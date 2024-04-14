Сын Овечкина забил вратарю «Вашингтона», в ВХЛ определились финалисты. Итоги дня в хоккее

Россиянин выиграл гонку бомбардиров в USHL, а защитник «Кэпс», которого увезли на носилках в матче с «Тампой», пропустит остаток регулярки.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 апреля 2024 года.

Россиянин Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром USHL

18-летний российский нападающий «Маскегон Ламберджекс» Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром главной юниорской лиги США (USHL).

Гридин забросил 38 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 83 (38+45) очка в 60 играх, и оторвался от ближайшего конкурента на пять очков. В списке лучших снайперов лиги Гридин занял четвёртое место. «Маскегон Ламберджекс» по итогам регулярного сезона занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков после 62 сыгранных встреч.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 в следующем сезоне будет выступать в NCAA за университет Мичигана.

Сын Овечкина забил гол вратарю «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привёл сына Сергея на тренировку команды. Ови-младший не только вышел на лёд в форме «Кэпиталз», но и забил гол в ворота Дарси Кемпера.

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Сергей Овечкин увлекается хоккеем, как и его отец, а год назад принял участие в Матче звёзд НХЛ – там вместе с отцом и Сидни Кросби он поучаствовал в конкурсе эффектных буллитов, реализовав «три в ноль».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.

Напомним, сегодня, 14 апреля, «Вашингтон» играл с «Тампой». Матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин закончил с коэффициентом полезности «-1». На данный момент «Кэпиталз» вернулись в зону плей-офф.

Дженсен, которого увезли на носилках в матче с «Тампой», пропустит остаток регулярки

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2.

В первом периоде защитник «столичных» Ник Дженсен получил повреждение после силового приёма нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта. Чтобы покинуть лёд, игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период.

Как сообщает сайт The Hockey News, сегодня утром Дженсен посетил тренировочный центр «Вашингтона». Никаких серьёзных травм у хоккеиста не обнаружено, однако он пропустит оставшиеся игры регулярки. В текущем сезоне Дженсен провёл 78 матчей, в которых заработал 14 (1+13) очков и показатель полезности «-9».

В финале Кубка Петрова сыграют АКМ и «Нефтяник»

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился решающий, седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

Заброшенные шайбы в составе альметьевского клуба на свой счёт записали Денис Цуканов и Иван Емец, оформивший дубль. У «Рубина» отличились Никита Попугаев и Илья Берестенников.

После этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Нефтяника». Таким образом, команда Артёма Анисимова вышла в финал Кубка Петрова, где сыграет с АКМ, который ранее выбил в полуфинале «Югру» со счётом 4-1.

Так как тульская команда имеет более высокий номер посева (4) по итогам регулярного чемпионата, серия начнётся на домашней площадке АКМ.

Расписание выглядит так:

18 апреля — Тула;

19 апреля — Тула;

22 апреля — Альметьевск;

23 апреля — Альметьевск.

Дополнительные матчи в случае необходимости:

26 апреля — Тула;

28 апреля — Альметьевск;

30 апреля — Тула.