве «Салавата» по игре, но визуально так вообще не казалось. Да, пожалуй, «СЮ» выглядел опаснее в позиционных атаках, но нельзя сказать, что «Трактор» устроил проходной двор — команда Алексея Заварухина хорошо отвечала в вертикальных контратаках и сыграла терпеливо, но без отката. Тактика по гладкому сезону казалась самым слабым местом Челябинска, и эта ахиллесова пята была устранена: «Трактор» сыграл максимально просто, что после развала образца февраля казалось невозможным. 0:2 команда образца регулярки не отыграла бы точно.

Ну и критикуемые подписания Алексея Волкова проявили себя: Бадди Робинсон показал, что для соперников он вовсе не «братишка», как переводится его прозвище, наказывая не только драками, но и голами, а Зак Фукале поймал плей-оффный режим, которого в его карьере не было очень давно. «Трактор» неожиданно силён глубиной — когда у команды не играют Калинин и Тертышный, но Сошников при этом выходит лишь в четвёртом звене, это неплохо.

Что нужно наладить: тоже большинство. Дело даже не в реализации, а в том, что «Трактор» ничего и не создавал толком, когда играл «5 на 4».