Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ

Коннор Макдэвид пропустил три матча «Эдмонтона», чтобы триумфально вернуться — капитан «Ойлерз» забросил шайбу уже через 53 секунды после начала матча с «Сан-Хосе», а ближе к концу второго периода помог отличиться Заку Хайману, набрав 132-е очко в сезоне. В гонке за «Арт Россом» ему это уже не поможет — Коннор пропустил слишком много времени (да, даже три матча в этой битве — много), да и ещё до травмы он далековато отпустил Никиту Кучерова и Натана Маккиннона, поэтому награду самому результативному игроку регулярного чемпионата он точно не получит.

Однако есть показатель, по которому Макдэвид обогнал обоих — голевая передача на Хаймана стала для него 100-й (!) в этой регулярке. Канадец стал первым игроком в XXI веке, сумевшим добраться до этой отметки — чуть раньше сегодня это мог сделать Кучеров, но в игре с «Баффало» он отдал только один ассист и пока остановился на отметке в 99 результативных пасов. У него ещё будет возможность присоединиться к Коннору в последнем матче сезона с «Торонто», но пока же Макдэвид является единственным хоккеистом за последние 33 года, сумевшим добраться до трёхзначного показателя передач в рамках одного «гладкого» чемпионата.

Последним игроком до форварда «нефтяников», которому удавалось совершить подобное, был — какая неожиданность — Уэйн Гретцки. В сезоне-1990/1991 он, будучи хоккеистом «Лос-Анджелеса», оформил 122 ассиста. Рекорд же по голевым передачам за один регулярный чемпионат — сделайте удивлённое лицо ещё раз — тоже принадлежит ему — в сезоне-1985/1986 Гретцки помог отличиться партнёрам по «Эдмонтону» аж 163 раза! За 80 матчей! А знаете, кто по этому показателю занимает второе место? А третье? Пятое? Седьмое? У вас одна попытка.

№ Игрок Клуб Сезон Матчи Голевые передачи 1 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1985/1986 80 163 2 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1984/1985 80 135 3 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1982/1983 80 125 4 Уэйн Гретцки «Лос-Анджелес» 1990/1991 78 122 5 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1986/1987 79 121 6 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1981/1982 80 120 7 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1983/1984 74 118 8 Марио Лемье «Питтсбург» 1988/1989 76 114 9 Уэйн Гретцки «Лос-Анджелес» 1988/1989 78 114 10 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1987/1988 64 109 11 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1980/1981 80 109 12 Уэйн Гретцки «Лос-Анджелес» 1989/1990 73 102 13 Бобби Орр «Бостон» 1970/1971 78 102 14 Коннор Макдэвид* «Эдмонтон» 2023/2024 75 100 15 Никита Кучеров* «Тампа-Бэй» 2023/2024 80 99

* — текущий сезон

Доминирование Гретцки, конечно, поражает, но приятно видеть, что история творится и прямо сейчас — ранее до отметки в 100 передач добирались всего трое игроков, а в этом сезоне это могут сделать сразу двое. Вернее, один уже сделал — будем надеяться, что и Кучеров присоединится к этому списку. А ведь до регулярки-2023/2024 ни один игрок в XXI веке не отдавал даже 90 голевых пасов — сейчас же две суперзвезды лиги уверенно преодолели этот рубеж.

Макдэвид же и вовсе может стать первым после Гретцки и Лемье — в отличие от Кучерова, Коннор может выйти на лёд ещё в двух матчах регулярного сезона, и задача сделать в них как минимум два, а то и три ассиста выглядит более чем реальной. Теоретически и Никита имеет шансы хотя бы догнать Орра — 86-й номер «Тампы» уже не раз доказывал, что оформить ассистентский хет-трик для него не является чем-то из ряда вон.

Впрочем, с большой долей вероятности единоличный рекорд XXI века себе заберёт именно Макдэвид. А уже в следующем сезоне мы будем наблюдать за тем, смогут ли два лучших ассистента современности (а может, и кто-нибудь ещё) забраться так же высоко.