Травмы и переезд на новую арену. Как Ротенберг объяснил вылет СКА из плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге завершилась серия второго раунда Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА. Екатеринбуржцы вновь показали себя грозой фаворитов, отыгравшись по ходу решающего матча со счёта 2:4 и потратив пять игр на проход в следующий раунд. Для «Автомобилиста» эта победа историческая — команда впервые в истории прошла в полуфинал Кубка Гагарина. Армейцы же впервые за 10 лет не смогли преодолеть порог второго раунда. После матча с журналистами пообщались главные тренеры команд.

«Как же не верить в победу, когда занимаешься любимым делом?»

Первым высказался наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин:

«Хорошая игра для болельщиков – много голов, моментов, борьбы, эмоций. Здорово, что верили до конца, придерживались тактики на игру. В начале матча здорово сыграл вратарь соперника, а когда не забиваешь ты, забивают тебе. Здорово, что не опустили руки во втором периоде, когда соперник добавил и повёл в счёте. На третий период команда вышла заряженной и добилась победы. Ребята сделали историю свердловского хоккея, в первый раз команда прошла в третий раунд. Надо не оставаться на месте и идти дальше за счёт командных действий.

Здорово, что забили большинство. На третий период поменяли звенья, выпустили Да Косту в первом звене, и оно сразу гол забило. Попросили в третьем периоде ребят сыграть покороче смены. Ну и гол со стандарта, здорово, что забили, во время паузы обсудили это. Прорыв Макеева? Он один из лидеров команды. Вся команда играла на него, звено ему помогало, здорово, что он забил нужные голы. А так выделять никого не хочу, в концовке, например, Воробьёв заблокировал бросок, тоже очень сильно помогал.

Замена вратаря встряхнула команду. Гaлкин здорово отыграл. Аликин тоже отыграл хорошо, у СКА хорошие нападающие, тяжело ему было эти броски поймать, где-то мы упустили этот момент. Тренер вратарей увидел, что нужно поменять, нагрузили Аликина сильно. И я подумал, что нужно команду встряхнуть.

Была ли недооценка СКА после счёта 3-0? Да какая недооценка, знали, какие тут мастеровитые ребята, игроки сборной России. Им в прошлой игре было некуда отступать, они забили эти голы в четвёртом матче. Мы перебросали соперника, но нам это не пошло на пользу. Все ребята понимают, куда идём и что делаем на льду. Дополнительная мотивировка была не нужна, они сами были как единый кулак.

Тактику где-то меняли по ходу серии, где-то видели в моменте, когда СКА очень агрессивно шёл, просили больше сыграть в ширину, растащить прессинг. В первых матчах пробовали сыграть более активно, а так в основном то, что мы делали, это и есть основная тактика, которая где-то варьируется. Верил ли я в начале серии, что сможем пройти СКА? Как же не верить, если ты занимаешься любимым делом? Верили, а две первые победы в серии ещё больше вселили веру. Главное было объединить игроков в один кулак.

Паники после трёх пропущенных шайб во втором периоде не заметил. Немного тряханул ребят, но здорово, что забили третий гол, а на третий период вышли уже собранными. Павел Дацюк советов не давал, как играть против СКА. Мы общаемся, разговариваем, но именно про СКА… Он может что-то сказать, посоветовать, но конкретики не было. По ходу этой серии он ничего не говорил.

Общий секрет команд братьев Заварухиных в этом плей-офф? Вышли в следующий раунд, это главное. Секрет, наверное, в таком единении команды, в построении коллективов. Успели ли осознать значимость момента? Наверное, хотелось почувствовать этот второй раунд. В своё время я уже выводил «Сибирь» на этот этап, но тогда плей-офф прервали из-за ковида. Здорово, что у города юбилей и мы преподнесли ему такой подарок».

