СКА вылетел из плей-офф КХЛ! «Автомобилист» сотворил невероятное чудо

Уральский клуб на выезде отыгрался с 2:4 и отправил в отпуск команду Романа Ротенберга. Не смутили даже три пропущенные шайбы за 140 секунд.

По итогам четвёртого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ глобальные задачи СКА и «Автомобилиста» на продолжение противостояния никак не изменились. Армейскому клубу по-прежнему было необходимо выигрывать каждый следующий матч, чтобы во второй раз в истории лиги совершить успешный камбэк со счёта 0-3 в кубковой серии.

Первый шаг в направлении решения этой сложнейшей задачи СКА сделал в Екатеринбурге, одержав гостевую победу (5:2). Вот только общее положение питерских армейцев в этой серии всё ещё оставалось максимально шатким (1-3), ведь уральцам нужно было выиграть всего один матч, чтобы оформить путёвку в полуфинал Кубка Гагарина.

В пятом матче серии плей-офф «Автомобилист» всё ещё не мог рассчитывать на основного защитника Джесси Блэкера, который остался в Екатеринбурге, где продолжает восстановление по индивидуальной программе. Продолжает находиться вне состава и нападающий Сергей Широков, принявший участие лишь в одном матче со СКА.

В свою очередь, французский нападающий Стефан Да Коста наиграл на повышение по звеньям и переместился из четвёртой тройки в третью, поменявшись местами с Данилом Романцевым. Молодого защитника Александра Севостьянова в четвёртой пятёрке заменил нападающий Илья Овчинников. Таким образом, главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин изменил схему заявки с «8+12» на «7+13».

Привычное место на последнем рубеже занял голкипер Евгений Аликин, который в прошлом матче был заменён на Владислава Галкина уже после второй пропущенной шайбы. Что касается СКА, то тренерский штаб армейцев после первой одержанной победы в серии принял решение стабилизировать состав и впервые за долгое время не произвёл ни одной корректировки в сочетаниях в сравнении с предыдущим матчем.

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Самое начало встречи едва не обернулось для СКА форменной катастрофой, но всё ограничилось локальными сложностями. На четвёртой минуте стартового периода Анатолий Голышев получил шайбу за воротами, откуда нашёл передачей Алексея Макеева, который с помощью удачного рикошета от ноги Василия Глотова огорчил Никиту Серебрякова.

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В предыдущих пяти матчах серии неизменно срабатывало главное правило: кто открывает счёт, тот и побеждает. Более того – ранее в нынешнем плей-офф «Автомобилист» выиграл все семь матчей, в которых уральской команде удавалось открывать счёт. В этой связи фактор первой пропущенной шайбы сам по себе не сулил хозяевам ничего благоприятного, но спустя всего несколько смен положение армейцев и вовсе могло стать действительно катастрофическим.

Сначала Брукс Мэйсек вывалился один на один с Серебряковым, убрал под неудобную и бросил в «домик», но голкипер СКА оказался на месте. А в следующей атаке Никита выручил армейцев после броска в упор в исполнении Егора Алексеева. В течение одной минуты гости упустили две прекрасные возможности, чтобы упрочить преимущество в счёте и заставить хозяев по-настоящему волноваться.

Вместо этого важнейшие сейвы российского голкипера вселили позитивный импульс в полевых игроков хозяев, и те очень быстро восстановили равновесие в счёте. Защитник Артём Сергеев классной передачей нашёл под чужой синей линией Арсения Грицюка, экс-форвард «Авангарда» вошёл в зону по центру и из-под Овчинникова бросил точно в левую девятку – Аликин не выручил.

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После забитого гола теперь уже петербуржцы заиграли намного активнее, тут же бросившись вперёд развивать успех. Армейцы обрушили шквал атак на ворота Аликина, ближе всего к голу оказавшись за семь минут до перерыва. Глотов вылетел на рандеву с голкипером «Автомобилиста» и проиграл ему дуэль, далее последовала серия из нескольких добиваний в упор, но шайба в воротах так и не побывала. СКА продолжил штурмовать ворота уральцев, и вот уже Валентин Зыков атаковал с близкого расстояния, но разыгравшийся Аликин легко забрал шайбу в ловушку.

Как и в случае с «Автомобилистом» на старте матча, теперь уже у СКА также не получилось преобразовать волной созданные опасные моменты в такую же серию голов. А вот одной заброшенной шайбы хозяевам не хватило, чтобы уйти на перерыв при равенстве в счёте. Всему виной несдержанность защитника Сергеева, который, по всей видимости, слишком близко к сердцу принял очевидно имевшееся наставление играть как можно жёстче против лидеров соперника. В средней зоне Артём от души зарядил Да Косте в спину, получив две минуты штрафа за блокировку.

