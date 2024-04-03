Ставка на разум. Что ждёт «Динамо» после спасительного продления контракта с Кудашовым?

У столичного клуба не было, да и не могло быть адекватного плана B.

Накануне московское «Динамо» провело итоговую пресс-конференцию, посвящённую подведению итогов завершённого для бело-голубых сезона КХЛ. Главным вопросом к президенту – председателю совета директоров столичного клуба Виктору Воронину – было обсуждение дальнейшего будущего главного тренера команды Алексея Кудашова. Понимал это и сам руководитель «Динамо», быстро поставивший точку в этом вопросе.

«Ключевой ответ, который вы все от меня хотите услышать. Алексей Кудашов продолжит работу в «Динамо». Соглашение со специалистом рассчитано на два года», — резюмировал Воронин в своём выступлении.

Необходимо сразу подчеркнуть главный момент, что это не «Динамо» любезно дало Кудашову новый шанс продолжить его работу в организации. У 52-летнего тренера было несколько запасных альтернативных вариантов, которые по своей привлекательности как минимум ничем не уступали предложению бело-голубых. Более того: один из вариантов был куда благоприятнее с точки зрения комфортной работы. Кудашова звали в Казань на многолетний контракт, но Алексей Николаевич ещё не закончил все дела в родном клубе.

«Мы очень благодарны Алексею Кудашову за его стремление работать в нашем клубе. Для него буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук. Я многое не могу рассказать, но хочу выразить Алексею Николаевичу большую признательность за всю работу. «Динамо» для него очень много значит», — заявил генеральный директор московского клуба Сергей Сушко.

Кудашов подписал с «Динамо» двухлетний контракт, а предстоящий сезон станет для него четвёртым в клубе в этом качестве. На протяжении каждого из предыдущих сезонов опытный тренер неизменно справлялся с поставленными ему задачами, которые каждый год менялись и трансформировались в зависимости от нового вектора. В последнем регулярном чемпионате Кудашов со своим тренерским штабом даже перевыполнил задачу, выиграв Кубок Континента, хотя перед началом сезона ставилась задача – войти в топ-3 по итогам гладкой части сезона. Вот только побеждает тренер, скорее вопреки, нежели благодаря.

Для столичной организации, не знавшей никаких титулов с 2014 года, само по себе завоевание Кубка Континента является серьёзным успехом. Хотя сам Кудашов всегда подчёркивал, что не считает этот титул большой личной победой. Впереди «Динамо» ждало выступление в плей-офф, где команду постигла неудача. Во втором раунде бело-голубые «сгорели» «Трактору» (0-4), не выполнив вторую часть задачи на сезон по выходу в полуфинал Кубка Гагарина.

Алексей Кудашов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Ключевые причины сухого поражения в серии с челябинцами лежат на поверхности. Во-первых, команду подвела вратарская линия, потерпевшая поражение по всем статьям в дуэли с Заком Фукале. Разумеется, у динамовской неудачи были и иные причины, о которых вскользь вчера сказал сам Кудашов на пресс-конференции.

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Но ситуация с вратарями оказалась большой динамовской бедой. Достаточно сказать, что в трёх из четырёх матчей серии тренерскому штабу «Динамо» в ходе встреч приходилось производить замену голкипера. Такая чехарда происходила не от хорошей жизни. У основного вратаря Ильи Коновалова серия откровенно не задалась, а молодой дебютант плей-офф Максим Моторыгин оказался ментально не готов к четвёртому матчу, когда бело-голубым уже требовалось настоящее чудо.

В свою очередь, в противоположных воротах Фукале действовал просто превосходно, не допустив провала ни в одном матче. Насколько ключевым игроком Зак является для своей команды, можно было наглядно увидеть на старте серии с «Локомотивом», когда Фукале получил травму, и «Трактор» моментально развалился, перестав получать от своей вратарской линии требуемый эффект.

В плей-офф порой всё решают мелкие детали, тогда как у «Динамо» рухнула в пропасть ключевая линия. Надо понимать, что постоянные вратарские недочёты не проходят бесследно для полевых хоккеистов. Видя, что на последнем рубеже всё плохо, волей-неволей игроки начинают терять уверенность и при каждом случае с тревогой оглядываются назад, ища шайбу в своих воротах. При всём при этом в каждом из сыгранных матчей динамовцы переиграли челябинцев по той самой пресловутой статистике XG, считающей создание голевых моментов. Но это уже в пользу бедных.