«Потенциал у СКА сумасшедший. Команда может выигрывать кубки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с оптимизмом смотрит в будущее петербургской команды:

«Первый период у нас не получился. Затем хорошо вошли во второй, забили хорошие голы, доминировали. Дальше допустили несколько ошибок, и так сложился результат на сегодняшний день. Хочу поблагодарить соперника за серию, болельщиков — за поддержку на протяжении всего сезона. Да, так вышло, что в первом раунде мы потеряли много ключевых игроков, и ещё многие ребята играли с серьёзными травмами. Из того, что есть, мы вытащили максимум. У команды сумасшедший потенциал, надо просто его реализовать. Команда молодая, были бы в полностью боевом комплекте, то складывалось бы всё по-другому.

Да, тяжёлый переезд на новую арену. Здесь мы как солдаты – нам сказали переехать, и мы переехали. Это тоже повлияло на исход сезона. При 4:2 не получилось строже сыграть из-за удалений, та же самая история, у нас больше ста минут удалений… Но я не буду комментировать работу судейства, все профессионалы. Удаления подвели. Хоккей – игра ошибок, но мы не будем искать виноватых.

Потенциал у команды сумасшедший. Она может выигрывать кубки, я в ней абсолютно уверен. Знаете, когда лидеры получают травмы, защитники… Выходят дублёры на роль лидеров, это не так просто. Но есть ребята, которые здорово себя проявили. Соперник мастеровитый, опытная команда, много лет играют вместе. Тактическая вариативность? Когда выполняли игровое задание, мы побеждали. Здесь были индивидуальные ошибки в исполнении молодых ребят, которые никогда на таком уровне не играли. Мы понимали, что мы рискуем, выпуская их, но у нас выбора не было. Это опыт для них. Нужно только поблагодарить каждого за самоотдачу. Здесь важно продолжать работу, вытаскивать ребят на новый уровень, это процесс.

Что с Никишиным? Знаете, лидеры нашей команды – Никишин, Педан, Алистров, другие важные игроки… Наших ребят сломали в серии первого раунда, так сложилась игра. Не буду раскрывать, какие это травмы, но это серьёзные травмы, которые могут привести к операциям. В моём понимании СКА не нужно обширного переукомплектования. Сейчас у нас команда с хорошим потенциалом развития, в ней собраны ребята, которые могут не один кубок привезти в Санкт-Петербург, мы это обещаем нашим болельщикам. Здесь надо смотреть точечные моменты. На рынке не так много возможностей. Будем смотреть по игрокам, но надо работать с этим составом, оттачивать детали, чтобы выигрывать.

Команда не хотела переезжать на «СКА-Арену» по ходу сезона? Тут у команды даже не надо было спрашивать. Была директива, мы выполняем, это не обсуждается. Наши сотрудники совершили подвиг, наши ребята переехали из того дворца, где привыкли побеждать. Мы не ищем оправданий, просто это усложнило нашу работу, это сто процентов. Знаете, как если вы переезжаете в новый дом, где всё по-новому, всё незнакомое. Я не говорю, что «СКА-Арена» — это плохое место. Это самая большая арена в мире, где мы поставили много рекордов. Можно ли было переехать в межсезонье? У нас не было возможности это обсуждать, мы выполнили директиву.

В перерывах сегодня говорил примерно одно и то же, что надо играть в наш хоккей. Но тут влияет не слово, а дело. Всё шло к нашей победе. И да, индивидуальные ошибки, но они всегда есть в хоккее. Просто лидеры должны побеждать в своих микродуэлях. В первом периоде чувствовалось, что переживали, во втором периоде показали, во что умеют играть. Будем от этого отталкиваться.

Спорная ситуация в концовке основного времени? Я не буду комментировать судейство. Все всё прекрасно понимают и всё видят, наши болельщики и наш город. Наши спонсоры, наши акционеры всё прекрасно понимают. Но мы не ищем оправданий, мы можем побеждать, несмотря ни на что. Был бы у нас полный комплект ребят, мы бы выиграли при любом судействе. А когда команда и так ослаблена, эти околохоккейные факторы влияют. Но я уверен, что в будущем всё будет честно».