«Автомобилист» таким подарком воспользовался, реализовав первое же большинство в этом матче. Хозяева не смогли вывести шайбу из зоны, блестяще сыграл Семён Кизимов, затем игровой снаряд на правом фланге получил Макеев, после чего сместился к штанге и умудрился бросить почти с нулевого угла точно между щитков Серебрякову, оформив дубль и второй раз в матче выведя уральскую команду вперёд.

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В середине второй двадцатиминутки СКА ответил своей реализацией большинства. Первая попытка использовать лишнего у хозяев провалилась, но следующей возможностью сыграть «пять на четыре» петербуржцы воспользовались куда лучше. Защитник гостей Максим Осипов пытался выбросить шайбу через борт, но Марат Хайруллин для начала идеально сыграл на перехвате, чтобы затем вывести Михаила Воробьёва на завершающий бросок в касание.

Гол Воробьёва стал поворотным моментом, развернувшим ход периода на 180 градусов. До второго удаления и пропущенной шайбы «Автомобилист» очень уверенно действовал в обороне, но всего через две минуты Хайруллин выдал сольный номер, приведший к третьей шайбе хозяев в этом матче. Марат совершил перехват ещё в своей зоне, ушёл от Кирилла Воробьёва, ворвался в чужую зону и из-под Осипова из круга бросил точно в ближнюю девятку.

Едва же арбитры совершили вбрасывание в центральном круге, как всего через шесть секунд шайба вновь оказалась за спиной Аликина – отличился Арсений Грицюк. Алекс Гальченюк накрыл Ника Эберта в зоне гостей, Арсений подхватил шайбу в слоте и бросил в «домик» Аликину. Благодаря второй заброшенной шайбе в матче Грицюк присоединился к Макееву в списке игроков, оформивших дубль в этой игре.

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Три шайбы СКА уложились всего в 140 секунд, за которые хозяева превратили 1:2 в 4:2. После четвёртой пропущенной шайбы тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл замену вратаря, отправив отдыхать Аликина и во втором матче подряд прибегнув к услугам Галкина. Могло показаться, что в эти минуты уральская команда угодила даже не в нокдаун, а в настоящий нокаут и уже не будет в состоянии продолжать оказывать сопротивление в этой встрече.

Но «Автомобилист» не сдался и остался в игре. Помогла вторая в матче реализация большинства. В равных составах нападающий гостей Алексей Бывальцев убежал на рандеву с Серебряковым — Никита сначала спас команду, а затем сбил Алексея. За подножку голкипер хозяев получил две минуты, и сам же пострадавший использовал удаление голкипера СКА, сумев до минимума сократить отставание в счёте. Серебряков не видел момент щелчка, поэтому не успел среагировать.

Бессилен оказался голкипер СКА и на самом старте третьего периода после блестящего броска в исполнении Эберта. Допустивший оплошность в эпизоде с четвёртым голом СКА американский защитник восстановил личный статус-кво, отправив четвёртую шайбу в ворота армейской команды. Со старта периода прошла всего 21 секунда, а счёт на табло уже был 4:4.

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Кажется, только в этот момент команды вспомнили, что они вообще-то проводят встречу плей-офф, а не предсезонный матч на турнире имени Пучкова, и что на кону стоит очень многое. На долгое время игра успокоилась, а редкие броски в основном производились с таких позиций, откуда поразить цель можно было бы только при огромной доле везения. С каждой минутой напряжение неумолимо росло. Всё должна была решить одна ошибка или одно гениальное обострение.

И за восемь минут до конца третьего периода всё сошлось воедино в зоне обороны СКА. Армейцы допустили серию позиционных ошибок после проигранного вбрасывания, а Андрей Обидин выцелил бросок и отправил пятую шайбу в ворота петербуржцев. Для 27-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем плей-офф, и в какой же важный момент он его забил.

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После пропущенной шайбы в распоряжении СКА оставалось 8 минут 20 секунд на перевод игры в овертайм. В помощь армейцам было большинство после удаления Сергея Зборовского за выброс шайбы. Не реализовали. Затем совсем уже невынужденное удаление в чужой зоне заработал Кизимов, оставивший гостей в меньшинстве за 97 секунд до финальной сирены.

Хозяева пытались использовать лишнего и сделать 5:5, но этого не случилось, и сезон для СКА оказался завершён. «Автомобилист» совершил крутой камбэк в Санкт-Петербурге со счёта 2:4 и выиграл серию – 4-1. Екатеринбургский клуб первый раз в своей истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина, став вторым участником третьего раунда плей-офф в этом году. Николай Заварухин со своей командой присоединился там к Алексею Заварухину и его «Трактору». Братская сказка продолжается.