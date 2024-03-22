«Пельмени обыграли кашу? Хорошая шутка!» СКА «горит» 0-3 и другие итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 21 марта 2024 года.

«Автомобилист» в овертайме победил СКА и повёл в серии плей-офф со счётом 3-0

В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб. На 12-й минуте второго игрового отрезка Анатолий Голышев с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Арсений Грицюк с передачи Захара Бардакова восстановил равенство в счёте. В овертайме победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Роман Ротенберг — после третьего поражения: равная серия, надо найти дырки и забить

«Обе команды показали яркий хоккей, игра плей-офф. Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер и сравняли. Играли друг за друга, плечом к плечу, серия продолжается, надо брать следующую игру.

Не хватает голов с пятака? Мы забивали с пятака, надо больше лезть на пятак, нужны рабочие голы. Мы все три игры контролируем шайбу, надо с периметра перейти на пятак и забить. Почему Кадейкин не используется? Сегодня все форварды играли здорово, играют лучшие игроки. Не всё так просто, не буду раскрывать наши секреты.

Уступили по ожидаемым голам? Нужно идти на пятак, обкатывать соперника – поляна позволяет. Отличный лёд здесь, широкая поляна – 28 метров, шире, чем в Питере. Надо вылезать на пятак и забивать голы. Здорово играет вратарь, но здесь надо найти дырки и забить голы

Каша с кефиром не помогает победить уральские пельмени с майонезом? Хорошая шутка, спасибо!» — высказался после матча главный тренер СКА.

Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить «Металлург» в третьем матче серии плей-офф

В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

На пятой минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Иван Морозов с передачи Павла Порядина удвоил преимущество хозяев. На 15-й секунде второго периода Денис Зернов сократил отставание «Магнитки».

В начале третьей двадцатиминутки Макар Хабаров с передач Артёма Минулина и Александра Петунина сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Николай Голдобин с передачи Ивана Морозова вновь вывел красно-белых вперёд. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче. В конце матча Николай Голдобин установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Спартак» установил рекорд посещаемости матчей сезона КХЛ в Москве

В Москве закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба красно-белых. Встречу с уральским клубом посетили 11 128 зрителей. Предыдущий рекорд (10 945 зрителей) был установлен на матче регулярного чемпионата между «Спартаком» и «Ак Барсом» (0:3) 17 февраля.

Главный тренер «Спартака» прокомментировал уверенную победу над «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу над «Металлургом» (5:2) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024. Напомним, московский клуб уступает в противостоянии со счётом 1-2.

«С ребятами разговаривали, сказали, чего не хватает в завершении и в атаке. Всё это сегодня выполнили. Для нас этих голов достаточно, победа есть победа. Довольны тем, что увидели. Первый раунд Бурмистров пропустил, но сегодня его опыт нам помог. Первые 20 минут ему было тяжеловато войти в игру, но он молодец, справился, ребята тоже ему помогли. Сегодня у нас была команда».

Матчи 22 марта