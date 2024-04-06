Гребут миллионы, но забыли, как играть в хоккей. 8 самых плохих контрактов в НХЛ

Жёсткий потолок зарплат предъявляет особые требования к продуктивности самых высокооплачиваемых игроков. Если в футболе ты всегда можешь попытаться заменить своего проваливающегося лидера другим, то в НХЛ от плохого контракта просто так избавиться нереально. Проваливающийся лидер с очень большой долей вероятности тянет за собой и команду.

В этом списке не будет ветеранов типа Марк-Эдуара Власика, чей нынешний контракт в большей степени стал платой за лояльность, здесь не будет игроков типа Тайлера Сегина, которые с возрастом чуть отошли на вторые роли. Мы вспомним тех, кому дали много и от которых ожидали много, но игроки по тем или иным причинам этого не дали.

в. Филипп Грубауэр, «Сиэтл»: $ 5,9 млн до 2027 года

Статистика: 33 матча, 13 побед, 89,6% ОБ, КН 2,90

в. Джек Кэмпбелл, «Эдмонтон»: $ 5 млн до 2027 года

Статистика: 5 матчей, 1 победа, 87,3% ОБ, КН 4,5

в. Дарси Кемпер, «Вашингтон»: $ 5,25 млн до 2027 года

Статистика: 33 матча, 13 побед, 89% ОБ, КН 3,31

Вратарская статистика в НХЛ в последние годы просто рухнула — однако некоторые вратари выглядят особенно печально и на этом фоне. Особенно это касается Кэмпбелла, который сейчас даже не играет в основе «Эдмонтона»: ещё после провала на старте сезона американца отправили в АХЛ, и пока у клуба не было повода вызвать его обратно. Большой контракт вратарю, который к 30 годам имел за спиной лишь один сезон в качестве первого номера, сразу казался риском — так оно и вышло.

Два других решения выглядели более логичными. Когда «Сиэтл» увёл у «Колорадо» Грубауэра, это казалось победой новорождённого клуба НХЛ — на деле именно чудовищная игра вратаря, который в первый сезон пропустил 31 гол свыше ожидаемого, привела к провалу. За три сезона в «Кракен» Грубауэр ни разу не вышел за 90% отражённых бросков, а в этом году травма немца дала возможность поиграть в воротах Джоуи Даккорду, с которым «Сиэтл» сразу выдал победную серию. Впрочем, сильно проведённая серия с «Колорадо» не позволяет записать три сезона Грубаэура в категорию «полный провал».

У Кемпера было наоборот — хорошая история игры в регулярном чемпионате, которая сделала бывшего бэкапа претендентом на попадание в олимпийскую сборную, и неудачный плей-офф, пусть и закончившийся чемпионством. «Вашингтон» летом 2022-го ещё декларировал борьбу за плей-офф, пока лидеры были здоровы, и Кемпер должен был закончить короткий вратарский кризис в клубе. И если первый сезон Дарси провёл выше среднего уровня в лиге, то в этом году проиграл конкуренцию Чарли Линдгрену, который тоже до 30 лет ходил во вторых-третьих вратарях, но неожиданно завёлся во второй части сезона и помог «Вашингтону» вернуться в гонку за плей-офф. Получающий в четыре раза больше Кемпер смотрит на это со стороны, сидя на скамейке.

з. Тори Крюг, «Сент-Луис»: $ 6,5 млн до 2027 года

Статистика: 38 (3+35) очков в 75 играх, «-31»

Несмотря на то что «блюзмены» фактически утратили шансы на попадание в плей-офф, лишь два их защитника имеют отрицательную полезность, причём у Мэттью Кессела этот показатель составляет лишь «-2». Можно говорить, что показатель «плюс-минус» устарел и давно ничего не показывает, но за два сезона у Тори совокупные «-56», в этом сезоне хуже Крюга только игроки из откровенно сливных команд.

