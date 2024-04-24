«Тампа» дойдёт туда, куда её дотащит Кучеров». Без голов своего лидера «молнии» ужасны

Когда «Флорида» и «Тампа» только появились в НХЛ в начале 90-х, это быстро стало горячим дерби. «Молнии» какое-то время даже не признавали то, что «пантеры» узурпировали за собой весь бренд штата, указывая их на видеокубе домашней арены как «Майами». Масла в огонь подливало и то, что руководителями команд были великие Бобби Кларк и Фил Эспозито. Однако дерби относительно быстро поугасло — долгое время обе команды телепались где-то в конце таблицы, и посещаемость во Флориде была грустной.

Однако в последние несколько лет обе команды ворвались в элиту НХЛ — благодаря мудрой политике лиги, которая проводит два первых раунда плей-офф внутри дивизионов, команды встречаются в плей-офф уже трижды за последние четыре года. Сначала оба клуба во время этих встреч были на разных стадиях развития: «Флорида» образца 2021-го ещё строилась, через год «пантеры» даже после доминирующей игры в регулярке имели кучу дыр в составе: 0-4 во втором раунде оказались шокирующими, но вполне заслуженными.

Из чисто техничной и атакующей команды «пантеры» решили превратиться в этакий восточный «Вегас»: на рынке «Флорида» поставила на форвардов, которые умеют прессинговать, забивать «грязные» голы, отрабатывать в обороне, но всё-таки обладают и большим мастерством (Ткачук, Райнхарт, Беннетт). Пол Морис первые полгода в новом клубе провалил, но привил «Флориде» монструозный прессинг, благодаря которому команда смогла в прошлом году выиграть Восток. По сравнению с «Вегасом» у «пантер» страдала только защита, и она была усилена летом приглашением сразу трёх неплохих игроков (Экман-Ларссон, Миккола, Куликов).

В «Тампе» всё было совсем иначе. Благодаря потолковым штучкам «молнии» в два ковидных года имели самый глубокий состав в лиге без какой-то конкуренции, а потом драфт расшрения и рынок свободных агентов высушили глубину команды. Её окончательно добили ошибки менеджмента и прекращение резкого прогресса от проспектов команды — каждый год «Палатов» из седьмого раунда было таскать невозможно. В результате «Тампа» этого года превратилась в компанию «Кучеров и друзья»: на отдельных отрезках сезона и Виктор Хедман, и Андрей Василевский имели сильные спады, а вот Никита играл стабильно весь год.

Серия «Флорида» — «Тампа-Бэй» Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

При всём этом «Флорида» сама, скорее всего, проводит последний год с такой глубиной состава — летом на рынок выходит чуть ли не дюжина хоккеистов. Акции «Тампы» против команды с четырьмя сильными звеньями смотрелись изначально бледновато, и команда могла выезжать на том, на что обычно надеются аутсайдеры: на сильном индивидуальном перформансе лидеров (Василевского и Кучерова), на максимальной реализации моментов и идеальной игре спецбригад.

И дебют первого матча показал, что «Тампа» к такому сопернику всё-таки не была полноценно готова. Сложно было вспомнить, когда в матче двух команд, между которыми не было пропасти в таблице, одна из них выдала настолько плохой отрезок. 15 минут «Флорида» кошмарила «Тампу» максимально агрессивным удушающим прессингом, провоцируя потери на чужой половине, попытки защитников начать атаку длинным пасом тонули в средней зоне, «молнии» визуально проигрывали всю борьбу. Важно было и то, что «Флорида», которая и так больше играла с шайбой, старалась завершать чуть ли не каждый эпизод силовым приёмом — пусть статистики арены записывали в хиты и довольно слабенькие тычки. Во втором матче старт получился схожим.

Впрочем, один удачный момент моментально будил всю «Тампу» и включал режим если не зверя, то более близкий к чемпионским годам. Этот скилл пробуждался в моменты: в первой игре после одного броска за 16 минут одна яростная атака после вбрасывания привела к намного более бодрой концовке первого периода. За первые 16 минут второй игры «Тампа» беспокоила Бобровского ровно столько же раз, однако гол в дебюте второго периода разбудил команду, которая нанесла сразу 15 бросков за 20 минут: за остальные 40 с небольшим случилось лишь восемь. Сразу же появились и скоростные атаки, и в ситуации «4 на 4» начинали проходить комбинации.

Правда, весь этот уровень «Тампа» держит лишь отрезками — ну а кому его держать постоянно? Джон Купер после провальной игры в атаке решил снова перейти на схему «7+11» с четырьмя неполными звеньями атаки, чтобы лидеры команды получали чуть больше игрового времени. Это хорошо работало в чемпионские годы, когда у «молний» был куда лучше подбор форвардов. Показательно, что во второй игре честный трудяга третьего звена Ник Пол провёл 22 минуты — на одном уровне с Кучеровым и Стэмкосом.

Ну а что же Кучеров? Его бьют — и в этом все могли убедиться ещё в моменте с Владимиром Тарасенко в дебюте первой игры. Сибирский форвард потом не прекратил своих попыток, которые были уже менее эффектными, но всё-таки были. Никаких откровений — с лидерами всегда играют плотнее, чётче опекают и всегда стараются приложить их о борт при первой возможности. Относительно разгулялся Кучеров только в четырёхминутном большинстве второй игры, когда пару раз беспокоил Бобровского мощными, но дальними бросками из круга вбрасывания.

Возможно, из-за этого Кучеров сбивается не на самые эффективные броски: за два матча у него 14 попыток, из которых лишь три дошли до створа. Индивидуальный xG Никиты пока что лишь восьмой в команде, и впереди недавний игрок фарма Чаффи. Всё это порой напоминает «дабл-тим» из баскетбола. «Кучеров не играет плохо — но это явно не тот игрок, которого мы видели по ходу регулярного чемпионата», — пишет бывший журналист Майк Коркоран.

На Андрея Василевского навалились Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

Зато Василевский после ужасной прошлогодней серии с «Тампой» выдаёт звёздную игру в воротах — правда, «молнии» за два гостевых матча не смогли вести в счёте хотя бы секунду. «Василевский лично затащил команду в овертайм во второй игре — он столкнулся не просто с 37 бросками, а с целым потоком моментов после контратак, подправлений и добиваний», — пишет журналист Tampa Bay Times Джон Романо. Сайт продвинутой статистики Natural Stat Trick насчитал у «Флориды» сразу 26 моментов высокой опасности: например, «Ванкувер» и «Нэшвилл» создали столько в игре на двоих.

Что может повернуть серию в другую сторону? Например, травмы — «Флорида» во второй игре потеряла своего второго центра Беннетта, чей злющий стиль игры как раз ложился в плей-оффный хоккей. Конечно, это не критическая потеря, но глубина «пантер» после неё уже перестаёт казаться нереальной. Возможно, тренеры «Тампы» смогут выкрутить настройки большинства на регулярочный уровень: со стилем игры «пантер» не удаляться довольно сложно.

Но всё-таки в первую очередь мы ждём индивидуальных геройств от человека, который вошёл в элитный клуб «100 передач за сезон», что для вингера казалось почти невозможным. Весь сезон Кучеров выглядел главным претендентом на MVP именно в его официальной характеристике: «самый ценный игрок для своей команды». Статистика показательна: после кубкового дуплета команда выиграла восемь игр из девяти, где Кучеров забивал — и проиграла 13 из 22, где Никита этого не делал. «Тампа» дойдёт лишь туда, куда её дотащит Кучеров», — закономерно пишут американские журналисты.