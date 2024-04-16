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Коннор Макдэвид первым в XXI веке отдал 100 передач за сезон НХЛ, у кого рекорд, Гретцки, Лемье, Кучеров, статистика

Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ
Дмитрий Сторожев
Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье?
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Догнать Кучерова в гонке бомбардиров не получится, но в гонке ассистентов Коннор, похоже, взял верх.

Коннор Макдэвид пропустил три матча «Эдмонтона», чтобы триумфально вернуться — капитан «Ойлерз» забросил шайбу уже через 53 секунды после начала матча с «Сан-Хосе», а ближе к концу второго периода помог отличиться Заку Хайману, набрав 132-е очко в сезоне. В гонке за «Арт Россом» ему это уже не поможет — Коннор пропустил слишком много времени (да, даже три матча в этой битве — много), да и ещё до травмы он далековато отпустил Никиту Кучерова и Натана Маккиннона, поэтому награду самому результативному игроку регулярного чемпионата он точно не получит.

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Однако есть показатель, по которому Макдэвид обогнал обоих — голевая передача на Хаймана стала для него 100-й (!) в этой регулярке. Канадец стал первым игроком в XXI веке, сумевшим добраться до этой отметки — чуть раньше сегодня это мог сделать Кучеров, но в игре с «Баффало» он отдал только один ассист и пока остановился на отметке в 99 результативных пасов. У него ещё будет возможность присоединиться к Коннору в последнем матче сезона с «Торонто», но пока же Макдэвид является единственным хоккеистом за последние 33 года, сумевшим добраться до трёхзначного показателя передач в рамках одного «гладкого» чемпионата.

Последним игроком до форварда «нефтяников», которому удавалось совершить подобное, был — какая неожиданность — Уэйн Гретцки. В сезоне-1990/1991 он, будучи хоккеистом «Лос-Анджелеса», оформил 122 ассиста. Рекорд же по голевым передачам за один регулярный чемпионат — сделайте удивлённое лицо ещё раз — тоже принадлежит ему — в сезоне-1985/1986 Гретцки помог отличиться партнёрам по «Эдмонтону» аж 163 раза! За 80 матчей! А знаете, кто по этому показателю занимает второе место? А третье? Пятое? Седьмое? У вас одна попытка.

ИгрокКлубСезонМатчиГолевые передачи
1Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1985/198680163
2Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1984/198580135
3Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1982/198380125
4Уэйн Гретцки«Лос-Анджелес»1990/199178122
5Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1986/198779121
6Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1981/198280120
7Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1983/198474118
8Марио Лемье«Питтсбург»1988/198976114
9Уэйн Гретцки«Лос-Анджелес»1988/198978114
10Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1987/198864109
11Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1980/198180109
12Уэйн Гретцки«Лос-Анджелес»1989/199073102
13Бобби Орр«Бостон»1970/197178102
14Коннор Макдэвид*«Эдмонтон»2023/202475100
15Никита Кучеров*«Тампа-Бэй»2023/20248099

* — текущий сезон

Доминирование Гретцки, конечно, поражает, но приятно видеть, что история творится и прямо сейчас — ранее до отметки в 100 передач добирались всего трое игроков, а в этом сезоне это могут сделать сразу двое. Вернее, один уже сделал — будем надеяться, что и Кучеров присоединится к этому списку. А ведь до регулярки-2023/2024 ни один игрок в XXI веке не отдавал даже 90 голевых пасов — сейчас же две суперзвезды лиги уверенно преодолели этот рубеж.

Макдэвид же и вовсе может стать первым после Гретцки и Лемье — в отличие от Кучерова, Коннор может выйти на лёд ещё в двух матчах регулярного сезона, и задача сделать в них как минимум два, а то и три ассиста выглядит более чем реальной. Теоретически и Никита имеет шансы хотя бы догнать Орра — 86-й номер «Тампы» уже не раз доказывал, что оформить ассистентский хет-трик для него не является чем-то из ряда вон.

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Впрочем, с большой долей вероятности единоличный рекорд XXI века себе заберёт именно Макдэвид. А уже в следующем сезоне мы будем наблюдать за тем, смогут ли два лучших ассистента современности (а может, и кто-нибудь ещё) забраться так же высоко.

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