Тори Крюг Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

Крюг приходил в «Сент-Луис» фактически на место Алекса Пьетранджело, которого не удалось уговорить остаться в Миссури, однако функции у этих игроков кардинально разные: один — габаритный универсал, второй — крепкий по телосложению, но всё-таки невысокий (175 см) распасовщик для большинства, не являющийся идеалом игры в своей зоне. В той же чемпионской защите «Блюз» таких игроков не было, и стиль Крюга выбивался из той философии, которая прививалась в команде много лет. Если первые два сезона прошли для защитника неплохо, то в прошлом году в «Сент-Луисе» что-то надломилось, и не только у него.

В этом плане «Блюз» находятся не в лучшем положении в плане перестройки: все четыре основных защитника команды старше 30 и имеют контракты на несколько лет вперёд. И если Колтон Парэйко и Джастин Фолк имеют ценность на рынке, то сложно представить, как клуб сможет обменять (и сможет ли вообще) почти 33-летнего защитника с таким стилем игры.

з. Дарнелл Нурс, «Эдмонтон»: $ 9,25 млн до 2030 года

Статистика: 26 (9+17) очков в 75 матчах, «+2»

Почти все игроки, приведённые здесь, на свои контракты наработали, но их не отработали. Нурс — случай другой. Изначально было понятно, что это важный для команды с вечными проблемами в обороне защитник, который соответствует уровню первой пары — без изысков, но и без провалов. Понятно, что в «Эдмонтон» звёздных НСА не заманишь даже макдэвидовским калачом, и прошлое руководство обжигалось на большой переплате. Однако даже так сложно объяснить, почему Нурс получил такой контракт.

Если сравнивать Нурса с Макэвоем, Фоксом или Йози, которые получают примерно такие же деньги, то разница видна особенно сильно. Йози пару раз чуть ли не самолично заводил «Нэшвилл» в плей-офф и вполне мог претендовать даже на «Харт», который защитникам не дают почти никогда, Фокс разгоняет атаки, Макэвой играет во всех ситуациях. Нурс же в «Эдмонтоне» не лидер по игровому времени, даже в равных составах сейчас больше играет Бушар, а в меньшинстве тренеры чаще используют Сеси.

Даже если взять показатели продвинутой статистики (процентовка ожидаемых голов, созданные опасные моменты и другие), то Нурс идёт в лучшем случае четвёртым среди защитников «Эдмонтона», проигрывая парням, которые играют на двусторонних контрактах. Если бы Дарнелл получал более логичные и ожидаемые $ 6,5 млн, это явно снизило бы давление на него — возможно, и сам Нурс играл бы спокойнее. Пока что защитник сам стал заложником своего контракта, который только-только вступил в свою силу.

н. Джонни Годро, «Коламбус»: $ 9,75 млн до 2029 года

Статистика: 56 (11+45) очков в 75 матчах, «-26»

С одной стороны, Джонни Хоккей — лучший бомбардир «Коламбуса». С другой стороны, команде от этого вообще никак не лучше, сам Годро пока идёт на абсолютно худший снайперский сезон в карьере, а очковый тотал Джонни был во многом подправлен в последние 20-25 игр, когда «мундиры» потеряли любые шансы хоть на что-то, даже на высокие проценты в драфт-лотерее.

Джонни Годро Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

В «Коламбусе» есть ещё один такой же обладатель высокого контракта, но у Патрика Лайне проблем выше крыши: и игровая зависимость, и травмы, и нелепая попытка тренеров переделать его в центра при полном отсутствии навыков центра, и попадание в Программу помощи игрокам НХЛ. У Годро за два сезона не было ни серьёзных травм, ни дисквалификаций — и тем не менее его продуктивность ужасает. Лишь два левых вингера в НХЛ получают больше, чем Джонни. Можно сказать, что ориентированному на пас Годро толком и не с кем играть в молодом «Коламбусе», но ведь его и брали для того, чтобы прокачивать молодых.

