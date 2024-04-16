Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ

Коннор Макдэвид пропустил три матча «Эдмонтона», чтобы триумфально вернуться — капитан «Ойлерз» забросил шайбу уже через 53 секунды после начала матча с «Сан-Хосе», а ближе к концу второго периода помог отличиться Заку Хайману, набрав 132-е очко в сезоне. В гонке за «Арт Россом» ему это уже не поможет — Коннор пропустил слишком много времени (да, даже три матча в этой битве — много), да и ещё до травмы он далековато отпустил Никиту Кучерова и Натана Маккиннона, поэтому награду самому результативному игроку регулярного чемпионата он точно не получит.
Однако есть показатель, по которому Макдэвид обогнал обоих — голевая передача на Хаймана стала для него 100-й (!) в этой регулярке. Канадец стал первым игроком в XXI веке, сумевшим добраться до этой отметки — чуть раньше сегодня это мог сделать Кучеров, но в игре с «Баффало» он отдал только один ассист и пока остановился на отметке в 99 результативных пасов. У него ещё будет возможность присоединиться к Коннору в последнем матче сезона с «Торонто», но пока же Макдэвид является единственным хоккеистом за последние 33 года, сумевшим добраться до трёхзначного показателя передач в рамках одного «гладкого» чемпионата.
Последним игроком до форварда «нефтяников», которому удавалось совершить подобное, был — какая неожиданность — Уэйн Гретцки. В сезоне-1990/1991 он, будучи хоккеистом «Лос-Анджелеса», оформил 122 ассиста. Рекорд же по голевым передачам за один регулярный чемпионат — сделайте удивлённое лицо ещё раз — тоже принадлежит ему — в сезоне-1985/1986 Гретцки помог отличиться партнёрам по «Эдмонтону» аж 163 раза! За 80 матчей! А знаете, кто по этому показателю занимает второе место? А третье? Пятое? Седьмое? У вас одна попытка.
|№
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|Матчи
|Голевые передачи
|1
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1985/1986
|80
|163
|2
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1984/1985
|80
|135
|3
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1982/1983
|80
|125
|4
|Уэйн Гретцки
|«Лос-Анджелес»
|1990/1991
|78
|122
|5
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1986/1987
|79
|121
|6
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1981/1982
|80
|120
|7
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1983/1984
|74
|118
|8
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|1988/1989
|76
|114
|9
|Уэйн Гретцки
|«Лос-Анджелес»
|1988/1989
|78
|114
|10
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1987/1988
|64
|109
|11
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1980/1981
|80
|109
|12
|Уэйн Гретцки
|«Лос-Анджелес»
|1989/1990
|73
|102
|13
|Бобби Орр
|«Бостон»
|1970/1971
|78
|102
|14
|Коннор Макдэвид*
|«Эдмонтон»
|2023/2024
|75
|100
|15
|Никита Кучеров*
|«Тампа-Бэй»
|2023/2024
|80
|99
* — текущий сезон
Доминирование Гретцки, конечно, поражает, но приятно видеть, что история творится и прямо сейчас — ранее до отметки в 100 передач добирались всего трое игроков, а в этом сезоне это могут сделать сразу двое. Вернее, один уже сделал — будем надеяться, что и Кучеров присоединится к этому списку. А ведь до регулярки-2023/2024 ни один игрок в XXI веке не отдавал даже 90 голевых пасов — сейчас же две суперзвезды лиги уверенно преодолели этот рубеж.
Макдэвид же и вовсе может стать первым после Гретцки и Лемье — в отличие от Кучерова, Коннор может выйти на лёд ещё в двух матчах регулярного сезона, и задача сделать в них как минимум два, а то и три ассиста выглядит более чем реальной. Теоретически и Никита имеет шансы хотя бы догнать Орра — 86-й номер «Тампы» уже не раз доказывал, что оформить ассистентский хет-трик для него не является чем-то из ряда вон.
Впрочем, с большой долей вероятности единоличный рекорд XXI века себе заберёт именно Макдэвид. А уже в следующем сезоне мы будем наблюдать за тем, смогут ли два лучших ассистента современности (а может, и кто-нибудь ещё) забраться так же высоко.