«Торпедо» хочет сыграть с «Детройтом», 52-летний Яромир Ягр забил гол. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 апреля 2024 года.

Никита Кучеров вписал себя в историю НХЛ

Никита Кучеров в заключительном матче «Тампы» в регулярке НХЛ с «Торонто» установил несколько исторических достижений.

Он стал первым российским хоккеистом, который сделал 100 передач в одном сезоне НХЛ. Кроме того, он стал третьим игроком в истории лиги после Уэйна Гретцки и Марио Лемье, который в одном сезоне забил не менее 40 голов и сделал не менее 100 передач.

Ранее 100 передач в сезоне также сделал Коннор Макдэвид. Это второй случай в истории НХЛ, когда два игрока выполнили 100 и более передач в одном сезоне. Впервые это произошло в сезоне-1988/1989, когда Уэйн Гретцки и Марио Лемье сделали по 114 результативных передач.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».

Малкин обошёл Яри Курри и вышел на единоличное 34-е место по ассистам в истории НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Таким образом, по итогам этой игры на счету 37-летнего Малкина стало 798 результативных передач в 1145 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное 34-е место в истории, обойдя Яри Курри. Следующей целью россиянина является Пьер Тарджон (812).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах, однако его команда не смогла выйти в плей-офф, завершив сезон на пятом месте Столичного дивизиона с 88 очками.

«Торпедо» хочет вернуть Жафярова

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал контрактное предложение нападающему Дамиру Жафярову.

«Мы всё это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определённой степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше всё зависит от того, какой он карьерный путь выберет. Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодёжью Дамир смог бы вернуть себя лучшего, если перейдёт в «Торпедо», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Ларионов: губернатор просит сыграть матч «Торпедо» с «Детройтом» в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов выразил благодарность болельщикам нижегородского клуба и заявил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин просит сыграть матч «Торпедо» с «Детройтом» на новой арене клуба.

«Отдельное спасибо нашим болельщикам. Поддержка колоссальная, где бы ты ни был: в Москве, в Норильске. Огромное количество мальчишек спрашивает про «Торпедо». В Дубае тоже знают, что такое «Торпедо», просят, чтобы приехали. Губернатор просит сыграть матч «Торпедо» с «Детройтом». «Детройту» будет 100 лет, «Торпедо» через два года – 80. Это было бы здорово сыграть на новой арене эту игру, это в наших силах», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

52-летний Яромир Ягр забил гол в чемпионате Чехии

52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр вышел на лёд во встрече плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин». На второй минуте первого периода Ягр открыл счёт в матче, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Во втором периоде чешский форвард отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Кладно» со счётом 7:2.

Как сообщает журналист Зденек Янда на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге. Яромиру 52 года и 63 дня. Он улучшил результат Горди Хоу, который в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 за «Кладно» Ягр сыграл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).

«Металлург» выиграл первый матч финала Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом»

«Металлург» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина – 2024 со счётом 2:1 и повёл в серии – 1-0.

В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьего игрового отрезка нападающий железнодорожников Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Георгия Иванова открыл счёт во встрече и, соответственно, стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина — 2024. Через две минуты и 15 секунд Никита Михайлис с передачи Александра Петунина восстановил равенство в счёте. За полторы минуты до конца периода Александр Петунин с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина принёс уральскому клубу победу в игре.

Напомним, второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

Василий Подколзин договорился о новом контракте с «Ванкувером»

«Ванкувер Кэнакс» объявил сегодня, 18 апреля, о том, что клуб достиг соглашения с российским нападающим Василием Подколзиным о новом двухлетнем контракте. Среднегодовая зарплата составит $ 1 млн.

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой, пытаясь стать более стабильным хоккеистом. Хотя ему ещё есть куда расти, начало года демонстрирует тот тип приверженности и преданности делу, которого мы хотим от всех наших игроков. Наш клуб надеется помочь Василию продолжать совершенствоваться и становиться лучше», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

Напомним, 22-летний форвард в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.