В принципе, а хочет ли Годро напрягаться? Его отправляли в «Нью-Джерси», «Филадельфию», другие клубы с большим давлением от болельщиков и медиа — однако игрок выбрал спокойный «Коламбус», где все уже словно смирились с посредственностью. Пока, такое ощущение, его и так всё устраивает.

н. Джонатан Юбердо, «Калгари»: $ 10,5 млн до 2031 года

Статистика: 47 (11+36) очков в 74 матчах, «-27»

Казусы Юбердо и Годро поразительно похожи. Оба левые вингеры, нацеленные в первую очередь на пас. Оба синхронно выдали лучшие сезоны в своей карьере, после чего получили самые жирные контракты в своей жизни, при этом сменив страну, где играли. Оба оглушительно проваливаются — и, что интересно, даже количество голов и показатель полезности у них одинаковый.

О проблемах Юбердо мы писали в декабре, напомним кратко: сразу после обмена у форварда явно не сложились отношения со старомодным Дэррилом Саттером, и после отставки легенды Юбердо надеялся, что теперь команда заиграет по-другому. В принципе, у Саттера якобы вообще не сложились отношения со звёздами, но и при новом тренере Райане Хаске лучшие стороны Джонатана не использовались, а ему временами как будто было всё равно.

Два первых месяца 2024-го Юбердо начал отлично, набрал 21 очко в 22 матчах и хоть как-то напоминал прежнего себя и человека с гигантским контрактом — правда, в марте продуктивность форварда резко упала. Джонатан провёл немало времени в тройке с Кузьменко и Шаранговичем — любопытно, что по продвинутой статистике это звено лучше всех генерировало моменты, но при этом чуть ли не хуже всех реализовывало. В общем, контракт Юбердо для «Калгари» прочно перешёл в категорию «праздник, который всегда с тобой».

н. Пьер-Люк Дюбуа, «Лос-Анджелес»: $ 8,5 млн до 2031 года

Статистика: 39 (15+24) очков в 76 матчах, «-9»

Понятно, что репутация Дюбуа была крепко подмочена ещё легендарной забастовкой на льду во время игры в «Коламбусе». Понятно, что ПЛД никогда не показывал суперзвёздной статистики. Понятно, что уже в «Виннипеге» снова начали ходить слушки о том, что Дюбуа как человек — настоящая редиска. Однако такого оглушительного провала от во всех смыслах дорогого новичка не мог представить вообще никто.

Несмотря на то что «Лос-Анджелес» отдал за Дюбуа четыре актива, всё равно казалось, что клуб получил лучшего игрока в сделке и на бумаге сделал свою ось центров фантастически глубокой. И ведь самые первые матчи были неплохими, Дюбуа в роли второго центра оформил дубль за 12 секунд в четвёртой игре сезона. Впрочем, всё это куда-то быстро испарилось даже в те моменты, когда «Лос-Анджелес» на старте сезона выглядел самой опасной командой лиги. Фанаты стали быстро поражаться ленивости форварда, которому как будто было просто наплевать.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

В январе Дрю Даути обрушился на своих партнёров после серии неудачных игр: «В нашей раздевалке есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках». Фанаты со смехом писали, что Дюбуа даже набранные очки уже не беспокоят. «Я смотрел за его игрой вживую — да, у него есть талант, но он ужасно мягкий. В нём нет ни капли злости. Я ненавижу придираться к конкретным игрокам, но в случае с Дюбуа это делать очень легко», — недавно заявил один из самых заметных игроков НХЛ 90-х Джереми Рёник.

На фоне того, что в «Виннипеге» успешно играет более молодой, задорный, но одновременно более травматичный Габриэль Виларди, болельщики «Кингз» уже жаждут увольнения генменеджера Роба Блэйка. Самые горячие головы уже предлагают выкупить контракт Дюбуа этим летом, если он вдруг не возьмётся за голову. Недавно ПЛД набрал три очка в игре с «Сиэтлом», но одна игра не может скрасить впечатление не только от сезона, но и от всей довольно скандальной карьеры.