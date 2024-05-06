16 россиян продолжают борьбу за Кубок Стэнли! А Ничушкин — лучший снайпер этого плей-офф

Победа «Далласа» над «Вегасом» в седьмом матче ознаменовала конец первого раунда плей-офф НХЛ. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают восемь команд, в составе которых выступают 16 россиян. Рассказываем, как для них складывается плей-офф.

Артемий Панарин, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Регулярный сезон сложился для Шестёркина неровно, но его концовку Игорь провёл ударно и в первом раунде тоже продемонстрировал уровень, который два года назад принёс ему «Везина Трофи». «Вашингтон» угрожал его воротам не так часто, но, когда делал это, Игорь был надёжен и делал нужные сейвы в нужное время.

Игорь Шестёркин Фото: Tom Brenner/AP/ТАСС

У Панарина тоже всё складывается как нельзя лучше. Лучший сезон в карьере он подкрепляет вдохновенным выступлением в плей-офф – оба его гола в первом раунде стали победными. И, раз уж «Рейнджерс» успели начать серию с «Каролиной», скажем, что и в первом матче второго раунда решающая шайба тоже на счету Артемия.

Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Евгений Кузнецов («Каролина Харрикейнз»)

Кочетков в этом плей-офф в игру пока не вступал – «Каролина» ставит на намного более опытного Фредерика Андерсена. Дмитрий Орлов успел отметиться своим первым голом в плей-офф за шесть лет – с тех пор как выигрывал Кубок Стэнли ещё с «Вашингтоном»!

А Евгений Кузнецов, который не слишком ярко играл после обмена в дедлайн, с наступлением кубковой весны начал выходить на заданную мощность. Он хорош на вбрасываниях и набрал 4 (2+2) очка в пяти матчах с «Айлендерс». А ведь играет Евгений в среднем по 11 с половиной минут за матч, но использует это время максимально полезно. Ещё у него в первом раунде была фантастическая реализация бросков – значит, надо почаще бросать!

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз»)

Позади только первый раунд, а Бобровский уже сделал лучший сейв этого плей-офф (а кто-то считает, что и столетия). Действительно, его спасение во втором матче с «Тампой» — это что-то из разряда фантастики. Сергей вчистую выиграл вратарскую дуэль у Андрея Василевского и тащил в каждом матче, хотя статистика (КН 2,78, 89,6% ОБ) этого не отражает.

Дмитрий Куликов в первом раунде очков не набрал, но отметился несколькими внушительными силовыми и вообще, свои прямые обязанности выполняет отлично. Владимир Тарасенко отпраздновал юбилей – 100 матчей за карьеру в плей-офф НХЛ, а до этого стал третьим среди действующих игроков после Александра Овечкина и Натана Маккиннона, который смог забить не менее 45 голов в плей-офф менее чем за 100 матчей.

Евгений Дадонов («Даллас Старз»)

«Старый конь борозды не испортит», — подумал перед стартом плей-офф главный тренер «Далласа» Питер Дебур и, хотя у его команды достаточная глубина состава, сделал ставку на Евгения Дадонова. 35-летний нападающий не подвёл и стал одним из ключевых игроков в серии с действующим чемпионом «Вегасом». Пусть он и набрал всего 3 (2+1) очка за семь матчей, каждое из них было очень важно.

Никита Задоров, Илья Михеев («Ванкувер Кэнакс»)

Задоров – один из самых опытных игроков «Ванкувера» в плей-офф, и он стал одним из лучших в серии с «Нэшвиллом». Рик Токкет использует его по максимуму – Никита проводит на льду почти 20 с половиной минут за матч, раздаёт сокрушительные хиты направо и налево и забивает! С двумя шайбами и одной передачей в шести матчах прямо сейчас он пятый бомбардир команды и второй снайпер среди защитников в НХЛ!

Никита Задоров Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Михеев, наоборот, пока что проводит плей-офф скромно – очков в первом раунде он не набирал, полезность у него «-2», хотя он выходит в первом звене. Василий Подколзин заканчивал регулярку в основе, но на плей-офф его отправили в АХЛ.

Александр Георгиев, Яков Тренин, Валерий Ничушкин, Николай Коваленко («Колорадо Эвеланш»)

Александр Георгиев кошмарно начал первый раунд, пропустив целых семь шайб от «Виннипега», но это не выбило его из колеи. Больше он не проваливался и выиграл четыре матча подряд, обеспечив выход «Колорадо» во второй раунд.

Валерий Ничушкин прямо сейчас – лучший снайпер этого плей-офф! В первом раунде нападающий оформил свой первый хет-трик в карьере, а в общей сложности настрелял семь шайб. «Очевидно, что сейчас он — локомотив, который ведёт всех за собой», — отметил защитник Кейл Макар.

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Ничушкин уже повторил рекорд «Колорадо» по голам в одной серии и российский рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф. Если забьёт в первом матче с «Далласом», то опередит Александра Могильного, с которым сейчас делит это достижение.

В плей-офф состоялся дебют в НХЛ Николая Коваленко, который отправился покорять Америку после окончания сезона в «Торпедо». Нападающий провёл два матча и заслужил положительные отзывы, хотя понятно, что он пока только осваивается.