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Минувший плей-офф наглядно подчеркнул и другие болевые точки нынешнего «Динамо», широкими мазками обозначив те самые слабые места, исправление которых поможет сделать следующий шаг в развитии клуба. В розыгрыше Кубка Гагарина москвичам не хватило глубины скамейки и адекватной ротации в нижних звеньях. Серьёзный прогресс Егора Римашевского и Игоря Чернышова, который, между прочим, является заслугой тренерского штаба, – это шикарно, но оба хоккеиста проводили свой первый плей-офф на взрослом уровне, а для выполнения серьёзных задач сейчас требовались фигуры немного иного плана.

В дедлайн у «Динамо» существовали различные варианты по усилению состава. В прессе проходила информация, что одним из них было приобретение из «Сочи» Марата Хуснутдинова. И это действительно так. Но трансфер оказался сорван из-за нерасторопности определённых людей в московском клубе. У спортивного блока «Динамо» существовали и другие варианты по созданию необходимой глубины, но в руководстве только отмахивались, говоря, что у вас же есть Гусев и иностранцы, ими и играйте.

Здесь мы переходим к тем самым недоброжелателям Кудашова, которые всё ещё находятся в руководстве организации. Так называемым советникам. На матчах «Динамо» можно наблюдать поразительную картину, как некоторые лица в клубной ложе открыто болеют за команды гостей, чтобы у них наступил удобный случай для подножки Кудашову, а когда столичная команда ведёт в ходе игры с крупным счётом, то эти люди покидают стадион, резко утрачивая всякий интерес к игре.

А что насчёт вопроса с домашним льдом, который в ходе чемпионата в динамовской раздевалке не критиковал только ленивый, но эту ситуацию в клубе никто так и не попытался исправить? Может быть, Алексею Николаевичу со своим тренерским штабом ещё и лёд заливать самостоятельно? И это происходит на домашней арене. Представить подобное развитие событий в любом другом клубе, который декларирует решение серьёзных задач, просто невозможно. Так устроена вся вертикаль «Динамо». Кудашов всё это прекрасно видит, понимает, но продолжает свою борьбу.

Внутри же раздевалки, чем непосредственно и должен заниматься главный тренер, сложился прекрасный микроклимат. И это не пустые слова. Можно ли было представить, чтобы получивший тяжелейшую травму Никита Гусев с таким же усердием и старанием бился бы за тренера в своей предыдущей команде? В серии с минским «Динамо» Гусев получил повреждение, равносильное перелому рёбер, но нашёл в себе силы продолжить плей-офф и при этом оставался лучшим игроком в московском «Динамо». Не будем забывать и про Седрика Пакетта, который доигрывал плей-офф с серьёзным переломом.

«Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

У лучшего же бомбардира регулярного чемпионата КХЛ в конце апреля истекает годичный контракт, и можно не сомневаться, что в случае смены главного тренера Никита спокойно продолжил бы карьеру в другом месте. Например, в том месте, куда отправился бы работать сам Кудашов. И это не шантаж. Это совершенно нормальное явление в профессиональном спорте. Свои деньги Гусев может заработать ещё примерно в 10 командах в этой лиге. Так что Никита может выбирать лучшие условие для себя в плане комфорта, и работа с устраивающим его тренером – важнейший фактор в принятии решения.

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Под Кудашова в клубе остаются и другие ключевые хоккеисты вроде Джордана Уила и Эрика О’Делла. За 31-летнего Уила на трансферном рынке развернулась бы огромная борьба. Известно, что к форварду был предметный интерес у «Авангарда» и «Магнитки», которые готовы были предложить канадцу более выгодные финансовые условия, нежели в Москве. Но Джордан сделал выбор в пользу «Динамо».

Продление контракта с Кудашовым позволяет сейчас осуществить точечные усиления, а не уходить в новую перестройку, которая откинула бы столичную команду на несколько километров назад. Высшее руководство «Динамо» сделало верную ставку на разум, и теперь уже Кудашов сделает всё от себя зависящее, чтобы победить с родным клубом. Но ему будет очень сложно.